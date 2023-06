„Panathinaikos“ nepratęsė sutarties su Parisu Lee

Nuotr.: Vangelis Stolis

Atėnų „Panathinaikos“ oficialiai atsisveikino su Parisu Lee, kuris sutartyje turėjo pliuso galimybę kitam sezonui.

Pastarajame Eurolygos sezone amerikietis per 26 minutes vidutiniškai įmetė po 11,2 taško, atkovojo 1,8 kamuolio, atliko 3,8 rezultatyvaus perdavimo, perėmė 1,3 kamuolio bei rinko 10,3 naudingumo balo.

Tuo metu Graikijos lygoje Lee per 24 minutes fiksavo 11,5 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 4 rezultatyvių perdavimų, 2 perimtų kamuolių bei 12,2 naudingumo balo statistiką. Be to, jis buvo išrinktas į Graikijos lygos „Visų žvaigždžių“ rungtynes.

28-erių 183 cm ūgio gynėjas praėjusiais metais į Atėnus atvyko po sezono „Monaco“ ekipoje.

„Panathinaikos“ sudėtis: