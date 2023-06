BN+ Q&A tinklalaidėje – Žygimantas Janavičius. Užduokite klausimą

1. kaip vertinat nauja siauliu treneri is latvijos? 2. ar maksvycio zinute apie balu rasyma zaidejams po rungtyniu galejo buti skirta jums? kaip manote ar apskritai tikslinga jau po sezono isstoti su tokiu pareiskimu ir ko tuo pasakymu galejo siekti kazys? 3. kiek gali kainuoti mitrou longas zalgiriui? jei zalgiris prie biudzeto siemet prideda viena kita milijona, ar net ivertinant 20proc zaideju algu kilima nemanote kad pastiprinimai per silpni? 4. ar rinktumetes palikti cavanaugh ar keistumet i kita aukstaugi. kas butu jusu kandidatas is legionieriu (ne kuze ar dmo)? 5. smitas uzsitarnavo sirgaliu simpatijas savo pasiaukojimu. is kitos puses kita sezona jis bus brangiausias zalgirio legionierius. ar vertas jis tokio statuso net turint omeny kad tokie ketvirti numeriai yra retenybe? ar jis nera per silpnas psichologiskai? nuo lkl ketvirtfinalio su neveziu iki finalo paskutiniu rungtyniu jo nauda komandai vidutiniskai 6.3EEF jau nekalbant apie top8 su barca. 6. ar atsirado edgaras ulanovas? jei ne, gal parduodat bn akcijas?