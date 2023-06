Derbio žaidėjų įvertinimai: avantiūristas Fosteris ir MVP statulėle nevirtęs atkovotas kamuolys

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Nuotr.: LKL

Vaaau! Trūksta žodžių. Atrodo, kad Vilniaus „Rytas“ jau buvo paskendęs Kauno „Žalgirio“ gynybos gniaužtuose, bet nieko panašaus. Pats sostinės klubas po pertraukos atsakė svečiams iš Kauno fiziškumu, o paskutinis Marcuso Fosterio metimas nulėmė, kad LKL finale turėsime lemiamą mačą – 69:68.

Fotogalerija Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL Nuotr.: LKL

Rungtynių herojumi tapęs Fosteris per 32 minutes pelnė 16 taškų, atliko 8 rezultatyvius perdavimus ir surinko 19 naudingumo balų.

„Žalgiryje“ Arnas Butkevičius surinko dvigubą dublį – 11 taškų, 10 atkovotų kamuolių ir 15 naudingumo balų.

BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino tiek „Ryto“, tiek „Žalgirio“ žaidėjų pasirodymus ketvirtosiose finalo serijos rungtynėse.

„Rytas“

Jaime Echenique – 9 balai

18 min., 18 tšk. (6/8 dvit., 6/8 baud.), 5 atk. kam., 2 kld., 2 blk., 6 išpr. praž., 22 naud. balai.

Nuotr. LKL

Kolumbietis vėl buvo fantastiškas ir čia didelis nuopelnas Giedriui Žibėnui, kuris puikiai laviravo su jo problemomis gynyboje bei sugebėjo išnaudoti potencialą puolime. Echeniques ir Fosterio tandemas ketvirtajame kėlinyje buvo kertinis. Jaime vėl parodė, koks yra nesutramdomas baudos aikštelės monstras, o ir lanką saugojo gerai. Problemos prasidėdavo, kai jis gynyboje pakildavo aukštai, bet tokių epizodų po pertraukos praktiškai nebematėme.

Marcusas Fosteris – 8 balai

32 min., 16 tšk. (7/11 dvit., 0/5 trit., 2/2 baud.), 4 atk. kam., 8 rez. perd., 4 išpr. praž., 19 naud. balų.

Nuotr. LKL

Fosteris iki pertraukos žaidė tragiškai ir paskui save į apačią tempė visą komandą, bet kaip jis užsikūrė ketvirtajame kėlinyje! Kartais jo sprendimai atrodydavo netgi labai nelogiški, bet kažkokiu būdu dažniau pasiteisindavo. Marcusas mačą baigė be tritaškio, bet atliko rekordinį skaičių rezultatyvių perdavimų, o didžioji dalis jų buvo kertiniu metu. Po pertraukos jau matėme ir gerų jo epizodų gynyboje, bet aišku, jei ne tas paskutinis prasiveržimas, „Rytas“ būtų pralaimėjęs, o jo pasirodymą vertintume kur kas prasčiau. Gi dar prasidėjus paskutinei minutei jis ėmėsi avantiūros, kuri baigėsi pramestu metimu.

Evaldas Kairys – 7,5 balo

20 min., 11 tšk. (4/8 dvit., 3/3 baud.), 5 atk. kam., 5 išpr. praž., 14 naud. balų.

Nuotr. LKL

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Jaime Echenique Taškai 18 Taiklumas 6-8 Atkovoti kamuoliai 5 Rezultatyvūs perdavimai 1

Pilkasis kardinolas finale toliau garsiai kalba. Kairys greitai buvo pakeistas, bet vėliau sugrįžęs darė savo darbelius, kurie trukdė žalgiriečiams pulti. Pats Evaldas puikiai išpildė pikenrolo situacijas ir šioje serijoje didžiąjai Lietuvos krepšinio auditorijai prisistato visai kitomis spalvomis. Nuostabi vidurio puolėjo serija ir ji tęsiasi!

Margiris Normantas – 6,5 balo

29 min., 8 tšk. (0/2 dvit., 1/5 trit., 5/6 baud.), 5 atk. kam., 3 rez. perd., 2 kld., 4 praž., 4 išpr. praž., 7 naud. balai.

Nuotr. LKL

Normantas išėjo į aikštę su nuostabia energija ir neabejotinai šeimininkų gretose buvo geriausias pirmojo kėlinio žaidėjas. Bėda, kad pirmasis kėlinys vilniečiams buvo blogiausias, o vėliau Margirio metimai skriejo pro šalį. Lankas jam finale yra užrištas. Gynyboje lemiamu metu Margo išgyveno sunkius laikus su Brazdeikiu, bet šiaip jis buvo tas žmogus, kuris išerzino Taylorą ir jį pažabojo, nes iki tol vilniečiams jis buvo nesprendžiama problema. Taip pat šiandien slinkosi į pirmą poziciją ir bendrai buvo lyderis gynyboje, dėl kurios šeimininkai ir laimėjo.

Justinas Gorhamas – 6,5 balo

31 min., 6 tšk. (1/1 dvit., 1/3 trit., 1/2 baud.), 7 atk. kam., 2 rez. perd., 12 naud. balų.

Nuotr. LKL

Kaip ir didžioji dalis komandos, taip ir Gorhamas pradėjo mačą prastai ir stokojo greičio gynyboje. Entuziazmo nepridėjo ir pramesti laisvi tritaškiai, bet trečiu metimu pavyko pramušti, o tada tapo ir smagesnis darbas gynyboje. Jis irgi tyliai daro savo darbą ir yra svarbi serijos dalis, kodėl matysime lemiamą mačą.

Lukas Uleckas – 5 balai

6 min., 5 tšk. (0/1 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), 1 atk. kam., 5 naud. balai.

Nuotr. LKL

Uleckas žaidė trumpai, nes „Rytui“ reikėjo gynybos, bet tas jo tritaškis antrajame kėlinyje yra pernelyg nutylimas. Kai vilniečiai nieko nepataikė, Lukas sugalvojo avantiūrą ir pataikė aukščiausio lygio snaiperio tritaškį.

Gytis Radzevičius – 4 balai

16 min., 0 tšk. (0/1 dvit.), 7 atk. kam., 5 naud. balai.

Nuotr. LKL

Sudėtingos Radzevičiaus rungtynės. Jis žaidė trumpai, puolime buvo nepastebimas, o savoje aikštės pusėje turėjo problemų tiek su Ulanovu, tiek išsikeitimuose.

Gytis Masiulis – 3 balai

10 min., 2 tšk. (1/1 dvit., 0/1 trit.,), 2 atk. kam., 1 naud. balas.

Nuotr. Žygimantas Gedvila/BNS

Nesimatė Masiulio rungtynėse. Jis davė atsipūsti komandos aukštaūgiams, bet momentais jo epizodai finalui buvo tiesiog per minkšti ir kažką teigiamo nelabai turiu ką išskirti.

Kendale'as McCullumas – 2 balai

21 min., 3 tšk. (1/4 dvit., 0/4 trit., 1/2 baud.), 2 atk. kam., 2 rez. perd., 1 kld., -2 naud. balai.

Nuotr. LKL

„Žalgiris“ toliau atiduoda visus metimus McCullumui, o jis nieko negali pataikyti iš distancijos. Čia yra „Ryto“ problema prieš lemiamą mačą. Gerai, kad bent gynyboje Kendale'as gali duoti kažkokios naudos, bet puolime abu vilniečių įžaidėjai šiandien buvo žemiau tragiškos žaidimo ribos.

Elvaras Fridrikssonas – 1 balas

16 min., 0 tšk. (0/2 dvit., 0/3 trit.), 3 rez. perd., 1 kld., 5 praž., -6 naud. balai.

Nuotr. LKL

MVP. Galėjo tik keliomis minutėmis anksčiau gauti tą penktąją pražangą, galbūt tada „Rytui“ nebūtų reikėję tokios stebuklingos pabaigos. Bet svarbiausia, kad spėjo pasiimti techninę ir išėmė save iš mačo tada, kai dar komandai laimėti nebuvo tapusi misija neįmanoma. Labai blogai žaidė ir McCullumas ir klausimas, ar įmanoma prasčiau pasirodyti lygos finale, pagrindiniams atakų organizatoriams. Puolime su Elvaru – visiškas balaganas, o gynyboje dažnai buvo išeinama tiesiog į mišką pagrybauti. Islandui belieka dėkoti komandos draugams, kurie ištraukė šias rungtynes. Tai padės greičiau užmiršti šitą antipasirodymą.

„Žalgiris“

Arnas Butkevičius – 8 balai

27 min., 11 tšk. (1/3 dvit., 2/6 trit., 3/4 trit.), 10 atk. kam., 3 kld., 4 praž., 6 išpr. praž., 15 naud. balų.

Nuotr. LKL

Atrodė, kad Butkevičius atkovojo MVP kamuolį puolime, bet po to Tayloras jo taškais baudomis nepavertė, o kitoje aikštės pusėje jau per tą patį Arną taškus pelnė Fosteris. Įspūdingai viskas apsivertė per tokią trumpą atkarpą ir įdomu, kaip visiems žalgiriečiams pavyks atsigauti iki šeštadienio. Pats Butkevičius vėl buvo puikus atviroje aikštėje, nuostabiai kovėsi dėl kamuolių, turėjo daugiau gerų epizodų nei blogų gynyboje, tačiau prie varžovų rizikų sunkiai sekėsi bausti. Aišku, tas tritaškis ketvirtajame kėlinyje atrodė, kad irgi bus mačo vinis.

Ignas Brazdeikis – 7,5 balo

16 min., 13 tšk. (5/11 dvit., 0/2 trit., 3/5 baud.), 3 atk. kam., 8 naud. balai.

