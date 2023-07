Turkijos 19-mečiai paliko JAV rinktinę be PČ medalių

Pasaulio čempionato mažajame finale Turkijos U19 rinktinė 84:70 nugalėjo JAV. Amerikiečiai ketvirtą sykį istorijoje liko be medalių.

Nuotr.: FIBA

Pasaulio U19 čempionato mažajame finale bronzos medalius iškovojo Turkijos rinktinė. Pastarieji 84:70 (25:18, 14:15, 17:13, 28:24) nugalėjo JAV komandą.

Turkams tai yra antras medalis per U19 pasaulio pirmenybių istoriją. 2015 m. jie taip pat iškovojo trečią vietą.

JAV ketvirtą kartą istorijoje iš šio čempionato grįžta be medalių. Toks likimas amerikiečius ištiko ir 1995, 2003 ir 2011 metais. Be to, JAV laimėjo pastaruosius du čempionatus.

Pasaulio U19 čempionatai nuo 1979 m. buvo rengiami kas ketverius metus, o nuo 2009 m. vyksta kas dvejus metus. Lietuviai yra tapę čempionais vieną kartą – 2011 m.

Pusfinalyje amerikiečiai 86:89 neprilygo prancūzams, o turkai 51:83 nusileido Ispanijai.

Nugalėtojams Tanas Yildizoglu per 30 minučių surinko 20 taškų (5/9 dvit., 3/4 trit., 1/2 baudų), 8 rezultatyvius perdavimus, 2 atkovotus kamuolius ir 24 naudingumo balus.

JAV gretose labiausiai išsiskyrė Asa Newellas, kurio sąskaitoje per 27 minutes buvo 11 taškų (5/5 dvit., 1/1 baudų), 6 atkovoti kamuoliai ir 19 naudingumo balų.

Lietuvos U19 rinktinė šiame čempionate nedalyvavo, kadangi praėjusiais metais U18 vaikinai Europos čempionate krito ketvirtfinalio etape.

Turkija: Tanas Yildizoglu 20, Berke'as Buyuktuncelis 19, Ozguras Cengizas 11.

JAV: Dylanas Harperis 15, Cody Williamsas 12, Asa Newellas 11.