Derbio žaidėjų įvertinimai: pagarba Taylorui ir kontraktą medžiojantis Kairys

Vilniaus „Rytas“ Lietuvos krepšinio lygos (LKL) titulo gynyboje vėl atsidūrė besivejančių vaidmenyje. Kauno „Žalgiris“ darsyk apgynė namų sienas ir šventė pergalę 95:80.

Ryškiausias „Žalgiryje“ vėl buvo Isaiah Tayloras. Jis per 29 minutes pelnė 17 taškų, atliko 9 rezultatyvius perdavimus bei surinko 25 naudingumo balus.

Vilniaus klube naudingiausias buvo Gytis Radzevičius. Puolėjas per 29 minutes pelnė 9 taškus, atkovojo 5 kamuolius bei surinko 16 naudingumo balų.

BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino tiek „Žalgirio“, tiek „Ryto“ žaidėjų pasirodymus Kaune.

„Žalgiris“

Isaiah Tayloras – 10 balų

29 min., 17 tšk. (3/7 dvit., 3/4 trit., 2/2 baud.), 9 rez. perd., 2 per. kam., 25 naud. balai.

Pagarba Taylorui. Jis veikiausiai supranta, kad jo kitą sezoną neliks „Žalgiryje“, bet nepaisant to, antrą mačą paeiliui yra pagrindinis kauniečių vedlys finale. Isaiah buvo tiesiog per greitas varžovams, o Jaime Echenique apskritai buvo valgomas. Taip pat amerikietis pajautė metimą ir puikiai atakavo po driblingo, kišo saldainius aukštaūgiams, o gynyboje solidžiai spaudė kamuolį.

Arnas Butkevičius – 9 balai

28 min., 6 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit., 1/2 baud.), 3 atk. kam., 4 rez. perd., 10 naud. balų.

Skaičiai visko nepasako, kiek Butkevičius šiandien davė „Žalgiriui“. Jis pradėjo nuo darbo gynyboje, puolime savo momentų pirmoje pusėje praktiškai neturėjo, bet tai, ką darė savoje aikštės pusėje, buvo nuostabu. Fosteris pirmuosius savo taškus iš žaidimo pelnė tik 15-tą minutę, o apskritai didžiąją dalį metimų amerikietis įmetė ne per Arno pamainą. Puolime vėliau lietuvis irgi sukūrė įspūdingų epizodų – perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus, o po to – fantastiškas perdavimas per save. Ne veltui jo +/- rodiklis buvo geriausias rungtynėse (+20).

Edgaras Ulanovas – 7,5 balo

27 min., 18 tšk. (2/3 dvit., 3/7 trit., 5/7 baud.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 3 kld., 4 praž., 13 naud. balų.

Ulanovas energingai pradėjo rungtynes, stumdėsi kovoje dėl kamuolių, bet galiausiai čia gavo porą nereikalingų pražangų. Kapitonui šį kartą nesisekė įprastai sau sėkmingai skirstyti kamuolių, bet jis pats pramušė su metimu ir baudė varžovus už rizikas. Edgarui gynyboje nėra patogios situacijos, kada jis lieka prieš varžovo perimetro žaidėjus, o arčiau krepšio jis yra solidus.

Rolands Šmits – 7,5 balo

20 min., 11 tšk. (2/3 dvit., 1/1 trit., 4/6 baud.), 8 atk. kam., 4 praž., 5 išpr. praž., 15 naud. balų.

Mes vis dar nematome viso Šmito potencialo, bet šiandien jis jau bent buvo panašus savo lygio. Latvis gavo dvi greitas pražangas, o viena iš jų, puolime, buvo labai skaudi, nes „Žalgirio“ arena jau buvo patikėjusi, kad yra taškai su varžovo nuobauda. Vėliau Rolands žaidė užtikrintai ir tvarkingai tiek puolime, tiek ir gynyboje. Stebuklų iš jo „Žalgiriui“ finale nereikia. Užtenka, kad būtų bent arti savo Eurolygos reguliariojo sezono formos ir varžovai jau neturės kuo atsakyti.

Ignas Brazdeikis – 7 balai

17 min., 15 tšk. (1/5 dvit., 4/6 trit., 1/2 baud.), 2 rez. perd., 7 naud. balai.

Brazdeikis pirmą kartą finalo serijoje nepradėjo rungtynių starto penkete ir tai visiems išėjo į naudą. Kai žengė ant parketo, Iggy per kelias minutes suleido keturis tritaškius, o pora iš jų atrodė prieš visišką logiką. Dar kartą pamatėme, kiek Ignui reiškia pirmas ir antras metimai, o kai jie sukrenta, tada atsiranda ir geri nusimetimai komandos draugams. Sunku pasakyti, ką būtų toliau išdarinėjęs Brazdeikis puolime, jei nebūtų susirinkęs trijų greitų pražangų, kurios jį ilgam išėmė iš žaidimo. Po pertraukos lietuvis daugiau verždavosi, bet gero užsibaigimo nebuvo.

