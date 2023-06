Į rinktinę atvyksiantis Sedekerskis – apie karjeros sezoną ir norą pabūti laisvuoju agentu

Nuotr.: Nikola Krstic/MB Media/Getty Images

Karjeros sezoną Vitorijoje sužaidęs Tadas Sedekerskis jau pusę mėnesio leidžia gimtinėje, Lietuvos pajūryje, kur džiaugiasi pertrauka nuo krepšinio, tačiau taip pat galvoja apie atstovavimą rinktinei.

BasketNews patvirtinęs, kad atvyks į Lietuvos rinktinės stovyklą, Sedekerskis šiemet yra skirtingoje situacijoje nei pernai.

Praėjusią vasarą Sedekerskis iškart po sezono vyko į Lietuvos rinktinę, kuri žaidė pasaulio čempionato atrankoje, ir turėjo ambiciją vasaros pabaigoje prasimušti į pagrindinį dvyliktuką. Vis dėlto tuomet planas pasikeitė ir į antrą stovyklą nidiškis neatvyko, motyvuodamas tai noru patobulėti individualiai.

Dabar laiko atsipūsti Sedekerskis prieš rinktinę, kurios stovykla prasidės antroje liepos pusėje, turi gerokai daugiau, o ir sezonas buvo žymiai pozityvesnis.

Prieš naują trenerį Joaną Pennaroyą užsirekomendavęs Sedekerskis Eurolygoje žaidė po 18 minučių ir ne tik buvo patikimas gynybos ramstis, bet ir rinko 5,9 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 9,7 naudingumo balo statistiką. Ispanijoje jo skaičiai buvo dar solidesni – 6,7 taško, 5,2 atkovoto kamuolio ir 11,9 naudingumo balo.

„Aš apskritai esu to požiūrio, kad gyvenime nereikia gailėtis, – BasketNews paklaustas, kaip prisimena praėjusių metų sprendimą dėl rinktinės, atsakė Sedekerskis. – Atsimenu, kad iškart po sezono atvykau tiesiai į rinktinę, po to ta pertrauka buvo labai trumpa ir jaučiau, kad psichologiškai buvau labai pavargęs. Visi kartoja, kad vasara yra tas laikas, kada gali patobulėti, kažką naujo išmokti. Pagalvojau, kad pasikeitus treneriui Vitorijoje, reikia gerai atrodyti nuo pirmos dienos, jis manęs nepažinojo gerai. Dar ta sezono pabaiga asmeniškai nebuvo tokia sėkminga, be minučių...

Nidoje turėjau labai geras sąlygas sportuoti su treneriais Andriumi Vaicekausku ir Algirdu Stukniu, jie labai daug padėjo. Daugiau nei mėnesį kiekvieną dieną nuoširdžiai pradirbome ir tai matėsi viso sezono metu. O jei atvyksti atstovauti rinktinei, tai jau turi būti geriausios savo formos. Tuomet tokios nebūčiau buvęs, tad labai ačiū su manimi vasarą dirbusiais treneriais.“

Baskai ilgą laiką taip pat galėjo būti laimingi dėl savo komandos žaidimo tiek Eurolygoje, tiek Ispanijos pirmenybėse, tačiau sezoną apkartino pabaigos abiejuose turnyruose.

Eurolygoje „Baskonia“ iki paskutinio turo su Kauno „Žalgiriu“ ir Stambulo „Fenerbahče“ varžėsi dėl dviejų vietų aštuntuke, kol galiausiai tapo ta vienintele nelaimėle, nepatekusia į ketvirtfinalį.

Ispanijoje viskas baigėsi dar skaudžiau – antrąją vietą reguliariame sezone užėmę baskai ketvirtfinalyje 0-2 pralaimėjo Badalonos „Joventut“ ir savo sezoną baigė gegužės 30 dieną.

„Manau, kad mus labai išmušė iš vėžių