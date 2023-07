Geriausias BasketNews mėnesio komentatorius laimėjo legendinius rinktinės marškinėlius

Nuotr.:

Geriausiu tinklalapio BasketNews gegužės mėnesio komentatoriumi išrinktas vartotojas ta2lis. Geriausiais pastebėjimais pasižymėjusiam BN+ nariui atiteks Lietuvos rinktinės legendiniai marškinėliai.

Vartotojo ta2lis komentarai birželio mėnesį tris savaites tinklalapyje BasketNews buvo tarp geriausių, taip pat buvo įvertintas komentarų aktualumas, dažnumas ir kitų vartotojų teigiamas reitingavimas.

Su laimėtoju BasketNews susisieks asmeniškai.

Liepos mėnesį BasketNews ir vėl rinks geriausią tinklalapio komentatorių. Šįkart laukiantis prizas – specialaus leidimo Lietuvos rinktinės marškinėliai.

Primename, kad populiariausius ir įdomiausius komentarus kiekvieną savaitę parašę BN+ prenumeratoriai kitą savaitę yra ryškiai matomi tarp kitų komentatorių – jie gauna „Savaitės žvaigždės“ statusą, todėl jiems kaskart komentuojant prie profilio vardo yra matoma žvaigždutė.

Tinklalapyje BasketNews populiariausią savaitės komentarą parašė vartotojas GreenPower, kurio pasisakymas apie potencialų „Žalgirio“ naujoką Brady Maneką sulaukė 96 patiktukų.

Populiariausias savaitės komentaras:

GreenPower po naujiena „Žalgiris“ arti susitarimo su buvusiu Trae Youngo porininku“ rašė: „Teoriškai idealus fit'as prie Šmits ir Hayes su Biručiu. Galės žaisti praktiškai su bet kuriuo aukšaūgiu kartu. Metimas tikrai solidus, bet ir be jo gali pasiūlyti neblogą veidu į krepšį žaidimą. Kai pagalvoju, labai panašus į Motum variantas, tik su ilgesnėm galūnėm, tai gali pasiūlyti šiek tiek daugiau žaidimo virš lanko (nėra kažkokio išskirtinio atletiškumo, bet didelės rankos padeda užsibaigti po alley up'ų ir kirtimų). Pagal Urbono tweet'o suformulavimą ir tai, kad derinamos kontrakto detalės, 90% kad pasirašysim mes jį ir tai reikš komplektacijos pabaigą (jeigu Brazdeikis lieka). Manau, kad būsime bent jau play-in komanda, o keli kintamieji mus galėtų pastūmėti dar labiau į priekį: - Evans forma po traumos; - Brazdeikio ožių išnykimas; - kelios TOP komandos nepateisinusios lūkesčių; - rimtų traumų nebūvimas; - overall kokybinis kiekvieno žaidėjo šuolis dėl sudėties išlaikymo antrus metus. Suma sumarum - geri papildymai, kiek silpnoka C linija, bet tai yra logiška auka vardan stiprios gynėjų ir puolėjų linijos. Nesupykčiau, jeigu pakeistume Brazdeikį arba būtume pakeitę Hayes, tačiau nėra 100%, kad tie pakeitimai bus geresni arba net tokie pat geri. Good job kitaip sakant.“

Kitus įdomiausius komentarus atrinko BasketNews. Šių komentarų autoriai, kaip ir Aurimas, šią savaitę prie savo profilio turės „Savaitės žvaigždės“ statusą.

Populiariausi ir įdomiausi savaitės komentarai:

Tokia pati žvaigždutė prie profilio bus matoma ir tų komentatorių, kurių klausimai buvo atrinkti į BasketNews.lt arba Savo kiemo tinklalaidžių klausimų ir atsakymų rubriką.

Viskas, ką tereikia daryti – reikšti savo nuomonę po BasketNews naujienomis. Kiekvieną savaitę atrinksime po keliolika pasižymėjusių komentatorių:

Visus tuos, kurių klausimai pateks į Q&A tinklalaides;

Kelis, kurių komentarai labiausiai patiks BasketNews komandai;

Vieną, kurio komentarą kiti vartotojai geriausiai įvertins +/- skalėje.

Visi atrinkti komentatoriai prie savo vartotojo vardo iki mėnesio pabaigos gaus žvaigždutės jaustuką (emoji) ir pateks į konkursą laimėti marškinėlius. Kiekvieno mėnesio pirmąją dieną iš visų „Savaitės žvaigždžių“ išrinksime vieną, kuriam atiteks prizas ir „Mėnesio MVP“ titulas.

