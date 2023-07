Vilties neprarandantis Prienų krepšinio gelbėtojas kurs naują klubą: „Niekur nesitraukiu“

Prienų klubo vadovas Marius Milaševičius patikino, jog mėgins grąžinti skolas, nepaisant to, jog dėl bankroto jos oficialiai eliminavosi.

Nuotr.: BC Prienai

Į Lietuvos krepšinio padangę šią savaitę išplaukė liūdna žinia – nuo 1994 metų gyvavęs Prienų klubas paskelbė bankrotą. Tai BasketNews klausimų-atsakymų tinklalaidėje patvirtino „Labas GAS“ vadovas.

9 tūkst. gyventojų turinčio miesto klubas per savo gyvavimą sugebėjo triumfuoti Baltijos krepšinio lygoje (BBL), iškovoti LKL medalius, debiutuoti Europos taurėje, o 2014-aisiais padarė tai, ko Lietuvos krepšinio sirgaliai nepamirš niekada – LKF taurės pusfinalyje nukovė Kauno „Žalgirį“, o finale – Vilniaus „Lietuvos rytą“.

Visgi pora pastarųjų metų Prienų klubui buvo itin sunkūs. Per du sezonus LKL iškovotos 7 pergalės ir patirti 56 pralaimėjimai bei du sykius užimta paskutinė vieta.

Skęstančio klubo gelbėti ėmėsi prieniškis Marius Milaševičius, kuris prieš praėjusį sezoną tapo komandos direktoriumi. Visgi jam išgelbėti savo miesto komandos nepavyko, klubas bankrutavo.

„Žinojau, kad ateinu į sudėtingą situaciją, bet nežinojau, kad ji yra ant tiek sudėtinga, – tinklalapiui BasketNews atviravo Milaševičius. – Realios situacijos nežinojo nei LKL, nei federacija, iki kol nepateikiau tikrųjų duomenų, kurie buvo slepiami metai iš metų.

Nebuvo tinkamo palaikymo iš likusių dalininkų, kad dar kažką bandytume. Tiesiog nutraukė restruktūrizaciją, neliko jokio kito kelio, tik bankrotas. Labai logiška pabaiga, nes skaičiai tiesiog per dideli. Per daug metų buvo pridaryta per daug klaidų, kad būtų galima išlipti iš šios situacijos.“

BasketNews duomenimis, Prienų klubo skolos siekė beveik 1,4 mln. eurų.

Nuotr. BC Prienai

Tačiau Milaševičius entuziazmo nepraranda. Verslininkas patvirtino, kad Prienuose kurs naują klubą.

„Kai atėjau, mano pagrindinis tikslas ir noras buvo, kad Prienuose būtų krepšinis. Jis išliks, tik dabar kita forma – kursime komandą nuo RKL. Bandysime toliau gyvuoti“, – atskleidė Prienų krepšinio gelbėtojas.

Milaševičiaus laukia sudėtinga užduotis. Vyriškis ne tik bandys sėkmingai įkurti naują klubą, bet ir grąžinti senojo skolas.

„Nors visos skolos dėl bankroto nusirašys, aš asmeniškai su krepšinio bendruomene ir kreditoriais ieškosiu susitarimų, – pasakojo prieniškis. – Bandysime padaryti dalį atsiskaitymų, kad išsaugotume miesto reputaciją ir turėtume bent kažkokią galimybę ateityje sugrįžti į aukščiausią lygą.“

Milaševičius atskleidė, kokiu pavadinimu startuos naujasis klubas bei pasidalijo jo tikslais.

Nuotr. BC Prienai

„Aš visada sakiau: mano siekiamybė, kad turėtume komandą, kuri vadintųsi tiesiog „Prienai“, – pasakojo prieniškis. – Viską pradedame nuo balto lapo. Norime, kad patys būtume atsakingi už savo veiksmus, o ne kiekvieną dieną vargtume už kažkieno praeityje padarytas klaidas.

Optimistiškas planas yra nuo kito sezono startuoti RKL ir atiduoti dalį skolų. Gal pavyktų jau kitais metais pakilti iki NKL ir ten pabūti, kol išsilygins skolos. Toks planas, niekur nesitraukiu, nes darbas dar nepadarytas.

Norėčiau, kad klubas būtų išlaikomas savivaldybės, šiuo metu prašiau 70 tūkst. eurų. O viską, ką sugeneruosime patys iš rėmėjų, atiduosime skoloms. Tikslas – per kažkiek metų grąžinti Prienų klubą į LKL.“

„Žaidžiant RKL skolų neatiduosime. Vis tiek rėmėjams reikia atidirbti, reikia didesnio matomumo, tad bandysime kuo greičiau grįžti į NKL, kad būtų daugiau galimybių pritraukti partnerių“, – pridūrė Milaševičius.

„BasketNews.lt podkastas“: