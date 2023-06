Be netikėtumų: Wembanyama – pirmasis NBA biržos šaukimas

Dar vienas puikus atletas šioje biržoje. Skirtumas tik tas, jog Thompsonas dėl savo ūgio gali atlikinėti perdavimus iš įvairių padėčių. Be visų teigiamų savybių kuriant žaidimą, tai yra dar vienas jaunas krepšininkas, kuriam tritaškiai smarkiai kiša koją. „Overtime Elite“ lygoje jis rinko po 16,3 taško, 6,2 rezultatyvaus perdavimo ir 6,4 atkovoto kamuolio. Be to, biržoje dalyvauja ir jo brolis dvynys Ausaras.