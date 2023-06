Po 12 metų išeinanti NKL vadovybė – apie svarbų susitarimą su klubais ir lažybų prevenciją

Po 12 metų vadovavimo NKL prezidentas Remigijus Štaras ir jo komanda nusprendė nekelti naujos kandidatūros, todėl šią vasarą bus išrinktas naujas lygos vadovas. Nuotr.: NKL Nuotr. NKL







Po dvylikos metų pertraukos Nacionalinė krepšinio lyga („7bet-NKL“) turės naujus vadovus. Ilgametis antros Lietuvos lygos prezidentas Remigijus Štaras ir jo komanda nusprendė nekelti naujos kandidatūros artėjančiuose rinkimuose.

Liepos 4-ąją įvyks NKL konferencija, kurioje paaiškės nauji kandidatai, norintys perimti NKL valdybos postą. „Kandidatuojant šiai kadencijai, kuri dabar jau baigiasi, su Remigijumi buvome nutarę ir įspėję NKL klubų vadovus, kad tai bus paskutinė mūsų kadencija“, – BasketNews patvirtino vykdantysis direktorius Giedrius Grybauskas.

Grybauskas ir Štaras, kuris yra „Topo grupės“ generalinis direktorius, lygoje kartu darbavosi nuo 2011 metų. Per jų vadovavimo laikotarpį NKL komandų skaičius svyravo nuo 14-os iki 18-os. Iš pasitraukiančios Štaro komandos kitą sezoną savo pareigas gali toliau eiti varžybų direktorė Rasa Jankauskienė, turinti neterminuotą darbo sutartį, tačiau tai priklausys nuo susitarimo su naujaisiais lygos vadovais. „Iššūkių buvo ir ne vienas: nuo antstolių areštuotų banko sąskaitų iki nuolatos išlendančių finansinių įsiskolinimų, bet su jais palaipsniui susitvarkėme visi kartu – su NKL rungtyniaujančiais klubais“, – teigė Grybauskas. Nuotr. D. Lukšta NKL vykdantysis direktorius Grybauskas BasketNews papasakojo apie per 12 metų nuveiktus didžiausius darbus, manipuliavimo sporto rezultatais iššūkius, pasikeitusį klubų lygį, dvigubos teisėjų licencijos idėją ir tolimesnį NKL potencialą.

– Lygoje esate daugiau nei dešimtmetį, kokiais savo komandos darbais labiausiai džiaugiatės?

– Visų pirma, tai labai noriu pasidžiaugti, kad šiame darbe sutikau puikių žmonių, iš kurių galėjau mokytis, augti ir atsiskleisti kūrybiškai, taigi labai nuoširdžiai turiu padėkoti Remigijui Štarui, kuris negaudamas nė cento 12 metų padėjo mūsų lygai stabilizuotis, augti ir plėtotis. Darbų prasme svarbus dalykas buvo esminis susitarimas su NKL klubais, jog jų indėlis į kiekvienų metų čempionatą turi būti ne mažiau kaip 75 proc. nuo visų teisėjavimo kaštų, visą kitą dalį turėjo sugeneruoti mūsų komanda. Likusi dalis susideda iš teisėjavimo, administracijos, komunikacijos, tiesioginių transliacijų bei ūkinių išlaidų. Šis susitarimas galiojo 12 metų ir tai leido mums plėtoti lygos matomumą, ieškoti kūrybinių sprendimų nuo žaidimų, per kuriuos buvo galima laimėti automobilius, iki šokėjų konkursų. Padarėme daug darbų, susijusių su sporto įstatymų pokyčiais, kurie jau dabar yra naudingi NKL ir kitiems klubams, nuveikta ir kitų svarbių pokyčių dėl klubinės sistemos finansavimo, labai aktyviai dirbome sutartų rungtynių rezultatų prevencijos bei įstatyminio reguliavimo srityse. – Ką per visus šiuos metus sudėtingiausią buvo išsireikalauti iš komandų, kad lyga pakiltų į aukštesnį lygį?

