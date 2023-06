„Žalgirio“ jaunimo galva: apie į NCAA išvykstančius talentus ir kitokią darbo kryptį

„Žalgirio“ jaunimo sistemos vadovas Gediminas Navickas atskleidė, jog Kauno klubas išlaikė teises į krepšininkus, kurie karjerą perkėlė į NCAA. Nuotr.: BC Žalgiris Nuotr. BC Žalgiris







Kauno „Žalgirio“ jaunimui praėjęs sezonas tapo istoriniu. Dublerių ekipa po 15 metų pertraukos iškovojo Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) trofėjų, o 2018-aisiais įkurta trečioji komanda debiutavo Regionų krepšinio lygos (RKL) A divizione. Šį sezoną metami tritaškiai 37% 9,9 Pataiko: 9,9 Taiklumas: 36,5% Vieta lygoje: 3 Geriausias pasiekimas: 16 Blogiausias pasiekimas: 7 Daugiausia pataiko: Tyler Cavanaugh Taip pat trys jaunuoliai buvo įtraukinėjami į pagrindinės komandos planus. Motiejus Krivas, Liutauras Lelevičius ir Kajus Kublickas sulaukė ne tik minučių Lietuvos krepšinio lygoje („Betsafe-LKL), bet ir šansų pasirodyti ant Eurolygos parketo. Visą Kauno klubo jaunimo sistemą jau ketverius metus strateguoja Gediminas Navickas. Iš Kaišiadorių kilęs 39-erių Navickas 2019-aisiais profesionalaus krepšininko karjerą baigė iškovodamas NKL aukso medalį su Marijampolės „Sūduva-Mantinga“ ir iškart kibo į darbus „Žalgirio“ biure. „Atrodo, kad mano pirmas sezonas jau buvo labai seniai, jausmas toks, lyg dirbčiau ilgiau nei ketverius metus, – prisiminimais su BasketNews dalijosi „Žalgirio“ jaunimo architektas. – Dirbti su jaunimo programa yra labai įdomu, labiausiai patinka, jog kuo daugiau sužinai, tuo daugiau nežinai. Tai labai motyvuoja. Šią frazę visada taikau sau. Atrodo, kad antrą sezoną žinojau daugiau nei dabar. Kuo daugiau atrandi dalykų, tuo labiau norisi lįsti gilyn ir aiškintis dar.“ „Žalgiris“ Navickui svetimas nėra, būtent Kaune 2004-2005 m. sezone buvęs įžaidėjas pradėjo profesionalo karjerą. Prieš tai Navickas rungtyniavo ir „Žalgirio“ dublerių gretose, o 2005 m., kartu su Pauliumi Jankūnu ir Antanu Kavaliausku tapo pasaulio jaunimo čempionu. Karjeros etapas „Žalgiryje“ ilgai netruko, vėliau Navickas vilkėjo „Panevėžio“, „Nevėžio“, „Aisčių-Atleto“ ir „Dzūkijos“ marškinėlius bei aštuonerius metus praleido krimsdamas legionieriaus duoną. Dabar buvęs krepšininkas rūpinasi jaunųjų talentų gerove. Navicko patirtys „Žalgirio“ jaunimo komandų vadovo pareigose, į NCAA išvykę talentai, jaunimo programų subtilybės – tai ir dar daugiau – tinklalapio BasketNews interviu. Nuotr. BC Žalgiris – Gediminai, kokia savijauta po sezono?

– Sezonas tikrai buvo ilgas ir varginantis. Kai dirbi, atrodo, kad viskas einasi natūraliai, bet kai atsisuki ir pasižiūri, matai, kiek daug dalykų pavyko nuveikti. Kelionė į JAV, trečios komandos pakilimas į RKL A divizioną, nuostabus antros komandos sezonas, projektas su „Overtime Elite Academy“, jaunimo Eurolygos finalinis etapas Kaune. Sezoną tikrai vertinu labai teigiamai. – Atrodo, kad jūsų pareigose darbai ties sezono pabaiga nesibaigia. Ar rasite laiko poilsiui?

– Geras klausimas (juokiasi). Galbūt daugumai atrodo, kad po sezono baigiasi ir darbai, bet taip tikrai nėra. Dabar prasideda biudžeto ir komandų formavimas, turėjome dvi savaites peržiūrų, vyksta ir kiti strateginiai darbai. Sezonas jau pasibaigęs, bet darbų tikrai ne mažiau. Bet tikiuosi, kad liepos mėnesį visi šiek tiek atsipūsime ir pailsėsime. – Kaip vertinate abiejų komandų pasirodymus?

