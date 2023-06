„Žalgirio“ direktorius Jankūnas: „Buvo svajonė vieną dieną būti šiose pareigose“

Nuotr.: Teodoras Biliūnas/BNS

Pirmąjį darbą Kauno „Žalgirio“ direktoriaus pareigose įvardijęs Paulius Jankūnas apibūdino savo kryptį nuo žaidėjo iki didžiausio Lietuvos klubo vadovo karjeros.

Antradienį buvo oficialiai pristatyta, jog Jankūnas Kauno klubo direktoriaus pareigose keičia Paulių Motiejūną. Pastarasis tapo Eurolygos generaliniu direktoriumi.

15 kartų LKL su „Žalgiriu“ laimėjęs Jankūnas beveik visą karjerą praleido gimtojo miesto klube. 13 numeriu pažymėti Jankūno marškinėliai 2022 m. pradžioje buvo iškelti į „Žalgirio“ arenos palubes.

Kai 2022 m. vasarą Jankūnas baigė žaidėjo karjerą, iškart tapo direktoriaus pavaduotoju.

„Nuotaikos geros, labai džiaugiuosi, bet kartu ir suprantu, kad atsakomybė yra didelė, – sakė naujasis „Žalgirio“ vadovas Jankūnas. – Per tuos metus „Žalgirio“ biure išmokau daug iš Paulius (Motiejūno), jis buvo tas žmogus, kuris kaip viskas veikia, kaip visi procesai veikia. Kaip ir minėjo, jis manęs vieno čia nepalieka. Tai yra visa „Žalgirio“ organizacija su visais departamentais ir tai yra žmonės, kurie puikiai supranta savo darbą, jį dirbo iki šiol ir pakėlė „Žalgirį“ į šiandieninį lygį. Jie toliau dirbs su mumis. Tiesiog aš prisijungiu į daugiau veiklų ir esu labai laimingas dėl to.“

Klubo legenda įvardijo, jog svajojo vieną dieną tapti „Žalgirio“ vadovu, bet nesitikėjo, jog viskas įvyks taip greitai.

„Taip, buvo svajonė vieną dieną būti šiose pareigose, bet gyvenimas kartais iškrečia tokią šunybę, kad per metus laiko reikia ateiti“, – sakė Jankūnas.

– Ar baisu kažkiek?

– Ne, baisu nėra, tiesiog suprantu, kad atsakomybė bus didelė.

– Paulius Motiejūnas minėjo, kad šios pareigos jums buvo anksčiau ar vėliau numatytos, bet nutiko anksčiau. Ar buvo dėl to nemigo naktų?

– Pirmas kelias dienas, kai jau pradėjome su Pauliumi šnekėti, kad toks perėjimas įmanomas. Reikėjo daug ką savyje apgalvoti, apmąstyti, susidėlioti mintis. Taip, buvo svajonė vieną dieną būti šiose pareigose, bet gyvenimas kartais iškrečia tokią šunybę, kad per metus laiko reikia ateiti. Taip, turiu daug ką išmokti, daug ką sužinoti naujo, bet vis tiek krepšinyje esu visą savo gyvenimą. Ta patirtis yra, kontaktai ir bendravimas yra. Tikrai ateinu su kažkokiu bagažu, jei taip galima pasakyti. Esu pasiruošęs mokintis, tobulėti, kad „Žalgiris“ neišklystų iš savo tvirto kelio.

– Kiek per metus buvo sunku atitrūkti nuo žaidėjo vaidmens? Ar dabar reikės dar didesnio atstumo nuo to, ar nelabai kažkas keisis?

– Manau, kad tai natūraliai gausis. Nesakau, kad keisis ar nesikeis, bet tiesiog bus natūralus bendravimas, kaip ir mes visi organizacijoje bendraujame natūraliai ir atvirai. Reikėjo laiko savyje žaidėją užmigdyti, nes vis tiek visą laiką buvau rūbinėje, o dabar ateinu į rūbinę ir ten yra tie patys žaidėjai, su kuriais žaisdavau, su kuriais leisdavau laisvalaikį. Ateinu su kitokiu statusu, bet to niekada nesureikšminu, bendraudavau su jais lygiai taip pat.

Galbūt vidiniuose pokalbiuose ir chat'uose nedalyvavau, bet tas bendravimas išlikęs ir nemanau, kad jis keisis. Vis tiek esame komandos nariai, dirbame dėl vieno tikslo, esame draugai ir pažįstami. Tas bendravimas ir liks atviras.

– Buvusio žaidėjo vaidmuo yra labiau privalumas ar trūkumas, užimant vadovo poziciją?

– Sakyčiau, kad privalumas. Vis tiek patirtis yra didžiulė, žinau ką žaidėjai išgyvena, kai yra sunku, žinau kaip jie jaučiasi, kai yra kažkokios nesėkmės, žinau kai viskas gerai, kaip jie jaučiasi.

Be abejo, santykis jau dabar yra truputį pasikeitęs, nes aš nesu žaidėjas, aš nesu vienas iš jų. Lieka žmogiški santykiai, lieka tas bendravimas, kuris ir toliau tęsis. Forma gal truputėlį keisis, bet taip nebus, kad aš atėjau, viską sakau, o jūs darote. Taip negali būti ir mes taip nedirbame. Pagarba vienas kitam turi išlikti aukščiausiame lygmenyje.

– Koks pirmas darbas sukasi galvoje?

– Pabaigti komandos komplektaciją, tikriausiai. Pagrindas kaip ir yra, bet vis tiek yra trūkstamų dalių. Tarpsezoniu, manau, tai yra pats pagrindinis darbas.

– Kiek dar likę atvirų vietų komplektacijoje, kurios nėra sutartos?

– Yra dar vietų. Pagrindiniai žaidėjai yra sutarti ir mes turime tą pagrindą, kurį ir treneris norėjo išsaugoti, ir mes. Dabar trūksta pagalbininkų, kurie padėtų komandai, kurie jos nesusilpnintų ir mes galėtume augti.

– Ar kalbėjotės su Ulanovu ir Lekavičiumi dėl jų sprendimo nežaisti rinktinėje? Ar klubas tam turi įtakos?

– Nekalbėjome, nes aš galvoju, kad tai yra jų asmeninis sprendimas. Tai yra vasara, tai yra jų noras vienoks ar kitoks. Jie tikrai geriausiai patys žino, kaip jie elgsis šią vasarą ir kas jiems yra naudingiausia.

– Klubo biudžetas įprastai pristatomas prieš pat sezoną, bet gal jau dabar yra aišku, kiek jis keičiasi?

– Tikrai bus didesnis nei pernai. Galbūt negalime dabar pasakyti, kiek jis bus didesnis. Bus biudžeto pristatymas, kai žinosime tikslesnius skaičius. Manau, kad nepavyks važiuoti su tokiu pačiu biudžetu kaip pernai.