Paulius Motiejūnas – apie Brazdeikio ir Tayloro ateitį bei būsimą „Žalgirio“ biudžetą

speciau kad bus mitrou longas vietoj lukosiuno ir tayloro. ir su gynejais viskas. ar vienas mitrou longas tikrai geriau uz lukosiuna plius taylor abejoju. tai maziuku lieka evans, lekavicius, giedraitis, dimsa, mitrou longas ir brazdeikis. is aukstu neliks polonaros o matyt cavanaugh po klaustuku. nebent del traumu ji gali atkabinti. bet pliusas is zaidejo puses. gyneju grandyje pernelyg daug lietuviu vidutinioku. cia bus vienas is retesniu atveju kai komanda atkabina lkl finalo mvp nors turi realias galimybes ji islaikyti. bet yra luko kontraktaa turbut uz kokius 400k ir tu nieko nepadarysi, nesvarbu kad tai eurolygoje max 10 min zaidejas kuri visi atakuoja gynyboje. dar kita sezona vietoj jo kazka gal paims geriau.