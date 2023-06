Filipinų PČ kandidatų sąraše – Clarksonas ir Sotto

Nuotr.: FIBA

2023 m. pasaulio čempionato vieni šeimininkų Filipinai paskelbė rinktinės kandidatų sąrašą, kuriame atsidūrė ir bene didžiausia šalies žvaigždė.

Jordan Clarkson Komanda: Utah Jazz

Pozicija: PG, SG Amžius: 31 Ūgis: 191 cm Svoris: 82 kg Gimimo vieta: JAV

Filipinai kviečiasi 21 krepšininką. Sąraše atsidūrė ir Jutos „Jazz“ gynėjas Jordanas Clarksonas. Jei viskas įvyks pagal planą, tai bus jo antra vasara su rinktine.

2022 m. rugpjūčio atrankos lange Clarksonas per dvejas rungtynes rinko po 25 taškus, 5,5 atkovoto kamuolio, 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir 22,5 naudingumo balo.

Šiame NBA sezone Clarksono statistika siekė 20,8 taško, 4 atkovotus kamuolius ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo.

Taip pat Filipinai kviečiasi ir vieną didžiausių šalies vilčių Kai Sotto, kuris praėjusį sezoną žaidė Adelaidės „76ers“ (Australija) ir Hirošimos „Dragonflies“ (Japonija).

Filipinų rinktinė pasikvietė iš viso 7 žaidėjus, praėjusį sezoną žaidusius Japonijos lygoje: Sotto, Dwightas Ramosas, Kieferis Ravena, Thirdy Ravena, Jordanas Headingas, Carlas Tomayo ir Ray Parksas.

Be to, filipiniečiai pasikvietė NCAA žaidžiantį AJ Edu, kuris atstovauja Toledo „Rockets“. Devyni krepšininkai rungtyniauja Filipinų čempionate, vienas – Pietų Korėjos.

Filipinai pasaulio pirmenybes pradės A grupėje su Angola, Italija ir Dominikos Respublika. Šioje šalyje visas savo rungtynes žais ir Lietuvos rinktinė.

Visas filipinų kandidatų sąrašas: