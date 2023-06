Tayloro dešimtmečio šou užkurtas „Žalgiris“ grįžo į LKL čempionų sostą

Noriu pasveikinti visus jus fanus su tokia fantastiška sezono pabaiga, tikrai verta 30 metų jubiliejaus, verta istorinio finalo, ir ačiū abiems komandoms ir jų nariams už visą sezoną ir šią sezono seriją, ačiū už palaikymą, už komentarus, sakykit ką norit, sezonas fantastiškas su gera pabaiga. Tayloras atrodo asmeniškai priėmė tas praneštas baudas ir nusprendė viską išspręst savaip, Butkevičius, turbūt nedaug kas galvojo, kad jis temos taip dabar jau Žalgirį finale, o Rytas man atrodo perdegė, pasirodė gale, kad tas one on one žaidimas nesuveikė. Tik šiandien nekalbekim apie žaidėjus, nes visi stengėsi, Žalgirio kaip nugalėtoju niekas neteisia, o Rytui irgi žiūrint atgal tai yra beveik kaip pergalė. Tai tiek. Aš tikiuosi, kad tokia LKL baigtis paskatins daugiau žmonių domėtis ir eiti ar žiūrėti rungtynes, ir kad kitas sezonas bent jau nenuvils.