Finalu besimėgaujantis Echenique: „Norime išlaikyti titulą Vilniuje“

Nuotr.: Žygimantas Gedvila/BNS

Šeštadienio vakarą „Betsafe-LKL“ aistruoliai išvys tikrą kulminaciją – lemiamas finalo serijos rungtynes.

Penktą kartą serijoje ginklus surems Kauno „Žalgiris“ ir Vilniaus „Rytas“. Tokių intriguojančių finalų „Betsafe-LKL“ nebuvo jau seniai, o emocijos čia yra pasiekusios aukščiausią tašką.

Vilniaus klubas tik dėka Marcuso Fosterio metimo išplėšė lemiamą susitikimą ir neleido žalgiriečiams triumfuoti jų teritorijoje. Vis tik pakilių nuotaikų „Rytas“ pernelyg neįsileidžia į savo galvas – darbas dar nėra padarytas.

Legionierius Jaime Echenique pripažįsta, kad ir jis pats stengiasi išlaikyti ramybę ir aukščiausio lygio koncentraciją prieš gyvybės ar mirties mačą.

26 metų 212 cm ūgio centras finale pelno po 13,5 taško, atkovoja 3,3 kamuolio ir renka 13,3 naudingumo balo.

„Kai kurie žaidėjai čia jau yra 10 mėnesių, toks laikas gali atrodyti kaip amžinybė, bet nėra nieko svarbesnio už sezono finišą. Būtent šis periodas pasako daugiausiai apie komandą ir jos žaidėjus. Dieną tarp ketvirtųjų ir penktųjų rungtynių jautėme gerą atmosferą, dirbome ties dalykais, kuriais reikėjo padirbėti. Šiuo sezono metu negali keisti kažko kardinaliai, reikia dirbti koncentruotai. Esame entuziastingi prieš lemiamas rungtynes, žiūrėsime, kaip viskas klostysis jose“, – LKL.lt sakė „Ryto“ legionierius.

Penktosios „Betsafe-LKL“ finalo serijos rungtynės vyks šį vakarą, 17 valandą. Jas stebėkite BTV ir GO3 kanaluose.

– Kaip prieš lemiamas rungtynes išlaikyti tinkamą nusiteikimą? Tai yra, vienu metu pasitikėti savimi, bet kitą vertus, nepagalvoti apie save per gerai?

– Mes esame kariai. Nesidairome per petį atgal, einame kautis į kiekvieną mačą. Per tiek laiko, kiek čia esu, mes visuomet jautėme, kad nesame favoritai. Ne visi tikėjo, kad galime šį sezoną kažką nuveikti, bet mes vis įrodinėjame, kad tokie žmonės klydo.

– Jei grįžtume į praeitas rungtynes, kas leido „Rytui“ išgyventi tą karštą ketvirtą susitikimą sostinėje?

– Krepšinyje taip yra, kad negali visada laimėti tik gražiai, kartais turi tai mokėti daryti negražiai. Mes visas rungtynes vijomės varžovus, o galiausiai viską sprendė noras – laimėjo, kas norėjo labiau. Mes parodėme dvasią, pergalės troškimą, pademonstravome, jog nebūsime lengvas varžovas „Žalgiriui“. Galiausiai viską sprendė viena ataka ir, ačiū Dievui, padarėme tai, ką turėjome, ir išplėšėme penktas rungtynes.

– Ar rungtynių metu jau turėjote jausmą, kad „Žalgiris“ ruošiasi švęsti triumfą jūsų namų aikštelėje?

– Tikrai ne. Prieš rungtynes niekas negalvojo: o kas jei? Nebuvo jokių dvejonių, buvome susikoncentravę į mačą ir negalvojome apie nieką kitą kaip tik kaip reikia laimėti.

– Atrodo, kad prie galingo sirgalių palaikymo „Rytas“ yra visiškai kita komanda. Kiek svarbu bus jausti jų paramą ir „Žalgirio“ arenoje?

– Manau, kad kiekvienai komandai yra privalumas žaisti namų arenoje, taip yra ir su „Žalgiriu“ – jie namie rungtyniauja kitaip. Sirgalių palaikymas suteikia papildomos energijos ir motyvacijos kovoti. Kuomet prie tokių sirgalių žaidi išvykoje, laimėti yra sunkiau, tad nieko išskirtinio nėra tik su mūsų ekipa.

– Kokios reakcijos prieš artėjantį lemiamą mūšį „Rytas“ tikisi iš žalgiriečių?

– Negalvoju per daug apie jų reakcijas, manau, daug ką lems tai, kaip komandos išlaikys koncentraciją, kaip susitvarkys su klaidomis mačo metu. Su „Žalgiriu“ jau serijoje susitikome keturis kartus. Nenoriu sakyti, kad niekas nebegali nustebinti, nes komandos vis tiek gali įnešti naujų detalių, kurios gali suveikti. Bet įsivaizduoju, kad jie stengsis parodyti geriausią savo veidą prie savų sirgalių ir gins savo teritoriją. Tai bus gera kova, kur pamatysime, kas nori laimėti labiau.

– Jūs pats žaidžiate labai solidžią „Betsafe-LKL“ finalo seriją. Ar tokios svarbios rungtynės jus užkuria dar labiau?

– Tai tiesiog rungtynės. Daug mano draugų sako: juk čia finalas. Atsakau: na, ir kas? Tai vienerios papildomos rungtynės. Aš į šias rungtynes einu lygiai taip pat, kaip į bet kurias kitas. Jaučiuosi subrendęs, kad išlaikyčiau tokį nusiteikimą. Esu dėkingas treneriui, kuris manimi pasitiki, suteikia laiko parodyti save ir būti naudingu komandai. Dar prieš kelis mėnesius buvau namie, dabar esu čia – finale, tai pašėlę metai. Taip, finalas svarbu, bet tai nekeičia mano nusiteikimo ir pagarbos rungtynėms, kurias žaidžiu.

– Pernai „Rytas“ tapo čempionu, kuomet finale nukovė Panevėžio „7bet-Lietkabelį“. Šiemet turite šansą tai padaryto įveikiant „Žalgirį“. Kaip manote, ar šis titulas būtų dar saldesnis ir labiau netikėtas vilniečiams?

– Sunku lyginti, aš prisijungiau prie komandos vėliau, bet jaučiau, kad sirgaliai palaiko mus ir visi mes norime išlaikyti titulą Vilniuje. Jaučiame padrąsinimą šiam tikslui įgyvendinti ir tai yra krepšinio grožis.

„BasketNews.lt podkastas“: