„A Sad Adio“: Čanakas – apie atmestus pasiūlymus ir mylimą Panevėžį

„Ja ću se vratiti“, – šiais „A Sad Adio“ dainos žodžiais, reiškiančiais „Aš sugrįšiu“, Nenadas Čanakas palieka Panevėžio „7bet-Lietkabelį“, kuriame serbas paliko bene giliausią įspaudą Aukštaitijos klubo istorijoje. Šį sezoną pelnomi taškai 49% 82,8 Pelno taškų: 82,8 Taiklumas: 49,0% Vieta lygoje: 10 Geriausias pasiekimas: 102 Blogiausias pasiekimas: 67 Daugiausia pelno: Axel Bouteille Čanako etapas Panevėžyje prasidėjo dar 2018 metų lapkritį. Tada jis sulaukė skambučio iš tuometinio komandos vadovo Jono Vainausko. 47-erių serbo trenerio karjera iki tol nebuvo pati sėkmingiausia. 2012-17 m. jis darbavosi asistentu Belgrado „Mega MIS“, „Partizan“ ir Serbijos U20 rinktinėje. Vėliau specialistas ragavo vyriausiojo trenerio duonos Suboticos „Spartak“ bei sulaukė šanso iš „Partizan“. Su pastaruoju klubu jis 2018 m. iškovojo Serbijos taurę, tačiau po nesėkmingo etapo nusprendė pasitraukti. Būtent tada su pasiūlymu iššoko „7bet-Lietkabelis“. Net ir Panevėžyje iš pradžių ne viskas buvo rožėmis klota. Čanakas iki šiol prisimena 2019 m. kovo mėnesį vykusį mačą su Pasvalio „Pieno žvaigždėmis“, kai po pirmosios pusės jo komanda atsiliko 39:58. Naujų jėgų strategui įkvėpė naujasis komandos direktorius Martynas Purlys. „Tiesiog pasakiau Martynui, kad jei jauti, kad reikia geresnio trenerio, tai esu pasiruošęs trauktis be kompensacijos, – BasketNews prisiminimais dalinosi Čanakas. – Martynas man pasakė: „Nusiramink. Norime pratęsti kontraktą dar sezonui.“ Man tokia reakcija buvo neįkainojama. Tas pasitikėjimas, pagarba, kurią parodė Martynas... Galiu būti tik dėkingas už tokią reakciją. Jis išgelbėjo mane.“ „7bet-Lietkabelis“ patikėjo Čanaku, kai jis buvo duobėje, o tai atnešė įspūdingą grąžą. Panevėžiečiai per etapą su specialistu iš Serbijos pasiekė devynis medalius: tris LKL bronzas (2020, 2021, 2023 m.), tris KMT bronzas (2019, 2020, 2023 m.), du KMT sidabrus (2021, 2022 m.), vieną LKL sidabrą (2022 m.). Panevėžiečių trofėjų lentyna nuolat pildėsi, bet kartu kiekvieną vasarą spręsdavosi klausimas: ar Čanakas liks? Pastarasis sulaukdavo daugybės įdomių pasiūlymų, kurie finansiškai gerokai lenkė „7bet-Lietkabelio“ galimybes. 2022 m. vasarą, po patekimo į LKL finalą ir pasiekto sidabro medalio, Čanaku rimtai domėjosi Maskvos CSKA. Pastarieji jau buvo suspenduoti Eurolygoje dėl Rusijos pradėto kraugeriško karo Ukrainoje. Sveikintina, jog Čanakas neišvyko uždirbinėti kruvinų pinigų, o tam serbas turėjo priežastį – jis jaučia pagarbą šaliai, kurioje tada buvo pradirbęs beveik ketverius metus. „Tuo metu jaučiau, kad nėra tinkamas metas važiuoti ten, – apie CSKA susidomėjimą kalbėjo Čanakas. – Rodžiau pagarbą Lietuvai daug kartų per pastaruosius metus, tad viskas nėra tik apie tai.“ Daugeliui sirgalių į atmintį įsirėžė Čanako poelgis 2022 m. LKL finalo trečiajame mače Vilniuje. Antrajame kėlinyje Arnas Butkevičius pataikė iš alkūnės į smakrą Dovydui Giedraičiui, o įsiutęs Čanakas puolė aiškintis su teisėjais. Galima buvo tikėtis, jog serbas gaus antrąją techninę pražangą ir bus išvarytas, tačiau įvykiai ties tuo nesibaigė. Bežingsniuodamas koridoriaus link, Čanakas atsitrenkė į Giedrių Žibėną, o vėliau rėkė į veidą „Ryto“ dalininkui Dariui Gudeliui. „Žinoma, kad nesielgčiau taip pat, nesididžiuoju savo poelgiu, iškart tai pasakiau, – epizodą prisiminė Čanakas. – Tačiau negaliu to pakeisti, toks jau esu aš. Padariau taip, kaip padariau, tai tikrai buvo bloga reakcija, nekartočiau to, nesididžiuoju tuo, bet reikėtų prisiminti ir tai, kas vyko prieš tą situaciją.“ Čanakas nuo kito sezono perima Ankaros „Turk Telekom“ vairą, tačiau „7bet-Lietkabelis“ liks giliai jo širdyje. Ypač jis mėgavosi buvimu Panevėžyje.

„Turėjau porą vietų, kur mėgau atsigerti kavos, bet „Kavalierius“ yra ta kavinė, kurioje praleisdavau tikrai daug laiko, – šyptelėjo strategas. – Labai mėgau parkus, žaliąsias erdves. Per pastaruosius penkerius metus Panevėžys smarkiai pasikeitė, tai yra labai švarus miestas.“ Kalbant apie krepšinį, Čanakas tapo vienu iš retų pavyzdžių, kai užsienietis sugeba integruoti lietuvius krepšinininkus į savo komandą. Strategas padarė karjeras ne vienam perspektyviam Lietuvos krepšininkui, o tarp jų labiausiai įsirėžė Tomo Dimšos, Margirio Normanto ir Dovydo Giedraičio pavardės. „Labai didžiuojuosi kaip Tomas Dimša žaidžia „Žalgiryje“. Jis atėjo į „Lietkabelį“ iš Utenos „Juventus“, tapo mūsų pagrindiniu žaidėju. Kai pirmą kartą pamačiau jo darbą treniruotėse, greitį, energiją, tai kitaip ir negalėjo būti. Tomas turi talentą. Su Normantu tas pats, taip pat labai didžiuojuosi. Pirmoje treniruotėje jis pradėjo gintis labai kietai, iškart sukonfliktavo su amerikiečiu Kenu Brownu. Jis parodė charakterį. Dėl to nesu nustebęs, kad tie vyrukai kyla aukštyn. Galima paminėti ir Dovydą Giedraitį, kuris galbūt yra geriausias žmogus krepšinio pasaulyje. Jis padarys viską, ko prašo treneris, klausysis, stengsis tai padaryti. Paskutinius tris mėnesius „Lietkabelyje“ jis žaidė su viena koja, šlubavo. Tačiau jis aukojosi dėl komandos ir buvo tarsi karys. Be to, jis yra talentingas“, – džiaugėsi Čanakas.

Strategas išsamiame interviu su BasketNews reziumavo etapą Panevėžyje, prisiminė tobulėjusius auklėtinius, paatviravo apie savo ryšį su fanais ir mėgstamiausias miesto vietas bei subtiliai užsiminė apie kada nors įvyksiantį sugrįžimą, skirdamas dainą. – Kaip sunku po 5 metų palikti patogią vietą Panevėžyje?

– Žinoma, kad nėra lengva. Sakiau daug kartų, kad Panevėžys yra mano miestas, jaučiausi ten labai gerai, žmonės man rodė pagarbą. Tačiau mūsų darbe, kai gauni šansą, tai negali jo praleisti. Niekada nežinai, galbūt antro šanso nebus. Jau kalbėjome su Martynu (Purliu) apie kitą sezoną, bet netikėtai paskambino „Turk Telekom“. Galvoju, kad tai yra galimybė dėti kitą žingsnį savo karjeroje ir priimu šį iššūkį. – Kokie veiksniai lėmė, kad pasirašėte sutartį su „Turk Telekom“?

– Pirmiausia, pamačiau, kad tie žmonės tikrai manęs nori. Jie nusiteikę rimtai, pasiūlė man dvejų metų kontraktą. Turėsiu galimybę varžytis vienoje geriausių lygų Europoje, mesti iššūkį Eurolygos komandoms, kitoms ekipoms su giliomis tradicijomis, dideliais biudžetais. „Turk Telekom“ taip pat kitą sezoną turi didelių ambicijų Europos taurėje, kaip ir šiemet. Tie, kas pažįsta mane, žino, kad keliu sau didelį spaudimą, visada noriu laimėti. Tai yra puiki galimybė pamatyti, ką galiu padaryti tokiame lygyje. – Kai Šarūnas Jasikevičius buvo „Žalgiryje“, jis visada sakydavo, kad bus labai sunku jį iš ten iškrapštyti. Ar tą patį jautėte ir jūs per šias praėjusias vasaras? Ar pastaraisiais metais turėjote pasiūlymų iš kitų komandų?

– Taip, turėjau pasiūlymų, bet tai – praeitis. Kvaila kalbėti apie tai, nenoriu savęs reklamuoti. Turėjau pasiūlymų per tuos metus, bet „Lietkabelis“ išliko prioritetu. Ne dėl pinigų, o dėl to, kad jaučiau, jog einame teisinga kryptimi. Galbūt tie pasiūlymai buvo geresni finansiniu atžvilgiu, bet su „Lietkabeliu“ turėjome viziją. Komandos vadovai, treneriai, žaidėjai ėjo ta pačia kryptimi. Šiemet „Turk Telekom“ pasiūlymas buvo kiek kitoks nei buvę. Pamačiau, kad žmonės manęs tikrai nori, klubas turi dideles ambicijas, praėjęs sezonas jiems buvo puikus. Stengsimės pakartoti tai. Bus labai sunku, bet stengsimės. Nuotr. Lietkabelis Facebook – Prieš metus buvo kalbama, kad jumis domėjosi CSKA, tačiau nenorėjote persikelti iš Lietuvos, nes gerbiate mūsų nuomonę apie karą. Kiek šie gandai yra teisingi?

– Taip, buvo susidomėjimo, ne tik iš CSKA. Tuo metu jaučiau, kad nėra tinkamas metas važiuoti ten. Rodžiau pagarbą Lietuvai daug kartų per pastaruosius metus, tad viskas nėra tik apie tai. Praėjusią vasarą mano sprendimas buvo likti „Lietkabelyje“, likti Lietuvoje. – Laimonas Eglinskas tapo „Gargždų“ treneriu, tačiau turėjo pasiūlymą prisijungti prie jūsų Ankaroje.

– Taip, jis buvo mano variantas, mano noras. Tačiau dalykai taip susiklostė, jog abu sutarėme, jog jam naudingesnė vieta yra „Gargžduose“. Žinoma, toliau esame draugai ir „Gargždai“ bus dar viena komanda, kurią Lietuvoje labai palaikysiu. – Kiek asmeniškai džiaugiatės dėl Eglinsko tobulėjimo nuo NKL iki LKL vyriausiojo trenerio?

– Mėgstu jį kaip žmogų, jis yra mano draugas, tad labai sunku išlikti objektyviam. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad turime kiek skirtingas idėjas, bet jis parodė ištikimybę ir koks puikus vyras yra. Jis palaikė mano filosofiją, daug kalbėjomės apie krepšinį. Taip, turėjome skirtingų idėjų. Nesakau, kad tikiuosi, bet esu pakankamai užtikrintas, jog jis bus sėkmingas treneris ateityje. Man jis yra vienas perspektyviausių Lietuvos trenerių. Aš viliuosi, kad žmonės, kurie vadovauja Lietuvos klubams, labiau pasikliaus jaunais vietiniais treneriais, kaip Laimonas, kaip Paulius Malašauskas. Aš žinau, kaip jis mėgsta krepšinį, kaip nori laimėti. Jo ateitis šviesi. – Ar planavote į „Turk Telekom“ atsivesti kurį nors „Lietkabelio“ trenerį ar žaidėją? Galbūt Vytenį Lipkevičių?

– Ne, jau įsigijome penkis legionierius, tad nebėra vietos. Galiu pasakyti, kad tikrai nenorėjau Lipkevičiaus. Renkame kiek kitokią komandą. Galiu turėti penkis legionierius ir kiekvienoje pozicijoje turi būti lyderiaujantis žaidėjas. – Į Panevėžį atvykote 2018 m. lapkritį. Ar prisimenate, kai Jonas Vainauskas jums paskambino? Ką galvojote apie tą pasiūlymą?

– Tai buvo sunkus laikas man. Išėjau iš „Partizan“, buvau nusivylęs, kadangi tai – mano klubas, kuriame buvau kapitonas, buvau treneris, kuris atnešė pirmą trofėjų po 5-6 metų. Po to buvo sunkus periodas, kai pralaimėjome 5 rungtynes iš eilės, tad nusprendžiau pasitraukti. Tą patį vakarą Miško (Ražnatovičius) man pasakė, kad Jonas Vainauskas jam skambino ir turėjo įdomų pasiūlymą. Pakalbėjome su Jonu kitą dieną, greitai susitarėme ir po 2-3 dienų jau buvau Lietuvoje. – Kokią nuomonę susidarėte apie Joną Vainauską?

– Dirbome kartu gal pusantro mėnesio. Jis turi daug energijos, turi viziją, daug galvoja apie ateitį. Jis tikrai supranta, kaip daryti savo darbą. Nenoriu kalbėti apie priežastis, kodėl jo nebėra LKL lygmenyje. Tačiau apie jį galiu pasakyti tik gerus žodžius. Galiausiai jis paskambino ir atvedė mane į Panevėžį. – Viskas aplink klubą pasikeitė gana greitai, direktoriumi tapo Martynas Purlys. Anksčiau esate kalbėjęs, kad buvo situacija, kai nuėjote pas Martyną ir pasakėte, kad klubui reikia geresnio trenerio. Kiek džiaugiatės, kad iki to laiko nepasitraukėte?

– Tai buvo rungtynės Pasvalyje, kai praleidome 58 taškus per pirmą pusę ir pralaiminėjome 19 taškų skirtumu. Be to, žaidėme blogai gal 3-4 mačą iš eilės. Tiesiog pasakiau Martynui, kad jei jauti, kad reikia geresnio trenerio, tai esu pasiruošęs trauktis be kompensacijos. Martynas man pasakė: „Nusiramink. Norime pratęsti kontraktą dar sezonui“. Man tokia reakcija buvo neįkainojama. Tas pasitikėjimas, pagarba, kurią parodė Martynas... Galiu būti tik dėkingas už tokią reakciją. Jis išgelbėjo mane. Nuotr. LKL – Po paskutinių rungtynių su „Lietkabeliu“ turėjote labai šiltą žinutę apie asmeninius santykius su Purliu. Ką manote apie jį kaip apie komandos vadovą? Kaip prisiminsite jį?

– Negaliu jo prisiminti, nes jis vis dar yra mano draugas. Jis bus mano gyvenime ir toliau. Nors nesišnekėsime kasdien, bet vis tiek liekame draugais. Kaip vadovas, jis yra labai ramus, nuolat renka žodžius, kuriuos pasakys. Po pergalių jis taip pat lieka ramus, po sunkių pralaimėjimų jis stengiasi pakelti nuotaiką rūbinėje. Visada priimdavome klubo sprendimus kartu. Supratome vienas kitą iš žvilgsnio, iš vieno žodžio. Žinoma, buvo ir klaidų, bet su juo aš tobulėjau. Jis ir Lukas (Grabauskas) daro puikų darbą Panevėžiui ir „Lietkabeliui“. – Roberts Štelmahers tapo naujuoju „Lietkabelio“ treneriu. Ar žinote jį?

– Žinoma, kad taip. Jis išspardė mums subinę 2005 m. Europos taurės finale, kai „Lietuvos rytas“ žaidė su Kozanės „Makedonikos“. Prisimenu jį kaip gerą žaidėją ir linkiu jam visko, ko geriausio, „Lietkabelyje“. – Ar jums buvo sunku analizuoti LKL? Kiek laiko prireikė priprasti prie kitų trenerių, Lietuvos žaidėjų?

– Taip, reikėjo laiko, bet aš žiūriu labai daug rungtynių. Kažkaip gan greitai perpratau LKL. Bent jau taip manau, nežinau kaip atrodė iš šalies. – Su „Lietkabeliu“ iškovojote devynis medalius. Tai didžiausia klubo sėkmė nuo įkūrimo 1964 m. Kuris iš jų jums asmeniškai saldžiausias?

– Žinoma, yra kartėlis dėl pralaimėto finalo prieš „Rytą“, nes prieš tai nugalėjome „Žalgirį“, o finale buvome ne tokie geri, ypač antrose ir trečiose rungtynėse. Pasiėmiau daug dalykų iš tų rungtynių, ką turėčiau daryti kitaip, jei vėl atsidurčiau tokioje situacijoje. Saldžiausias medalis yra paskutinis, kai bronzinėje serijoje nugalėjome Jonavą. Turėjome labai sunkų sezoną. Nors atrodėme gerai Europos taurėje, bet strigome LKL. Užbaigėme reguliarųjį sezoną ketvirtoje vietoje, sugebėjome pusfinalyje laimėti Kaune, bet neatsakėme jiems ketvirtajame mače. Buvome nusiminę po tragiškų rungtynių Panevėžyje. Manau, kad tai blogiausios visų laikų rungtynės – padarėme 29 klaidas. Jonava jau buvo paruošusi šventę, bet dar sykį turiu pasveikinti savo žaidėjus, kad jie sunkiu momentu liko kartu. Laimėjome bronzos medalius ir man jie yra saldžiausi. – Kur rikiuojate pergalę praėjusių metų pusfinalyje prieš „Žalgirį“. Kaip prisiminsite šį laimėjimą?

– Per mano trenerio karjerą tai yra tikrai geriausi prisiminimai. Tos emocijos, kaip žaidėme, kokį krepšinį rodėme... Geriausi momentai. – Komandą būrėte aplink du lietuvius: Vytenį Lipkevičių ir Gabrielių Maldūną. Kiek jie svarbūs kalbant apie jūsų sėkmę klube?

– Jie yra klijuojantys vyrukai, rūpinasi rūbine, jaunais žaidėjais, išlaiko ryšį su užsieniečiais. Jie buvo tikrai labai svarbūs. Esu pakankamai užtikrintas, kad jie padės ir naujam treneriui suburti komandą, kuri nori laimėti. Apie juos galima vardinti tik geriausius dalykus. – Pastaraisiais metais „Lietkabelis“ tapo vieta, kur žaidėjai gali užsidirbti geresnius kontraktus. Tokie žaidėjai kaip Tomas Dimša, Paulius Valinskas, Margiris Normantas, Dovydas Giedraitis, Panagiotis Kalaitzakis ir kiti. Daugelis užsienio trenerių neturi simpatijos vietiniams žaidėjams. Ar galite paaiškinti, kodėl jūsų požiūris buvo kitoks ir kuo jis toks sėkmingas?