Kevarriusas Hayesas – 7 balai

17 min., 10 tšk. (4/5 dvit., 2/3 baud.), 3 atk. kam., 11 naud. balų.

Mačas Hayesui prasidėjo blogai – Echenique dukart paeiliui uždominavo žalgirietį, o vėliau ir Fosteris jį apibėgo labai lengvai. Visgi vėliau Kevarriusas įnešė geros energijos, ėmė kamuolius puolime ir bėgo į greitą puolimą.

Tomas Dimša – 5 balai

21 min., 4 tšk. (0/1 dvit., 1/3 trit., 1/2 baud.), 1 rez. perd., 2 per. kam., 2 naud. balai.

Dimša pradėjo rungtynes starto penkete ir stengėsi žaisti aktyviai. Bet nors ir užbaigė antrą kėlinį tritaškiu, metimai jam nekrito. Svarbiausia, kad Tomas sugeba būti naudingas komandai savo universalumu net ir nesumesdamas tritaškių.

Lukas Lekavičius – 4,5 balo

7 min., 4 tšk. (0/1 trit., 4/4 baud.), 5 naud. balai.

Nors Lekavičius gerai atakavo Echenique, bet žaidė labai trumpai. Turbūt pagrindinė to priežastis buvo nuostabus Tayloro žaidimas, bet galėjo prisidėti ir problemos gynyboje prieš McCullumą.

Tyleris Cavanaugh – 4 balai

15 min., 5 tšk. (1/1 dvit., 1/2 trit.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 7 naud. balai.

Šiandien trūko užtikrintumo iš Cavanaugh sprendimų priėmimuose, o kai pasitikėjimo nėra, nesimato ir tos amerikiečio energijos, kuria jis spinduliuoja po sugrįžimo ant parketo.

Laurynas Birutis – 4 balai

8 min., 2 tšk. (1/1 dvit.), 2 atk. kam., 4 naud. balai.

Nesiklijuoja finalo serija Biručiui. Jo pranašumo ant ūselio nebeliko, kai yra Echenique, o negana to, šiandien jis sunkiai atrodė net ir prieš Kairį. Kaziui Maksvyčiui tiesiog sunku rasti tas atkarpas, per kurias Laurynas būtų sėkmingas.

Dovydas Giedraitis ir Karolis Lukošiūnas trumpomis atkarpomis žaidė epizodiškai ir jei pirmasis iš konteksto nekrito, tai Lukošiūno mesta korta buvo nesėkminga. Jis nei pataikė metimų, nei gerai skaitė situacijas.

„Rytas“

Gytis Radzevičius – 8 balai

29 min., 9 tšk. (2/2 dvit., 1/3 trit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 16 naud. balų.

Geriausios Radzevičiaus rungtynės finalo serijoje. Ankstesniuose mačuose Gytis net pelnė daugiau taškų, bet šiandien sprendimų priėmimas bei buvimas laiku ir vietoje dažnai gelbėjo „Rytą“. Puolėjas su labai gera energija pradėjo rungtynes, bet jam vėliau pritrūko pagalbos. Jis yra klijuojantis žaidėjas, kuriam norint klestėti puolime, reikia daugiau pagalbos iš komandos draugų.

Evaldas Kairys – 7 balai

14 min., 4 tšk. (1/4 dvit., 2/2 baud.), 5 atk. kam., 2 rez. perd., 4 praž., 9 naud. balai.

Kaip gi be dviejų greitų Kairio pražangų? Finale dar kitaip nematėme. Bet taip pat nematėme ir kad po jų Evaldas išsijungtų iš žaidimo. Centras ir vėl sėkmingai sugrįžo ant parketo, ėmė kamuolius per Birutį, tik rinkosi nelogiškus metimus. Kaip bebūtų, neskaitant Varadžio, kuris žaidė ketvirtajame kėlinyje, vienintelis Kairys „Ryte“ turėjo teigiamą +/- rodiklį. Evaldas tokiu žaidimu tikrai užsitarnaus naują kontraktą.

Elvaras Fridrikssonas – 6 balai

17 min., 13 tšk. (3/4 dvit., 2/5 trit., 1/1 baud.), 0 rez. perd., 1 kld., 10 naud. balų.

Fridrikssonas turėjo gerų individualiai atkarpų puolime, bet pats buvo atkirstas nuo komandos draugų. Metimai sukrito, bet kai pagrindinis varžovų įžaidėjas neatlieka nė vieno rezultatyvaus perdavimo, tai yra didžiulis laimėjimas „Žalgiriui“. Gynyboje islandas dažnai kentėjo dėl nepasiteisinusių rizikų, bet kartais prie pagalbų tikrai galėjo sujudėti geriau.

