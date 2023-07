Su „Olympiakos“ atsisveikinęs Sloukas: „Patyrėme pripažinimą Eurolygos viršūnėje“

Nuotr.: Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images

Po trejų kartu praleistų metų, Kostas Sloukas ir Pirėjo „Olympiakos“ pasuko skirtingais keliais. Po oficialaus išsiskyrimo su Graikijos klubu, krepšininkas pasiuntė žinutę sirgaliams.

Kostas Sloukas Pozicija: PG Amžius: 33 Ūgis: 190 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Salonikai, Graikija

Graikas tam paskyrė atskirą įrašą socialiniame tinkle „Instagram“. Jame įžaidėjas atskleidė ir paaiškino savo jausmus po išsiskyrimo.

„Sportininko gyvenime būna gerų ir blogų momentų. Sugrįžęs į „Olympiakos“ patyriau trejų metų laikotarpį, pilną titulų ir sėkmės, – rašė Sloukas. – Trejų metų laikotarpis, kai žaidėme tik Eurolygos elite, o Graikijoje dvejus metus paeiliui iškovojome lygos ir taurės turnyro trofėjus. Prie viso to, mus visur sekė gerbėjai ir smarkiai palaikė.

Patekdami į finalo ketvertus patyrėme pripažinimą Eurolygos viršūnėje. Visi varžovai mus gerbdavo.

Šiandien mūsų keliai su „Olympiakos“ skiriasi. Mano neribota pagarba broliams Angelopoulams niekur nedingo. Dėl to per pastarąjį susitikimą kalbėjome 4 valandas ir ieškojome sprendimo. Visa komanda turėjo tą patį tikslą. Dėl to ir buvome sėkmingi, nesvarbu laimėdavome, ar pralaimėdavome, visada tai darydavome kartu.

Iš to, kaip viskas susiklostė, jaučiu, kad nesugebėjau visiems sukelti vienodos pagarbos jausmo.

Visgi tai negali pakeisti trejų nuostabių metų. Išeinu su ramia sąžine, kad padariau tai, ką galėjau – ir net daugiau – gerbdamas marškinėlius, kovodamas su komandos draugais, sirgaliais ir vadovybe, kuri manimi patikėjo sunkiu organizacijai metu. Tikiuosi, kad viską grąžinau tiek, kiek galėjau.“

Graikijos tinklalapio „gazzeta.gr“ žurnalistas Kostas Melayes praneša, jog Slouko atsisveikinimą su klubu lėmė jo netenkinanti rolė komandoje, o ne finansai. Pridedama, kad „Olympiakos“ gynėjui siūlė 2+1 kontraktą, kurio vertė – 4,5 - 5 mln. eurų.

