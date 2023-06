Čanakas pasiteisinimų neieškojo: „Žaidėjai laimi rungtynes, treneriai pralaimi“

Nuotr.: P.Židonis

Panevėžio „7bet-Lietkabelis“ paskutines 2022-2023 metų sezono rungtynes prieš savus žiūrovus pralaimėjo 19 taškų skirtumu ir atsidūrė per žingsnį nuo to, kad LKL liktų be medalių. Dėl tokios įvykių baigties dvikovoje su Jonavos „CBet“ atsakomybę prisiėmę Nenadas Čanakas.

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Glynn Watson Taškai 20 Taiklumas 4-12 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 4

„Labai skausminga ir gėdinga paskutines rungtynes prieš savo sirgalius sužaisti taip, – po nesėkmės 63:82 prieš „CBet“ sakė Čanakas. – Prisiimu visą atsakomybę. Komanda visada žaidžia taip, kaip ją paruošė treneris. Akivaizdu, kad šiandien žaidėme baisiai. 29 klaidos. Labai labai labai sunki situacija mums. Pažiūrėsime, galbūt rytas bus protingesnis už vakarą.

Dabar labai labai labai sunku kažką protingo pasakyti. Esame duobėje. Tai lėmė viskas: taktika, psichologija. Bet už viską aš prisiimu atsakomybę. Dėl to atsiprašau mūsų sirgalių.“

„Krepšininkai laimi rungtynes, o treneriai pralaimi, – pridėjo serbas. – Neišnaudojau komandos potencialo. Žaidžiame dėl medalių, tad negali būti jokių kalbų apie motyvacijos stoką.“

Bronzinėje LKL serijoje iki 3 pergalių panevėžiečiai atsilieka 1-2. Ketvirtasis serijos mačas trečiadienį 18.50 val. vyks Jonavoje.

Jeigu prireiks penktojo susitikimo, jis penktadienį 18.50 val. bus žaidžiamas Šiauliuose, nes Panevėžio „Kalnapilio“ arena bus užimta.

„Privalome kautis, tai turi būti svarbiausia, – apie ketvirtąjį mačą sakė Čanakas. – Nežinau, ar to užteks, bet turime bent parodyti, kad esame vyrai, kad esame komanda. Vienos rungtynės – niekada negali žinoti. Jonava turi didžiulį pranašumą, nes žais prieš savo sirgalius. Turime bent kautis ir būti komanda.“