Marcusas Fosteris – 5,5 balo

29 min., 13 tšk. (2/4 dvit., 1/3 trit., 6/10 baud.), 2 rez. perd., 3 kld., 7 išpr. praž., 10 naud. balų.

Fosteris šiandien nebuvo panašus į save. Butkevičiaus pridarytas amerikietis pradėjo dvejoti, pirmus taškus iš žaidimo įmetė antrojo kėlinio viduryje bei taip rimčiau ir nebeužsikūrė. Marcusas stengėsi išlikti veržlus, bet dažnai tai baigdavosi nelogiškais sprendimais, o dar nuo kelių klaidų gelbėjo teisėjų švilpukai. Visą desperaciją palydėjo prasta kūno kalba, o sunkų vakarą iliustravo ir pramestos baudos.

Jaime Echenique – 5,5 balo

11 min., 12 tšk. (4/6 dvit., 4/6 baud.), 2 atk. kam., 11 naud. balų.

Echenique didelis kūnas ne tik darė įspūdį prieš LKL komandas, bet matome, kad jis išsiskiria net ir prieš Eurolygos klubą. Švelnų puskablį turintis kolumbietis yra sunkiai varžovų stabdomas gynyboje, bet pats savoje aikštės pusėje laksto su labai ryškiu taikiniu. Šiandien nepavyko paslėpti Jaime gynyboje ir vilniečiai labai stipriai dėl to kentėjo. Panaši situacija kaip su Ivanu Buva – puolimo centras „Rytui“ gerai, bet jie turi daugiau variantų atakuoti varžovus, tad minutės ribojamos dėl lėtumo gynyboje.

Justinas Gorhamas – 5 balai

29 min., 7 tšk. (0/1 dvit., 2/5 trit., 1/2 baud.), 9 atk. kam., 2 rez. perd., 4 kld., 9 naud. balai.

Kaip ir Fosteris, taip ir Gorhamas nebuvo panašus į save. Iš amerikiečio noro neatimsi, bet visi dalykai, kuriuos jis įprastai padaro, šiandien nesiklijavo. Visus taškus iš žaidimo Justinas pelnė ketvirtajame kėlinyje, kai laimėtojas jau realiai buvo aiškus. O iki to matėme ne tik puolėjo klaidas puolime, bet ir gynyboje. Galiausiai nesėkmių neatlaikęs krepšininkas buvo nubaustas technine pražanga.

Kendale'as McCullumas – 4,5 balo

12 min., 7 tšk. (1/2 dvit., 1/2 trit., 2/2 baud.), 1 rez. perd., 1 kld., 4 naud. balai.

McCullumui porą kartų pavyko užatakuoti Lekavičių, bet prieš kitus gynėjus variantų nebuvo. Gynyboje pats įžaidėjas strigo prie užtvarų ir buvo baudžiamas. Visgi, galvoju, kad vilniečiams tikintis sėkmės, Kendale'as turi žaisti daugiau minučių nei Fridrikssonas. Kaip bebūtų, su juo komanda aikštėje atrodo tvirčiau ir amerikietis yra gerokai aukštesnių lubų žaidėjas.

Margiris Normantas – 4 balai

23 min., 3 tšk. (0/2 trit., 3/4 baud.), 4 atk. kam., 2 rez. perd., 9 naud. balai.

Giedrius Žibėnas toliau finalo serijoje yra priverstas laukti savo kapitono. Normantas kovoja, spaudžia kamuolį, bet to yra per mažai iš tokio statuso žaidėjo. Šįkart Margiris net nepelnė taškų iš žaidimo. Kad serija grįžtų į Kauną, Vilniuje Margo tiesiog privalės iššauti puolime.

Lukas Uleckas – 4 balai

13 min., 5 tšk. (1/2 dvit., 1/3 trit.), 2 rez. perd., 4 naud. balai.

Daug blogų epizodų iš Ulecko nebuvo, bet gerų – taip pat. Savo tritaškį Lukas įmetė 38-ąją minutę, o be šio žaidimo elemento puolėjas nelabai ką gali pasiūlyti prieš „Žalgirį“ puolime.

Gytis Masiulis – 3 balai

16 min., 4 tšk. (2/2 dvit., 0/2 trit.), 5 atk. kam., 2 kld., 4 praž., 1 naud. balas.

Silpnos Masiulio rungtynės. Vidurio puolėjo pozicijoje šiandien jam buvo labai sunku gynyboje, kur jis ne tik nusileisdavo fizine jėga, bet ir vėluodavo. Puolime jam kažkuo išsiskirti irgi nepavyko, tad šįkart jo žaidimas centro vietoje vilniečiams nepasiteisino.

Tomas Lekūnas su Benedeku Varadžiu aikštėje pasirodė po pertraukos. Jei Lekūnas kažkuo neišsiskyrė, tai vengras įnešė geros energijos ir gali tikėtis didesnio vaidmens ketvirtosiose serijos rungtynėse.