– Trečios komandos sezonas tikrai buvo puikus patirties kaupimo atžvilgiu. Kaip ir minėjau, pakilome į A divizioną, tikrai džiaugiamės, jog dabar varžomės ten. Visai kitas lygis ir fiziškumas, natūralu, kad tuo pačiu spartesnis ir mūsų jaunuolių tobulėjimas. Būtent to šiame jaunuolių tobulėjimo periode ir norime. Aišku, antros komandos sezonas – kosminis. Ne tik dėl iškovoto trofėjaus, bet dėl emocijų ir patirties. Kaip patys jie įvardijo, tai buvo pirmas didelis laimėjimas karjeroje. Matant jų emocijas, buvo labai smagu. – Dirbant su jaunimu tikriausiai svarbiausia yra ne komandiniai rezultatai, bet žaidėjų tobulėjimas ir dedami žingsniai į priekį. Ar sutinkate?

– Tikrai taip, ne rezultatas atspindi, ar esame patenkinti sezonu, ar ne. Bet, mano manymu, jeigu žaidėjai tobulėja individualiai, natūraliai gerėja ir komandiniai rezultatai. Ta filosofija ir vadovaujamės, investuojame į žaidėjų tobulėjimą, o tuo pačiu auga ir komandiniai pasiekimai. Kiekvienas mūsų jaunuolis turi daug dėmesio iš LKL klubų ir tų pačių JAV universitetų, tai tikriausiai ir yra geriausias mūsų darbo įvertinimas. Džiaugiamės, jog esame ta platforma, kurioje jaunuoliai tobulėja ir yra stipriai matomi kitų. – Jaunimo Eurolygos finaliniame etape pasirodymą baigėte po grupių etapo. Kaip vertinate šį turnyrą?

– Turnyras labai patiko. Man tai yra atskaitos taškas, pasitikriname, kokiame lygyje yra mūsų jaunuoliai, koks talento identitetas. Lietuvoje kartais galvojame, kad esame labai geri krepšininkai, bet tokie turnyrai parodo, kokiame lygyje yra mūsų žaidėjai ir jaunimo sistema. Šįkart tikrai negaliu sakyti, kad esu patenkintas rezultatu, mūsų tikslas buvo finalas, visada turime tokį lūkestį. Tai tikriausiai yra vienintelis turnyras, kuriame svarbiausia yra komandinis rezultatas. Tam buvo ir objektyvių, ir subjektyvių priežasčių. Kas nuteikia pozityviai, tai, kad buvome antra jauniausia turnyro komanda. Šeši žaidėjai buvo metais jaunesni. Turime neblogą pagrindą kitais metais vėl siekti užsibrėžtų tikslų. – Antrą komandą puikiai treniruoja Vytautas Pliauga. Jaunas specialistas, pradėjęs nuo trečios komandos, dabar pakilęs į antrą. Kokį įspūdį palieka darbas su juo?

– Palieka gerą įspūdį, natūralu. Komandiniai ir asmeniniai žaidėjų rezultatai tai byloja. Nenoriu labai prigirti Vytauto, bet esame labai patenkinti jo darbu ir komunikacija tiek su žaidėjais, tiek ir su vadovybe. Daugelis galbūt Vytautą vertina tik pagal rungtynes, jose jis būna labai emocingas ir užsivedęs. Žmonės vertindami jį tik iš rungtynių nemato darbo treniruotėse ir jo santykių su žaidėjais. Susitikimuose yra tik 20 proc. proceso. Jis daro milžinišką darbą, ne tik jis, visas trenerių kolektyvas. Nuotr. BC Žalgiris – Kaip dažnai jaunimo komanda yra integruojama į pagrindinės komandos treniruotes?

– Prieš sezoną nemaža dalis žaidėjų ruošis su pagrindine komanda, taip buvo ir šiemet. Sezono metu ritmas yra labai intensyvus, tad didesnė integracija nėra įmanoma. Motiejus Krivas beveik visą sezoną sportavo su pagrindine komanda, Liutauras Lelevičius irgi pasijungdavo, kai trūkdavo žaidėjų, ar reikėdavo jų daugiau. Buvo momentas, kai nemažai padėdavo ir Kajus Kublickas. Mūsų, kaip jaunimo komandos, pareiga yra, kad žaidėjai ten nuėję nemaišytų, o kartais ir padėtų. – Užsiminėte apie kelionę į JAV sezono pradžioje. Kokie buvo jos tikslai?

– Visų pirma norėjome susipažinti su JAV krepšinio virtuve. Daug girdėjome apie ją, norėjome patys pamatyti iš arti. Iš viso buvau tris savaites, pamačiau, kaip veikia visa sistema – vadyba, treniravimas, universitetų krepšinio struktūra, žaidėjų ir trenerių elgesys. Iš viso buvau šešiuose universitetuose, pristačiau ir mūsų programą. Grįžau susipažinęs su visa JAV kultūra ir užmezgęs naujus ryšius. Iš kitų projektų matome, kad tas tikrai padėjo. Parsivežėme idėjų, kai kurias pasitvirtinome, kad tikrai darome gerai lyginant su NCAA. Toks ir yra mūsų tikslas – maišyti krepšinio kultūras, ieškoti aukso viduriuko ir jį pritaikyti. – Ar jaučiasi, kad JAV universitetai sąlygomis yra labiau pažengę?

– Žiūrint kurioje srityje. Infrastruktūros atžvilgiu būti šalia JAV universitetų yra labai sunku, jie ją tikrai yra labai išvystę. „Žalgiryje“ mes akcentuojame žaidėjų tobulėjimą ir vystymasį. Esame įsivardiję, kad tai yra mūsų stiprybė visos Europos mastu. Sakyčiau, kad šioje vietoje, žaidėjų tobulinime ir treniravime, mes nė kiek neatsiliekame nuo gerų JAV universitetų. – Pasakojote apie darbus pasibaigus sezonui, o kokie darbai vyksta sezono metu?

– Vykstant sezonui pagrinde vyksta rutininiai darbai – pasiruošimas rungtynėms ir išvykoms, bendravimas su agentais, kitomis jaunimo programomis bei treneriais. Taip pat visus metus stebime žaidėjų progresą. Turime ir „Žalgiris Coaching Clinic“ ir „Žalgiris“ Youth Camp“. Organizacinių darbų tikrai netrūksta. – Šio darbo ėmėtės iškart po krepšininko karjeros, dabar užbaigėte ketvirtą sezoną. Kaip vertinate asmeninį augimą šioje sferoje ir nuveiktus darbus?

– Savęs vertinti nelabai norėčiau, manau, kad tai daryti turėtų kiti. Natūralu, kad mūsų jaunimo sistema, mano akimis, yra vis daugiau matoma, daugiau žmonių susipažįsta ir supranta mūsų darbą bei struktūrą. Tai matosi ir rezultatuose, į kokias komandas išeina, ar sulaukia dėmesio mūsų žaidėjai. Daug neišsiplėsiu, nes mūsų programą vertinti turėtų kiti. Atrodo, kad mano pirmas sezonas jau buvo labai seniai, jausmas lyg dirbčiau ilgiau nei ketverius metus. Gavau klausimų, ar dar turėsiu motyvacijos po iškovoto NKL titulo. Tikrai turėsiu, dirbti su jaunimo programa yra labai įdomu. Man labiausiai patinka, jog kuo daugiau sužinai, tuo daugiau nežinai. Tai labai motyvuoja. Šią frazę visada taikau sau. Atrodo, kad antrą sezoną žinojau daugiau nei dabar, kuo daugiau atrandi dalykų, tuo labiau norisi lįsti gilyn ir aiškintis dar. Aišku, per tuos ketverius metus šiokį tokį žinių bagažą sukaupiau. – Pereikime prie šiuo metu aktualiausios temos – į NCAA išvykstančių Motiejaus Krivo, Pauliaus Murausko ir Kajaus Kublicko. Kada sužinojote apie jų sprendimus ir kaip reagavote?