– Kad lyga pakiltų į aukštesnį lygį, reikėjo išsiaiškinti, kiek žemame lygyje ji dabar yra. Ar mes esame žemame lygyje, ar turime kažką pasivyti? 2013 m. internetu transliavome vos 15 rungtynių per sezoną, o nuo praeito sezono rodėme 100 proc. (300 rungtynių) NKL čempionatą populiariausiame šalies naujienų portale. Turėjome 8 kamerų TV transliacijas kiekvieną savaitgalį. Žinoma, galime kalbėti apie kokią nors naują video grafiką, kitus techninius dalykus, apie logotipus, gražius popierėlius – tada šioje vietoje ribų nėra ir negali būti. Klausimas yra kitas – kokia yra vidurinės lygos funkcija visoje krepšinio sistemoje, kokie pagrindiniai uždaviniai, kiek nuo bendro buvimo krepšinio piramidėje stiprėja klubai, kiek auga jauni krepšininkai, treneriai, teisėjai ar talentingi vadybininkai. – Kurios iš lygos komandų per visus šiuos metus padarė didžiausią progresą už aikštelės ribų?

– Sunkus klausimas ir vienareikšmiško atsakymo čia nebus. Galiu pasakyti tik tiek, kad tiek mūsų lygoje, tiek kitose viską daro žmonės, atsidavę žmonės, fanatikai ir mylintys krepšinį, turintys viziją ir gebėjimus ta vizija užkrėsti, pirmiausia vietos savivaldą, merus, politikus, paskui ta meile gebantys užkrėsti savo miesto gyventojus, fanus, vaikus ir moksleivius. Reikia kantraus, mylinčio krepšinį fanatiko, kuris gali 10 ir daugiau metų laukti tinkamos krepšinio arenos, burti aplink save bendruomenę, dėti pamatus tradicijoms ir istorijai. Miestai, turinys tokius žmonės, be jokios abejonės ankščiau ar vėliau progresą pasieks. Nuotr. Dainius Lukšta – Per jūsų kadenciją Marijampolės „Sūduva-Mantinga” triskart laimėjo NKL titulą. Viena vertus, stipri komanda pasilikdavo lygoje, kita vertus – neįvykdavo automatinis perėjimas tarp lygų, kuris ir yra vienas iš esminių lygos tikslų. Kaip manote, kokią įtaką Marijampolės atvejis padarė NKL?

– Mūsų visų lygų prievolė ir tikslas pirmiausia yra tai, jog mes privalome užtikrinti sklandų čempionato pravedimą ir stipriausios komandos išaiškinimą. Kitaip tariant, suteikti tai nugalėtojai teisę eiti į aukštesnę lygą. Ar klubas laimėtojas ta teise pasinaudoja – čia jau kitas klausimas, kuris lygą liečia mažiau. Kalbant apie Marijampolės atvejį, žiūrint iš dabartinės perspektyvos – Marijampolės klubo tris kartus pasilikimas NKL, manyčiau, padarė daugiau įtakos ne NKL, o LKL. Viena vertus, kai „Sūduva-Mantinga“ galėjo pasinaudoti teise žaisti LKL, jie neturėjo savo arenos, o jos vadovai matyt nesvarstė rungtyniauti kitame mieste, nes galimai ir LKL tuo metu buvo griežtesnė pozicija. Tačiau, kaip sako Remigijus Milašius (aut. past. – LKL prezidentas): „Vanduo per daug nusistovėjo“, kai niekas iš mūsų nekilo į viršų, LKL klubai žinodami, kad nekris, nejautė baimės ir konkurencijos, todėl, kai LKL pakeitė savo strategiją, mano manymu, priėmė labai sveikus Lietuvos krepšiniui sprendimus. Pritaikė išimties tvarką mūsų dviem paskutinėms nugalėtojoms – Gargždams ir Mažeikiams (Mažeikių „M Basket“ užėmė antrą vietą – aut. past.), kurių nė vienas neturi savo tinkamos arenos. Gargždų klubą apskritai galima laikyti istoriniu ar pavyzdiniu, nes jis per 6 metus vien tik sportiniu principu perėjo visą krepšinio piramidę: laimėjo RKL (mes tuomet jiems padarėme net dvi išimtis dėl salės), tada per ketverius metus jie laimėjo NKL ir dabar LKL jiems davė išimtį dėl salės. Įdomiausia tai, kad nedelsiant kitą savaitę, praėjus lygiai penkioms dienoms po to, kai Gargždų klubas tapo NKL čempionu, Gargždų politikai po trejų metų ginčų priėmė sprendimą dėl naujos arenos statybų Gargžduose. Tai rodo, kad tiek NKL, tiek LKL lygų lankstumas tarnauja klubinio krepšinio plėtrai. Grįžtant prie „Sūduvos-Mantingos“, vienareikšmiškai reikia padėkoti Klemencui Agentui. Manyčiau, didžiausiam savo krašto patriotui, ir turbūt kantriausiam marijampoliečiui, kuris be išskaičiavimų ir matematikos nenuleidžia kartelės niekur – nei sportiniuose rezultatuose, nei tinkamiausios Marijampolės arenos koncepcijose. Esu tikras, liko laukti nedaug, kol Marijampolė žais LKL, lyginant su tuo, kiek jau visi tos arenos laukiame. – Kokią įvardintumėte savo komandos padarytą didžiausią klaidą?

