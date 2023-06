LKL pasiūlymus atmetęs Rinkevičius – apie augančią Rumunijos lygą ir Maksvyčio užtikrintumą

Tomo Rinkevičiaus sprendimą likti Rumunijoje lėmė didžiulis Sibiu CSU klubo vadovų noras išsaugoti lietuvį komandoje. Nuotr.: BC CSU Sibiu Nuotr. BC CSU Sibiu







Darbu Rumunijoje besimėgaujantis Tomas Rinkevičius pirmąjį sezoną už Sibiu CSU vairo baigė paneigdamas visas išankstines prognozes ir pasidabindamas bronzos medaliu. Lietuvos rinktinės trenerio asistentas įvertino lūkesčius viršijusį sezoną ir augančią Rumunijos lygą. 45-erių specialistas trenerio karjerą pradėjo dar 2012-aisiais, iškart po profesionalaus krepšininko karjeros pabaigos. Rietaviškis septynerius metus darbavosi Pasvalio „Pieno žvaigždžių“ bei Klaipėdos „Neptūno“ trenerio asistentu. Galiausiai, 2019-aisiais, Kaziui Maksvyčiui išvykus į Permės „Parma“, Rinkevičiui buvo patikėtos Klaipėdos klubo vyr. trenerio pareigos. Visgi pirmasis blynas būnant pagrindiniu komandos vairininku prisvilo – nepasibaigus pirmajam sezonui, 2020-aisiais Rinkevičius buvo atleistas. Pusantrų metų pailsėjęs strategas nėrė į naują karjeros etapą Rumunijoje. 2021-aisiais Rinkevičius prisijungė prie Sibiu CSU organizacijos. Joje lietuvis darbus pradėjo jaunimo piramidėje, kur buvo sportinės dalies koordinatorius. Tuo pačiu buvęs krepšininkas treniravo ir jaunimo komandą, su kuria antroje pagal pajėgumą šalies lygoje pavyko iškovoti trečią vietą. Praėjusiame sezone, išsisėmus Sibiu klubo vadovų pasitikėjimu buvusiu pagrindinės komandos treneriu Migueliu Hoyo, ekipos vairas buvo patikėtas būtent organizacijoje jau besidarbavusiam Rinkevičiui. Lietuvis komandą perėmė jai turint 3 pergales per 6 susitikimus ir A grupėje besirikiuojant penktoje pozicijoje. Pirmąją sezono dalį Rinkevičius su kompanija užbaigė iškovodamas 6 pergales ir patirdamas 4 pralaimėjimus bei A grupėje užėmė ketvirtą vietą, kuri leido patekti į stipriausiųjų dešimtuką. Pagreitį pagavusi CSU komanda varžydamasi su stipriausiomis šalies ekipomis finišavo penktoje vietoje. Namų aikštės pranašumo neturėjusi Sibiu komanda ketvirtfinalyje 3-2 palaužė Voluntario CSO, pusfinalyje 0-3 krito prieš reguliariojo sezono nugalėtojus Oradios CSM su Donatu Taroliu, o kovoje dėl bronzos 3-2 susitvarkė su Bukarešto „Rapid“, kuriai atstovavo ir Vaidas Kariniauskas. „Sezono eigoje buvo pakibęs klausimas, ar pateksime net į dešimtuką, – prisiminimais apie sezoną su BasketNews dalijosi Rinkevičius. – Bet kai pasidarėme kelis pakeitimus ir pagavome gerą bangą, nuėjome net iki ketveriukės ir sugebėjome iškovoti medalį prieš tikrai stiprią, gerai subalansuotą komandą.“ Po sėkmingos sezono pabaigos lietuvio darbas buvo įvertintas. Sibiu klubo vadovai panoro išlaikyti Rinkevičių ekipoje, o dėmesį iš gimtinės BasketNews žiniomis parodė ir „Gargždų“ bei „Šiaulių“ komandos. Visgi pats Rinkevičius nusprendė tęsti pradėtus darbus ir pasirinko kitą sezoną toliau treniruoti Sibiu ekipą. Nuotr. BC CSU Sibiu Specialisto atsisakymo grįžti į Lietuvą motyvai, artėjančio sezono planai, auganti Rumunijos lyga, Maksvyčio užtikrintumas – tai ir dar daugiau – tinklalapio BasketNews interviu. – Treneri, kaip jaučiatės pasibaigus sezonui?