– Kai kurie žaidėjai sprendimus priėmė po sezono, dėl kitų aišku buvo šiek tiek anksčiau. Mes skatiname, kad nebūtų jokių paslapčių, jei žaidėjai nori išvykti, skatiname ateiti ir pasakyti. Minėtos kelionės į JAV vienas iš tikslų buvo nuvažiavus apsižiūrėti ir grįžus patarti žaidėjams, kur geriau vykti, ko vengti, į kokius universitetus tam tikrų pozicijų žaidėjams žiūrėti. Mes, kaip klubas, norime būti žaidėjams patarėjai, jei jau yra noras važiuoti į NCAA. Mes vienareikšmiškai pakeitėme požiūrį, anksčiau NCAA matėme kaip priešą, ruošdavome žaidėjus, o jie pabėga. Galbūt dėl tokio mūsų požiūrio būdavo mažiau bendravimo, žaidėjai slėpdavo, jog nori išvykti. Dabar viską priimame natūraliai ir džiaugiamės, kad žaidėjai yra atviri. – Pranešime apie Kajaus Kublicko išvykimą buvo rašyta, jog kalbėjote su Floridos universiteto treneriais dėl jų požiūrio į Kajaus vaidmenį ir ateitį. Ar tokia praktika yra normali?

– Ne. Tuose šešiuose universitetuose, kuriuose buvau, sakė, kad mes buvome pirmas klubas, kuris atvažiavo apsižiūrėti. Dabar ieškome būdų, kaip su universitetais bendradarbiauti, o ne jų vengti. – Žaidėjai vis tiek yra augę jūsų sistemoje. Ar jiems baigus universitetą teisės į juos Europoje priklausys „Žalgiriui“?

– Taip. – Minėjote, kad NCAA kaip priešo nebematote, tačiau ką dar galėtumėte padaryti, jog jaunuoliai ten iš „Žalgirio“ vykti visai nenorėtų?

– Girdime įvairiausių nuomonių, daug kam NCAA nepasiseka, išvažiuoja, o vėliau sako, kad „Žalgiryje“ buvo daug geresnės sąlygos. Nemanau, kad galime kažką padaryti. Turime maksimaliai stengtis sudaryti geriausias sąlygas. Mes prisirišame prie žaidėjų, įdedame daug darbo, ir, kad ir kaip būtų gaila jiems išvykus, turime suprasti, kad mūsų darbas yra tik viena iš krepšininko karjeros sudedamųjų dalių. Vėliau jie vis tiek kažkur išeis, ar tai būtų LKL, ar NCAA, ar duok Dieve NBA. Mes turime padėti priimti geriausią sprendimą žaidėjo tobulėjimui, kuris galbūt padėtų ateityje greičiau sugrįžti čia, tik jau į pagrindinę komandą. Mes visą procesą suprantame kaip normalų dalyką. – Dalis žaidėjų išvyko į NCAA, dar dalis išaugo NKL marškinėlius. Kokie planai jiems?

– NKL marškinėliai per ankšti bus dar ne visiems. Bet taip, kai kuriems žaidėjams atėjo laikas kilti į aukštesnį lygį. Jau yra aišku, kurie žaidėjai bus skolinami, tačiau kol viskas dar nėra oficialu, atskleisti nenorėčiau. Nuotr. BC Žalgiris – Šiuo metu jaunimo sistemoje yra du užsieniečiai: Avtandil Bakhtadze ir Joshua Bonga. Kaip vertintumėte jų procesą?

– Bakhtadze dar tik neseniai pradėjo treniruotis, jam praeitas sezonas buvo įvadinis, reikėjo išmokti daug dalykų ir sustiprinti kūną. Natūralu, kad Sakartvele yra žaidžiamas visai kitoks krepšinis ir treniruotėse yra visai kitokie partneriai. Jo tobulėjimą vertiname gerai ir tikimės, jog kitame sezone jau pamatysime rezultatus. Toks ir buvo pirminis planas. Bongos situacija yra kiek kitokia. Tuo projektu buvome labai patenkinti, bet praeitą vasarą jis gavo Achilo sausgyslės traumą, nesitreniravo visą sezoną, reabilitavosi ir dar dabar nėra visiškai atsistatęs. Labai gaila, nes tuo, ką buvo pavykę padaryti per pirmus metus, mes labai džiaugėmės, tikėjomės, kad jaunimo komanda Eurolygoje su juo būtų buvusi daug stipresnė. – Bakhtadze į „Žalgirio“ sistemą atėjo būdamas vos 14-os. Kaip vyksta užsienio talentų paieška?

– Stebime visus čempionatus, tiek A, tiek B divizionus, žiūrime jaunimo Eurolygos turnyrus, bendraujame su agentais, treneriais ir skautais. Kuo ilgiau dirbi, tuo tas ratas labiau plečiasi. – Kas yra atsakingas už užsieniečių pasikvietimą?

