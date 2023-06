Treneris „7bet-Lietkabeliui“ ir įdomiausi LKL laisvieji agentai

Nuotr.: LKL Teodoras Biliūnas/BNS

Tinklalapio BasketNews rubrikoje 3x3 – nuomonės dėl trenerio „7bet-Lietkabeliui“, įdomiausių LKL laisvųjų agentų ir naujojo „Šiaulių“ stratego.

Savo nuomonę BN+ nariams pateikia BasketNews žurnalistai Jonas Lekšas, Lukas Katilius ir Dominykas Meškauskas.

„Lietkabelis“ liko be vyriausiojo trenerio. Kokie variantai panevėžiečiams būtų geriausi?

Nuotr. Teodoras Biliūnas/BNS

Lukas Katilius: „Žinant Martyną Purlį, net neabejoju, jog bus ieškoma tokio trenerio, kuris atitiktų pastarųjų metų kryptį. „Lietkabelis“ stengiasi su ribotu biudžetu atsižvelgti į sudėties gylį, nuolat pritraukti kelis perspektyvius Lietuvos (arba užsienio, kaip Panagiotis Kalaitzakis) krepšininkus bei išsaugoti branduolį: Lipkevičių, Maldūną ir Oreliką.

Tai reiškia, jog naujasis treneris turės mėgti tokią viziją, nes pastaraisiais metais „Lietkabelis“ buvo sėkmingas ne vien dėl Čanako, o dėl bendros krypties, nesižvalgant į skambias pavardes laisvųjų agentų rinkoje. Deja, tarp lietuvių tokių variantų nematau. Ekipą domina Kęstutis Kemzūra, bet aš dar nesu iki galo supratęs, apie ką yra šis treneris. Visi atsimename istorinį pasiekimą 2010 m. Turkijoje, bet sprendžiant iš pastarųjų 2-3 metų man nuoširdžiai sunku suprasti, kokią viziją jis turi. Lietuvos rinktinėje tu žaidi su tais žaidėjais, kuriuos gauni tam momentui, pasiruošimas labai neilgas. „Wolves“ jis pabuvo apie pusantro mėnesio, o tai irgi nėra geras lakmuso popierėlis.

Rimą Kurtinaitį, kaip variantą, taip pat atmesčiau. Man atrodo, kad šio trenerio filosofija jau yra kiek pasenusi, be to – jis nesuteiks laiko jauniems žaidėjams, o taikysis į rezultatą, vadovaudamasis savo posakiu: „Yra pirma vieta, o visos kitos – paskutinės“. Virginijus Šeškus puikiai atrodo savo lygyje Jonavoje, tad linkėčiau ir toliau auginti tą klubą. „Lietkabelis“ gal ir atitiktų jo lygį, bet matau per daug skirtumų nuo to stabilumo, kurį pastaraisiais metais Panevėžyje turėjo Purlys.

Manyčiau, liko du variantai: Darius Maskoliūnas arba užsienietis. Taip, Darius nepaliko įspūdžio su rinktine, bet dabar turėjo visiškai laisvus metus. Per šį laiko tarpą, manau, pavyko pasidaryti išvadas apie savo darbą, ką reikėtų keisti, bandant įsitvirtinti vyriausiojo trenerio pozicijoje. Be to, visi žinome, kad Maskoliūnas stengtųsi perteikti Šarūno Jasikevičiaus idėjas. Tai reikštų, jog ir jų įgyvendinimui būtų galima skirti žymiai daugiau laiko nei rinktinėje.“

Jonas Lekšas: „Žinau, kad Martynas Purlys nori lietuviško varianto ir konkrečiai yra kalbama apie