– Sezonas praėjo puikiai, užbaigėme labai gera nata, viršijome tikriausiai visus lūkesčius. Perėmęs komandą negalvojau, kad sezono pabaigoje būsime pasiekę tiek, kiek pasiekėme. Aš, kaip treneris, labai džiaugiuosi, kad pavyko įgyvendinti tikslus ir net juos viršyti. Komanda tikrai turėjo sunkių momentų. Buvo pakibęs klausimas, ar pateksime net į dešimtuką, bet kai pasidarėme kelis pakeitimus ir pagavome gerą bangą, nuėjome net iki ketveriukės ir sugebėjome iškovoti medalį prieš tikrai stiprią, gerai subalansuotą komandą. Tikrai labai smagu, geras sezonas. – Dar balandžio pradžioje džiaugėtės patekimu į dešimtuką ir kukliai kalbėjote apie atkrintamąsias, o sezoną baigėte su bronzos medaliais. Ar pats tuo metu tikėjote, jog galite tiek pasiekti?

– Žinote, sakoma, kad blogas tas kareivis, kuris nenori tapti generolu. Aišku, esu tas treneris ir žmogus, kuris visada labai gerbia priešininkus. Niekada nenoriu iškelti savęs ir savo komandos, ar sumenkinti varžovų, bet tyliai mintyse tikrai pasvajodavau, kad šį sezoną galime nuveikti didelius darbus. Garsiai to nesakiau, bet tikėjau. Iš pradžių per daug nesidairiau į priekį, tiesiog galvojau apie atkrintamąsias. Bet žinote, apetitas auga bevalgant. Kai pagavome gerą bangą, kai pavyko nuteikti žaidėjus taip, kad jie kovotų ne tik už save, bet ir už komandą, už miestą, už klubą. Kai kurie žaidėjai turėjo sveikatos problemų, bet nepaisant to kovėsi, atidavė save. – Ar trečia vieta Rumunijos lygoje suteiks galimybę dalyvauti europiniame turnyre?

– Taip, jau dabar aišku, kad garantuotai turėsime vietą bent FIBA Europos taurėje. Dabar dar viskas sprendžiasi, bet galbūt gausime ir atranką į Čempionų lygą. Klubas tikrai nori dalyvauti, tad kažkokiame europiniame turnyre tikrai būsime. – Minėjote, jog klubo biudžetas buvo vienas mažesnių visoje lygoje. Ar su europiniu turnyru kils ir komandos ambicijos bei biudžetas?

– Aišku, vien išlaidų bus daugiau. Tas pats europinis turnyras bus papildoma finansinė našta klubui – daugiau skrydžių ir kelionių. Kiek teko girdėti, biudžetas bus augantis, praėjusiame sezone jis buvo vienas iš mažiausių visoje lygoje. Aišku, nebus lengva, bet kažkiek biudžetas kils. Laukia dideli darbai, kuriuos jau pradėjome atlikinėti. Turime sukomplektavę jau pusę komandos, kurią pavyko išsaugoti. Kažkas aišku pasikėlė savo vertę ir mums jau bus sunkiai išlaikomi. Sakyčiau, kad praeitą sezoną bent 2-3 žaidėjai sužaidė savo karjeros sezonus. – Dabar jau pats komplektuosite komandą. Kokią turite tam laisvę?

– Su komandos vadovais turime labai gerą ryšį, jie man stipriai padeda ir pasitiki manimi. Komplektacijoje turiu nemažą laisvę, aišku, jie joje taip pat dalyvauja, padeda ir pataria, bet tikrai nejaučiu jokio jų spaudimo. Vyksta normalus procesas. Mėgaujuosi tuo. Nuotr. BC CSU Sibiu – Ar yra galimybių, jog kitą sezoną komandoje turėsite lietuvių?

– Taip, turiu kelis kandidatus, kuriuos kitą sezoną norėčiau matyti komandoje, ir kurie tikrai jai padėtų. Nėra paprasta dėl tų pačių finansų. Aišku, nenoriu dabar jų įvardinti, nes dar niekas nėra oficialu. – Ką Rumunijos lyga gali pasiūlyti lietuviams?

– Visų pirma, Rumunijos lyga yra labai stipriai auganti. Ne viskas auga taip tolygiai, kaip norėtųsi, bet komandų biudžetai kyla tikrai smarkiai. Visą šį procesą stebiu iš arti jau dvejus metus, augimas jaučiasi kasmet. Atvyksta vis daugiau aukšto lygio žaidėjų, krepšininkų iš krepšinio šalių, tokių, kaip Lietuva. Lyga tikrai darosi vis įdomesnė ir smalsu ją sekti. Kai kurie organizaciniai klausimai dar nėra aukščiausiame lygyje, bet su sportiniais reikalais viskas yra gerai. Per pastaruosius dvejus metus pastatytos 3-4 naujos arenos, kitą sezoną turėtų būti atidaryta ir Konstancos arena. Viskas dideliais žingsniais eina į gerąją pusę. – Kokią dalį čia komandose sudaro užsieniečiai?

– Užsieniečiai be abejonės kol kas yra svarbiausia komandos dalis. Nuo kito sezono turėtų atsirasti taisyklė, jog aikštėje žaidžiančiame penkete vienu metu visada privalės būti bent du rumunai. Taip yra norima atiduoti duoklę vietiniam sportui. Visoms komandoms tai taps papildomu galvos skausmu, tų aukšto lygio rumunų nėra labai daug. Bet tuo pačiu tai turėtų būti begalinė motyvacija jaunuoliams, šansas jiems užimti tas vietas ir siekti profesionalios karjeros. – Kalbant apie vietinių žaidėjų rinką, ar jau esate su ja susipažinęs, ar už ją yra atsakingi kiti žmonės?

– Aišku, kažkiek jau susipažinęs esu ir pats, bet tikrai padeda tiek komandos vadovai, tiek vietiniai asistentai. Kaip ir minėjau, gero lygio vietinių žaidėjų nėra daug. Kai pirmaujančios komandos pradeda komplektaciją, pirmiausia atakuoja vietinius žaidėjus. Tuo metu kiti klubai turi suktis iš padėties. Visgi aikštėje nuolat turint du rumunus, labai svarbu, kokio lygio jie bus. Nuotr. BC CSU Sibiu – Po sezono turėjote susidomėjimo iš LKL klubų, tačiau likote Sibiu. Kokie tokio sprendimo motyvai?

– Taip, turėjau to susidomėjimo iš LKL. Iš tikrųjų, labai aktyviai mane atakavo dabartinis klubas, rodė didžiulį dėmesį. Turėjome gerą sezoną, gerą chemiją ne tik su žaidėjais, bet ir su komandos vadovais. Jausmas čia yra unikalus, sakyčiau, kad tai – krepšinio miestas. Mūsų salė nėra didelė (1850 vietų), bet nuo tada, kai perėmiau komandos vairą, praktiškai buvo tik soldoutai. Klubas turi gana gilias krepšinio tradicijas, fanus, kurie yra gerąją žodžio prasme išprotėję. Nė vienai komandai pas mus žaisti nebuvo lengva. Tikrai gerai čia jaučiuosi, klubas parodė didelį norą mane išlaikyti, patrauklus buvo ir finansinis pasiūlymas, tai ir lėmė tokį sprendimą. Nors Lietuvoje taip pat turėjau tikrai gražius ir pozityvius pokalbius. – Kalbant apie vasarą, laukia rinktinė ir pasaulio čempionatas, jau matėme būrį dalyvauti atsisakiusių žaidėjų ir įvairiausių krepšinio žmonių nuomonių apie tai. Kaip į tai žvelgiate jūs?

– Mums su treneriu Kaziu Maksvyčiu visada yra noras turėti visus geriausius žaidėjus. Tačiau susidėliojo tokios aplinkybės, suprantame, kad ne visada visiems išeina atvykti. Priimame tai kaip normalų procesą. Liūdna, bet puikiai viską suprantame. Bursime geriausia įmanoma komanda iš tų, kurie atvyks. – Jūsų bendražygis Maksvytis praėjusiais metais debiutavo rinktinėje ir „Žalgiryje“. Dabar jis ateina po pirmo tikro sezono aukščiausiame lygyje, kuriame pasirodė puikiai. Ar bendraujant su juo jaučiasi didesnis užtikrintumas prieš PČ?

– Sunku pasakyti, mano akimis jam to užtikrintumo netrūko niekada. Jis visada ėjo savo keliu ir iškovojo daug skambių pergalių. Šiemet jis visą tą kelią užtvirtino jau didesniais laimėjimais – LKL titulu, Eurolygos atkrintamosiomis. Aišku, kiekviena didesnė pergalė karjeroje tiek treneriams, tiek ir turbūt žaidėjams prideda užtikrintumo. Belieka tik pasveikinti su geru sezonu ir palinkėti dar geresnio kito bei didžiausios sėkmės mums visiems su rinktine vasarą.

