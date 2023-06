Paaiškėjo, kodėl „Gran Canaria“ atsisakė rungtyniauti Eurolygoje

Nuotr.: Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images

Nuotr. Rodolfo Molina/Euroleague Basketball via Getty Images

Las Palmo „Gran Canaria“ triumfavo Europos taurės turnyre ir pagal reglamentą iškovojo teisę kitą sezoną rungtyniauti Eurolygoje, tačiau tokios teisės atsisakė. Klubo prezidentas Sitapha Savane'as paaiškino tokio sprendimo motyvus.

„Perėjimas į Eurolygą labai padidina rungtynių skaičių tarptautiniame turnyre – nuo ​​18 iki 34, – aiškino „Gran Canaria“ vadovas. – Europos taurėje komandos mėgaujasi 3 dienų pertrauka tarp rungtynių, o Eurolygoje ji paprastai sutrumpėja iki dviejų.

Be to, Eurolygos sezone yra septynios dvigubos savaitės, kai komandos per penkias dienas sužaidžia trejas rungtynes. Norint susidoroti su tokiais sudėtingais tvarkaraščiais, užsakomieji skrydžiai tampa būtinybe. Norint tai įgyvendinti, „Valencia“ klubo išlaidos nuo 500 tūkst. eurų išaugo iki 1,5 mln. eurų. Mūsų atveju tam reikėtų dar didesnių išlaidų – maždaug 2,025,000 eurų.“

Savane'as išsiplėtė ir apie ribotą finansinį atlygį už dalyvavimą Eurolygoje.

„Pajamos skirstomos į tris dalis: fiksuota pusės milijono eurų suma, iš kurios atimamos arbitražo išlaidos. Tada antroji dalis priklauso nuo veiklos rezultatų, nuo 1,800,000 iki maždaug 200 tūkst. eurų. už 14 vietą. O paskutinės keturios vietos negauna nieko.

Nepamirškime apie nemažas 45 mln. eurų siekiančias išmokas, gaunamas iš televizijos teisių ir rėmėjų. Tačiau ši suma išskirstoma tik A licencijas turintiems klubams. Pavyzdžiui, Berlyno ALBA, kuri praėjusį sezoną buvo dugne, gavo nedidelę 350 tūkst. eurų sumą.“

„Gran Canaria“ klubui oficialiai paskelbus apie nedalyvavimą kito sezono Eurolygoje, „Valencia“ tapo favorite užimti jo vietą turnyre, praneša BasketNews žurnalistas Donatas Urbonas.

Galutinis 2023-2024 metų Eurolygos sezono dalyvių sąrašas bus patvirtintas liepą.

„Basketnews.lt podkastas“: