Užduokite klausimą BN+ Q&A tinklalaidei

Per viešą podcastą buvo išsakyta Jono Miklovo mintis, kad Europa turi galvoti, kaip apsisaugoti savo finansinius interesus ir sutvarkyti per mažų išpirkų į NBA klausimą. Tęsiant tą temą, kaip manot ar ta problema nėra visuose ir vidiniuose transferuose? Galbūt nacionalinėms lygoms reikėtų įskišti ir tą klausimą spręsti tam tikromis taisyklėmis. Jei žaidėjas žaidžia LKL, jo kontrakte su klubu privaloma įtraukti sąlygą minimali išpirka. Pvz. 50k arba 80% metinio atlyginimo. Nes juk iš esmės kokiam Žalgiriui Šiaulių biudžetas bus panašiai tiek kartų mažesnis, kaip dabar NBA klubai vs koks Pao. O išpirkos po 15-20k kaip būna LKL kontraktuose yra pasityčiojimas. To pačio Žalgirio kontraktuose išpirkos yra kaip suprantu nesiekia nei 50% metinio kontrakto sumos.