– Kadangi esu šiose pareigose, už galutinį rezultatą atsakau aš. Žinoma, visada pristatau viziją Pauliui Motiejūnui ir Pauliui Jankūnui, tad tas sprendimas yra klubo. Bet aš labai džiaugiuosi, kad turiu jų pasitikėjimą ir dažniausiai mano pasiūlymai būna patvirtinami. Labai vertinu organizacijos pasitikėjimą, kūrybos laisvę ir atsakomybes, kurias turiu „Žalgiryje“. Prieš pasirašydami sutartis turime vizitus, peržiūras, tariamės bendrai su treneriais, sprendimas galutinis yra klubo, o diskusijose dalyvauja visi. – Ar galime ateityje tikėtis „Žalgirio“ jaunimo sistemoje daugiau užsieniečių?

– Aš esu už. Procentaliai tai vis tiek būtų labai mažas skaičius, nes turime gerą lietuvių žaidėjų bazę. Manau, kad užsieniečiai įneša visai kitokį stilių, kitokią kultūrą ir atletiškumą. Tikiu, kad užsieniečiai gali padėti ir lietuviais, o tas tobulėjimas bus naudingas tiek mums, tiek federacijai. Imant užsieniečius, mūsų tikslas nėra neskatinti lietuviškumo, mes visada, nuo pagrindinės iki jaunimo komandos, skatiname lietuviškumą, bet manome, kad atitinkami užsieniečiai gali padėti lietuviams stiebtis. Nuo daugiau užsieniečių mus šiek tiek stabdo RKL nuostatai, kurie neleidžia komandoje turėti daugiau nei vieno legionieriaus. – Kalbant apie kitą sezoną, jau aišku, kad keli žaidėjai išvyksta į NCAA, dar dalis bus skolinami LKL klubams. Kuo planuojate juos pakeisti antroje komandoje?

– Daugiausiai pasislinks žaidėjų iš trečios komandos, tam ir turime tą piramidę, tam ir samdome trenerius, kurie dirba nuo ryto iki vakaro. Tikrai esame patenkinti tuo procesu. Problemos nematome, su šitais žaidėjais, kurie laimėjo NKL, mes dirbome 3-4 metus. Galima sakyti, kad vienas olimpinis ciklas baigėsi, kitas prasidėjo, natūralus procesas, tas yra labai smagu. Visais žaidėjais esame patenkinti, aišku, kai kurie galėtų tobulėti greičiau, bet bendra tendencija mus tenkina. Jaunimo krepšinyje viskas eina etapais, tikrai labai reikia padėkoti treneriams, kurie dirba akademijose ir mokyklose. Iki to amžiaus, kai jaunuoliai ateina pas mus, jie padaro milžinišką darbą. – Kokie vasaros ir kito sezono planai?

– Dabar 22-25 mūsų žaidėjai bus jaunimo rinktinių atrankose, tai – labai didelis skaičius. Birželio antrą savaitę baigėme treniruotes. Vieni jau yra rinktinės stovyklose, kiti joms dar ruošiasi, o treti dar ilsisi. Tais žaidėjais, kurie nebus rinktinėse, rūpinsis treneriai, jie sportuos individualiai. Kalbant apie kito sezono planus, turime kryptį, kuria norime eiti. Viena iš strateginių mūsų krypčių – tarptautiškumas. Tai jau pradėjome su kitais projektais. Rugpjūčio mėnesį važiuosime į turnyrą, į labai gerą turnyrą, nenoriu atskleisti, paskelbsime artimiausiu metu. Bus nauja šalis, naujas turnyras, dar didesnė vertė mūsų jaunuoliams. Jie galės ne tik pasirodyti, bet ir pajausti gyvenimiškų naujovių. „BasketNews.lt podkastas“: Prenumeruokite BasketNews ir naršykite be reklamų. BasketNews.lt Taip pat skaitykite: Lemiamą varžovų ataką numatęs Šaras: „Laimėjus tokį mačą, jausmas yra neįtikėtinas“ Dviejų lietuvių karjeros krypsta į Slovakiją Oficialu: Čanakas perima Europos taurės finalininkų vairą Vainauskai įsigijo krepšinio klubą „Partizan“ įveikusi „Crvena Zvezda“ pratęsė finalo seriją Ačiū, kad remiate: BasketNews sąskrydžio atgarsiai Komentarai: Ši naujiena dar neturi komentarų. Būk pirmas, išreiškęs savo nuomonę! Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą. >