Nuotr. LKL

Dar kartą galėjome įsitikinti, kokio mentaliteto žaidėjas yra Brazdeikis. Jam karščiausios atmosferos, lemiami momentai ir visa kita yra dzin. Jam net dzin, kaip sekėsi viskas iki tol, nes rungtynių pradžia tikrai buvo slogi. Ignas būtų finalo herojus, jei ne pramestos Tayloro baudos, nes paskutinėmis minutėmis jis viską sprendė vienas. Ir tai darė aukščiausiame lygyje.

Isaiah Tayloras – 7 balai

25 min., 14 tšk. (5/9 dvit., 1/1 trit., 1/4 baud.), 4 atk. kam., 1 rez. perd., 4 kld., 7 naud. balai.

Nuotr. LKL

Daugiau nei pusę rungtynių Tayloras „Rytui“ buvo tiesiog per geras varžovas ir 1 prieš 1 valgė visus iš eilės. Visgi vėliau Isaiah pateko į Normanto kišenę, kuris savo kietumu išerzino amerikietį, o tada prasidėjo dvejonės. Dvejonės, kurios galiausiai privedė ir prie pramestų lemiamų baudų bei papildomo mačo.

Edgaras Ulanovas – 6,5 balo

32 min., 9 tšk. (2/2 dvit., 0/6 trit., 5/5 baud.), 5 atk. kam., 8 naud. balai.

Nuotr. LKL

Ulanovui žiauriai nesisekė su metimų realizacija. Jis prametė tokius tritaškius, kokius dažniau pataiko per visą savo karjerą. Pasigedau daugiau iniciatyvos ant ūselio, kur jis kai gaudavo kamuolį, viską padarydavo tvarkingai ir protingai. Dabar Edgaras bus tas žmogus, į kurį visi žiūrėsime šeštadienį – kapitono darbas bus sujungti komandą po tokio skaudaus pralaimėjimo.

Kevarriusas Hayesas – 6,5 balo

22 min., 6 tšk. (2/2 dvit., 2/2 baud.), 3 atk. kam., 5 praž., 7 naud. balai.

Nuotr. Žygimantas Gedvila/BNS

Hayesas pirmosiomis minutėmis buvo tikras emocijų užtaisas ir ant jo pečių „Žalgiris“ krovėsi pranašumą geros gynybos dėka. Kevarriusas turėjo daug gerų epizodų gynyboje, bet tada susidūrė su Echenique, o po pertraukos jau ne visada spėjo ir su Fosteriu.

Tomas Dimša – 6 balai

23 min., 8 tšk. (2/3 dvit., 1/3 trit., 1/3 baud.), 3 atk. kam., 3 rez. perd., 4 praž., 6 naud. balai.

Nuotr. LKL

Dimša vėl rungtynes pradėjo starto penkete ir buvo aktyvus tiek puolime, tiek gynyboje. Ne viskas pavykdavo, bet Tomas finalinėje sezono stadijoje tapo tokiu patikimu žaidėju, jog Kaziui Maksvyčiui yra ramiau jį laikyti ilgą laiką aikštėje nei Brazdeikį. Dimšos lubos aiškesnės, bet visada žinai, ką maždaug gausi ir rezultatas nenuvilia.

Lukas Lekavičius – 3 balai

15 min., 2 tšk. (1/4 dvit., 0/2 trit.), 2 atk. kam., 1 rez. perd., 2 naud. balai.

Nuotr. LKL

Kai Tayloras buvo sustabdytas, „Žalgiris“ laukė Lekavičiaus valandos, bet šį kartą ji neatėjo. Lukas prametė porą gerų metimų, o kurti jam nesisekė.

Laurynas Birutis – 3 balai

16 min., 2 tšk. (1/4 dvit., 0/2 baud.), 7 atk. kam., 5 naud. balai.

Nuotr. LKL

Labai prasta Biručio serija. Jis ne tik yra maudomas Echeniques tiek puolime, tiek gynyboje, bet net neužsibaigia atakų ir paprastose situacijose prieš žemesnį varžovą. Galiausiai visa desperacija atsispindėjo baudų metimuose, kurie skriejo pro šalį, nors centras yra patikimas realizuotojas nuo šios distancijos.

Tyleris Cavanaugh – 2 balai

15 min., 3 tšk. (1/3 dvit., 0/3 trit., 1/2 baud.), 3 atk. kam., -1 naud. balas.

Nuotr. LKL

Cavanaugh serijoje žaidė stabiliai, bet šiandien, kai iškrito Rolands Šmits, visiškai sudegė. Tyleris neįmetė savo metimų, o gynyboje vėlavo ateiti į pagalbas. Galiausiai, kai atrodė, kad tai turi būti amerikiečio rungtynės, gavosi, jog jis buvo visiškai nepastebimas.

Dovydas Giedraitis – 2 balai

10 min., 0 tšk. (0/2 trit.) -4 naud. balai.

Nuotr. LKL

Giedraitis šiandien buvo įtrauktas į rotaciją dėl pasislinkusių trečiųjų numerių į ketvirtą poziciją, bet šanso neišnaudojo. Taip, jis turėjo porą gerų epizodų gynyboje su Fosteriu, bet puolime arba buvo statiškas ir klydo, ar prametė prie varžovų rizikų.