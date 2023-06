Lietuvą skubiai paliekantis Brazdeikis – apie nežinomybę dėl rinktinės ir likimo „Žalgiryje“

Nuotr.: zalgiris.lt

Ignas Brazdeikis šėlstančioje „Žalgirio“ rūbinėje mėgavosi čempioniškais gėrimo gurkšniais. Ištisus metus be didesnės pertraukos žaidęs gynėjas neturi kada atsikvėpti ir finišavus LKL sezonui sekmadienį traukia atgal į Kanadą.

Ignas Brazdeikis Komanda: Kauno Žalgiris

Pozicija: SG, SF Amžius: 24 Ūgis: 201 cm Svoris: 98 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

24-erių krepšininkas vyksta į Toronto „Raptors“ trumpą stovyklą, kurioje startuos jau nuo pirmadienio, pranešė tinklalapio BasketNews žurnalistas Donatas Urbonas.

Pasidžiaugti antruoju trofėjumi per sezoną su „Žalgiriu“ – vos akimirka, tačiau ji ypatinga.

„Žmogau, toks geras jausmas dabar po visko, – tinklalapiui BasketNews sakė Brazdeikis, tapęs LKL ir KMT nugalėtoju. – Buvo neįtikėtina, kaip užsikūrė visa atmosfera, kuri neabejotinai prilygo Eurolygos vakarams. Ypatingas jausmas laimėti trofėjų Kaune prie savų sirgalių. Jaučiuosi palaimintas ir labai laimingas. Šį sezoną dirbome labai sunkiai ir manau, kad esame nusipelnę to.“

Brazdeikis grįžta į Kanadą, kur taip pat laukia laikas su šeima ir draugais.

Pernai vasarą į Europą pakrypusi karjera pažėrė didžiulių iššūkių. Debiutavęs rinktinėje birželį vykusiame pasaulio čempionato atrankos lange, Brazdeikis atsipūsti turėjo beveik dvi savaites, o vėliau vėl grįžo į nacionalinę komandą, su kuria dalyvavo Europos čempionate.

Po jo – prisijungimas prie „Žalgirio“ ir išsitęsęs sezonas iki pat birželio.

„Iš tikrųjų nėra lengva, – atsiduso apie varginančius metus kalbėjęs Brazdeikis. – Žinote, man labiausiai patiko, kokie kieti vyrukai buvo susirinkę šioje komandoje. Treniruotės man buvo tarsi rungtynės, ėjome luptis, kiek tik galėjome. Man itin patiko ši atmosfera, kadangi mėgaujuosi būdamas konkurencinėje aplinkoje. Labai gerai pažinau komandą per šituos metus. Laidėme juokelius, išlikome artimi ir šie vyrukai tapo mano šeima. Visa tai buvo kur kas daugiau nei krepšinis. Esu ypač dėkingas.“

Nuotr. D. Lukšta

Žalgirietis šį sezoną Eurolygoje per 35 mačus vidutiniškai rinko po 11,6 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo per 22 žaidimo minutes. Rodikliai LKL per 40 rungtynių siekė 8,6 taško, 2,9 atkovoto kamuolio ir 1,6 rezultatyvaus perdavimo.

Brazdeikis pastarąją savaitę susitiko su Lietuvos krepšinio federacijos (LKF) vadovybe. Bene aktualiausia pokalbio tema tapo dalyvavimas rinktinėje ir pasaulio čempionate.

Visgi pažadas kol kas neišskriejo iš Brazdeikio lūpų.

„Dar nepasižadėjau, jog atvyksiu, – tinklalapiui BasketNews teigė žalgirietis. – Jiems taip pat pasakiau, kad man reikia laiko po tokių ilgų krepšinio metų. Rinktinė man – labai svarbu, bet pirmiausiai noriu atsipūsti, išsivalyti mintis ir priimti teisingus sprendimus. Tai nėra susiję su abejonėmis, tiesiog kol kas norisi atsikvėpti. Pirmą kartą karjeroje visus metus žaidžiau krepšinį, kas yra labai daug.

Būtinai apmąstysiu viską. Dabar viskas dėliojasi taip, jog būtų laisvesnis mėnuo, bet tuomet prisijungus prie rinktinės vėl visi metai krepšinio. Žinau, kad daugelis krepšininkų gyvena šitokiu ritmu. Didžiulis pasididžiavimas atstovauti Lietuvai ir puikiai suprantu tai, bet pirmiausiai noriu atsipalaiduoti ir šviežia galva žiūrėti tolyn.“

Ignas Brazdeikis dar negali pažadėti dėl dalyvavimo rinktinėje Nuotr. Irmantas Gelūnas/BNS

Neišvengiamai artimiausiomis savaitėmis laukia ir sprendimas dėl likimo „Žalgiryje“. Brazdeikis praėjusią vasarą gimtajame Kaune įsikūrė pasirašęs sutartį pagal formulę 1+1, joje sprendimo teisė numatyta žaidėjui arba gavus NBA kontrakto pasiūlymą.

„Kol kas nebuvo jokių minčių dėl kito sezono, didžiausias dėmesys buvo finale laimėti prieš „Rytą“, ką pasiekėme ir dėl ko esu ypatingai laimingas, – tęsė Brazdeikis. – Esu labai patenkintas ir dėkingas, kaip praėjo šie metai „Žalgiryje“. Daug paaugau tiek kaip žaidėjas, tiek kaip asmenybė. Pamatysime, kaip viskas susidėlios.“

„Manau, kad jo širdis linksta į NBA, – po laimėto LKL finalo sakė Kazys Maksvytis. – Duok Dieve, kad jis ten patektų. Jeigu ten nepateks, tai dideli šansai, kad liks „Žalgiryje“.

2019 m. NBA naujokų biržoje Brazdeikį 47 šaukimu pasirinko Sakramento „Kings“, kuri teises į krepšininką perleido Niujorko „Knicks“ ekipai. Gynėjas joje per beveik du sezonus tesužaidė vos 13 mačų, o bendrai per dvejus metus NBA aikštėje pasirodė 22 rungtynėse.

2021-2022 m. sezone Orlando „Magic“ gretose jis rungtyniavo kur kas daugiau – per 42 susitikimus vidutiniškai po 13 minučių, įmetė po 5 taškus, atkovojo po 1,7 kamuolio ir atliko po 0,9 rezultatyvaus.

Pakvietimas iš „Raptors“ – į privačią stovyklą, kurioje turės progą pasirodyti Kanados klubo treneriams. Galimybė žaisti liepos pradžioje vyksiančioje NBA vasaros lygoje nebedomina.

„Manau, kad man nėra prasmės dalyvauti joje“, – sakė Brazdeikis.

Kaunas vėl švenčia: „Žalgiris“ – LKL soste