– Klaida turbūt yra išimtys, sprendimai su išimtimis, kurios ilgalaikėje perspektyvoje ne visuomet pasirodė esą klaidos, bet iki to suvokimo momento reikėjo gyventi su mintimis, kad priėmėme neteisingus sprendimus, girdėti priekaištus. Išimtys ne visuomet pasiteisina, dažnu atveju jos formuoja precedentus. Bet ilgainiui, laikas parodė, kad buvome teisūs ir išimtys buvo teisingos. – Kaip per visus šiuos metus sekėsi tvarkytis su nelegalių lažybų iššūkiu? Ar lyga šiuo metu yra apsivaliusi nuo to?

– Šis nelegalus veiksmas pagal LR baudžiamąjį kodeksą traktuojamas kaip nusikaltimas. Visų pirma, reikia padėkoti Virginijui Daukšiui, lošimų priežiūros tarnybos vadovui, jog jo iniciatyva iš administracinio pažeidimo ši veika buvo perkelta į baudžiamąjį kodeksą kaip rimtas nusikaltimas. Reikia susitaikyti su tuo, kad kova su manipuliavimu sporto rezultatais yra procesas ir šioje vietoje negalėjome apsiriboti vien tik lygos viduje sutvarkytais teisės aktais ir mūsų pačių sukurtu tyrimų reglamentu. Turėjome kelis atvejus, kai pritaikius mūsų lygoje sukurtą schemą tyrimai buvo sėkmingi. Tuo pačiu tikime, kad jie kartu atlieka ir labai stiprų prevencinį poveikį. Labai norėčiau, kad mūsų, garsiai ir nuolatos kalbančių apie šią problemą, būtų daugiau. Reikia kalbėti ne vien apie tai, kas konkrečiai dalyvavo nelegaliuose susitarimuose ar kas paskundė, pranešė, kokias ataskaitas gavome. Mums labai reikia pagalbos ir iš žurnalistų ir savotiško domėjimosi, kokią pagalbą atlieka valstybės institucijos. Keliame šį klausimą mažiausiai septynerius metus, kaip lyga net buvome parengę įstatymo projektą, pateikę Seimo jaunimo sporto reikalų komisijos svarstymui. Tai nebuvo vien žodiniai pasiūlymai ir kalbėjimas. Yra parengti ir pasiūlyti sporto įstatymo punktai, įstatymo projektas su antimanipuliavimo procesu. Seimo teisininkai šį projektą atmetė. Tačiau gavome pažadą iš viceministro Lino Obcarsko, kad ministerija koreguos įstatymo projektą, o Seimas pirmiausia turi ratifikuoti Maklino konvenciją, kuri pilnai užsuks visą kovos su manipuliavimu procesą. Mano galva, neratifikuota Makolino konvencija neužkerta kelio veikti valstybinėms institucijoms. Juolab, kad turime ir sėkmingų tyrimų su nubaustais asmenimis, tačiau labai trūksta didesnio institucinio įsitraukimo. Kiek žinau, Seimo narys Andrius Kupčinskas domėjosi Makolino konvencijos ratifikavimu ir tikiuosi, kad šis procesas jūsų, žurnalistų dėka, nebus užmirštas. Mes, kaip NKL, kartu su Lietuvos krepšinio federacija Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai esame pateikę konkrečius siūlymus apie dar vieną priemonę. Ji padėtų dar labiau ir efektyviau kovoti su manipuliavimu, apsaugoti pranešėjus ir gautus duomenis. Kalbu apie nacionalinį sporto duomenų registrą, valstybė šiam registrui paskyrusi ne vieną milijoną eurų. Kiek žinau, šiuo metu vyksta techniniai darbai ir jis yra rengiamas. Taigi, norėčiau pabrėžti, jog šią problemą spręsdama viduje, mes kaip lyga supratome, jog tai nėra vienų mūsų bėda ir ją reikia spręsti sistemiškai, ėmėmės darbų ir užsukome visai nemenką ir platų šios srities dedamųjų spektrą. Labai smagu, kad šiuose darbuose tiek idėjiškai, tiek ir finansiškai pritarė NKL klubai. Nuotr. Dainius Lukšta – Ar NKL nepasiekė savo lubų ir kiek manote ši lyga dar turi potencialo augti?