– Jūs kalbate apie žaidėjus, bet vis tiek tame periode laimėjome medalius. Nebuvo taip, kad spaudžiame žaidėjus, bet pralaimime rungtynes. Stengėmės išgauti rezultatą, bet kartu ir laimėjome. Dėl to reikia labiau kalbėti apie tuos vyrukus, o ne apie mane. Jie rodė norą, jie rodė puikų požiūrį. Man buvo lengva parodyti jiems kryptį, pasakyti, kas yra gerai, kas blogai, ko tikėtis didesniuose klubuose su kitais treneriais. Jie tam pritarė, labai sunkiai dirbo. Tame nėra jokios paslapties. Labai didžiuojuosi kaip Tomas Dimša žaidžia „Žalgiryje“. Jis atėjo į „Lietkabelį“ iš Utenos „Juventus“, tapo mūsų pagrindiniu žaidėju. Kai pirmą kartą pamačiau jo darbą treniruotėse, greitį, energiją, tai kitaip ir negali būti. Tomas turi talentą. Su Normantu tas pats, taip pat labai didžiuojuosi. Pirmoje treniruotėje jis pradėjo gintis labai kietai, iškart sukonfliktavo su amerikiečiu Kenu Brownu. Jis parodė charakterį. Dėl to nesu nustebęs, kad tie vyrukai kyla aukštyn. Galima paminėti ir Dovydą Giedraitį, kuris galbūt yra geriausias žmogus krepšinio pasaulyje. Jis padarys viską, ko prašo treneris, klausysis, stengsis tai padaryti. Paskutinius tris mėnesius „Lietkabelyje“ jis žaidė su viena koja, šlubavo. Tačiau jis aukojosi dėl komandos ir buvo tarsi karys. Be to, jis yra talentingas. Kalbėkime ne apie mane, o apie juos. Jie sunkiai treniravosi, jie klausėsi, jie darė viską dėl komandos ir dėl to jų talentas, jų kokybė tik padidėjo. – Per pastaruosius dvejus metus nuvedėte „Lietkabelį“ į Europos taurės aštuntfinalį. Ar manote, kad buvo galima abiem atvejais pasirodyti geriau?

– Pirmaisiais metais žaidėme su „Virtus“, bet turėjome galimybę reguliarųjį sezoną užbaigti aukštesnėje vietoje – prametėme iš po krepšio lemiamu metu prieš „Turk Telekom“ Panevėžyje. Paskutinėse rungtynėse su „Metropolitans 92“ pirmavome ketvirtajame kėlinyje 8 taškais, bet pralaimėjome ir užbaigėme penktoje vietoje. Aštuntfinalyje gavome „Virtus“, kurie kitoje grupėje liko ketvirti. Niekas nesitikėjo, kad „Virtus“ bus ketvirti, tad pritrūko sėkmės. Po to jie ir laimėjo Europos taurę. Šiais metais aštuntfinalyje buvome be Oreliko. Jis tuo metu buvo neįtikėtinoje formoje, bet teko žaisti be jo. Željko Šakičius buvo tik pasveikęs po traumos, nebuvo pasiruošęs rungtynėms. Galiausiai pralaimėjome vienu tašku prieš Paryžiaus komandą, kuri mano nuomone, yra viena talentingiausių puolimo ekipų turnyre. – Po metų, manau, kitomis akimis galima pažvelgti į tą situaciją, kai LKL finalo trečiajame mače susidūrėte su Giedriumi Žibėnu. Dažnai po tokių situacijų klausiama: jei turėtumėte galimybę grįžti į praeitį, ar pasielgtumėte taip pat?

– Taip, žinoma, nesielgčiau taip pat, bet žmonės prisimena, ką padariau, nors niekas neakcentuoja to, kas vyko prieš tai. Tai irgi yra klausimas. Žinoma, kad nesielgčiau taip pat, nesididžiuoju savo poelgiu, iškart tai pasakiau. Tačiau negaliu to pakeisti, toks jau esu aš. Padariau taip, kaip padariau, tai tikrai buvo bloga reakcija, nekartočiau to, nesididžiuoju tuo, bet reikėtų prisiminti ir tai, kas vyko prieš tą situaciją. – Kaip manote, ką „Lietkabelis” turėtų daryti šiame naujame sezone, kad išlaikytų kryptį ir duotų atkirtį „Wolves“, „Rytui“ ir „Žalgiriui“?

– Jūs žinote, kad aš neanalizuoju kitų komandų. Aš tik linkiu geriausio „Lietkabeliui“. Turiu savo problemų, nežinau, kaip man seksis Ankaroje. Tikiu, kad treneris Štelmahers su klubo žmonėmis ras geriausias išeitis. Nuotr. BNS – Ar teko pasikalbėti su „Turk Telekom“ vadovais, kokius tikslus jums kelia kitame sezone?

– Ne, jie nedarė man papildomo spaudimo. Jie pasakė, kad praėjęs sezonas buvo neįtikėtinas. Nekalbėjome, kad turi būti trečias ar antras. Tačiau aš suprantu, kad buriame labai konkurencingą komandą. Eisime iš treniruotės į treniruotę ir stengsimės laimėti kitas rungtynes. – Kiek asmeniškai jaučiatės pasiruošęs tapti Eurolygos treneriu ateityje?

– Negalvoju apie tai. Bet koks atsakymas į šį klausimą gali skambėti kvailai. Dabar esu „Turk Telekom“ treneris, o kas bus ateityje, nežinau. Jei kažkas būtų prieš penkerius metus pasakęs, kai buvau Suboticos „Spartak“ treneriu, kad būsiu Europos taurės klubo strategas, žaisiu prieš Obradovičių, Scariolo, Jasikevičių, tai tuo metu būčiau pasakęs, kad tas žmogus yra išprotėjęs. Apie Eurolygą negalvoju. Eurolyga yra dar labai toli nuo manęs. Turiu darbą „Turk Telekom“ ir stengsiuos padaryti geriausią, ką galiu. – Taip pat užmezgėte tikrai gerus santykius su „Lietkabelio“ sirgaliais, kurie prieš kiekvienas rungtynes jums labiausiai ploja. Kartu reikia pasakyti, kad iki jūsų atvykimo tokios fanų kultūros nebuvo. Kiek tai jums reiškia, jog esate taip mylimas komandos fanų?

– Didžiuojuosi tuo. Kai kalbėjau apie „Lietkabelį“, tai sakiau, kad didžiausias pasiekimas yra, jog prieš penkerius metus nemačiau nė vieno, kuris nešiotų „Lietkabelio“ marškinėlius, megztinį. Dabar mačiau daug tokių jaunų berniukų, mergaičių, net ir vyresnių žmonių. Tai yra didžiausia „Lietkabelio“ pergalė. Ne medaliai, o būtent tai. Kalbant apie fanus, „Lietkabelis“ yra komanda, kuri keičia sudėtį kiekvienais metais. Lipkevičius, Maldūnas, aš, Laimonas, Darius ir aš nuolat likome. Žmonės tai pripažino. Kai turėdavome laisvas dienas, tai žmonės vykdavo aplankyti artimųjų Vilniuje, Kaune. Aš visą laiką buvau Panevėžyje, gėriau kavą, kalbėjau su žmonėmis. Kalbėdavau ne kaip treneris, o kaip miestietis. Žmonės suprato, kad esu normalus žmogus, neapsimetu kažkuo. Be to, kovėmės kiekvienose rungtynėse, buvau labai emocionalus ir galbūt fanai tai suprato. Tas ryšys su „Lietkabelio“ fanais man irgi yra vienas smagiausių prisiminimų. Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS – 2022 m. buvote pripažintas vienu iš Panevėžio metų žmonių. Kas Jums labiausiai patiko šiame mieste? Kokios buvo jūsų mėgstamiausios vietos?

– (juokiasi). Turėjau porą vietų, kur mėgau atsigerti kavos, bet „Kavalierius“ yra ta kavinė, kurioje praleisdavau tikrai daug laiko (šypsosi). Labai mėgau parkus, žaliąsias erdves. Per pastaruosius penkerius metus Panevėžys smarkiai pasikeitė, tai yra labai švarus miestas. Taip pat vietos prie „Ekrano“ tvenkinio yra labai gražios. Nesu iš Lietuvos, bet per laisvas dienas kažkaip nenorėjau aplankyti Vilniaus ar Kauno. Ne, man Panevėžyje, ypač kai geras oras, buvo malonu. – Treneri, palikote ne tik didelį pėdsaką, galbūt didžiausią pėdsaką „Lietkabelio“ trenerių istorijoje. Kokią žinią norėtumėte pasakyti visiems prieš išvykdamas?

– Galbūt matėte, kad „Anadolu Efes“ su daina atsisveikino su Vasilije Micičiumi. Aš irgi žinau dainą, ji vadinasi „A Sad Adio“. Jos pagrindinės eilutės skamba taip: Visi vieną kartą išeina

Į savo gyvenimo kelią

Atsisveikinant širdis tiesiog sako:

„Aš sugrįšiu“. O dabar viso gero

Ir dabar, viso gero

Ir kas žino kur