– NKL yra labai tinkamoje krepšinio piramidės vietoje ir per mažai išnaudota krepšinio struktūroje, ji gali duoti žymiai daugiau sisteminės naudos krepšinio plėtojimui, tik reikia visiems krepšinio produkto gavėjams peržiūrėti esamus viso krepšinio iššūkius ir įžvelgti galimybes. Mes, krepšinio bendruomenė, iki šiol neradome jėgų ir laiko susitarti, kas visgi yra dublerių komandos, kokį vaidmenį jos atlieka platesniu kontekstu visai sistemai, kokią naudą ir potencialą daugiau tokių komandų turėjimas ir integravimas į NKL jos gali atnešti. Diskusijos ir šio klausimo bendras susitarimas tarp LKF, LKL, NKL ir RKL turi nemažą potencialą dalinai užkirsti kelią ne gabiausių, bet gabesnių jaunų krepšininkų išsaugojimui Lietuvoje, mes kol kas nevedame statistikos, kiek tokių jaunų žmonių grįžta nebaigę mokslų, nepritapę, „sėdėję ant suolo“. Jie praranda 2-3 metus aktyvaus krepšinio, o mes prarandame jaunus žmones, taip pat, kaip ir dalį jaunų trenerių. Žinote, ne viską ir ne visuomet apsprendžia pinigai. Esame vėlesnio brendimo regionas, gabesni krepšininkai gali atsiskleisti ir vėliau daugiau žaisdami arba užsienyje užsisėdėti ant suolo ir apsirgti depresija. Reikia jiems daugiau vietos ir žaidybinio laiko suteikti pas mus. Tuo pačiu kelių dublerių komandų atsiradimas NKL lygoje šiek tiek apribotų krepšinio agentų argumentus dėl ankstyvos potencialiai gabesnių krepšininkų migracijos arba bent būtų reali galimybė juos atidėti keleriems metams vėliau. Platesnis teisėjų motyvacijos mechanizmas visoje piramidėje: jau ketverius metus siūlome plačiau taikyti dvigubą licenciją ne tik tarp krepšininkų, bet ir teisėjų. Mano nuomone, nors esu stipriai dėl to kritikuojamas, bet tikiu, kad RKL ar NKL teisėjams tai be jokios abejonės suteiktų papildomos motyvacijos, karjeros galimybių. Savęs išbandymas ateitų žymiai greičiau. Aiškumas dėl 3x3 krepšinio vystymo integracijos – ką turime aiškiau pasakyti komandoms prieš formuojant jų sudėtis. Visai neseniai turėjome bendrą susitikimą su LKL ir LKF šiuo klausimu. Tikėkimės, diskusijos ir realūs darbai šiais klausimais tęsis. – Ar jūsų žiniomis jau atsirado kandidatų, norinčių perimti NKL valdymą?

