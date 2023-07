Perspektyviausi Lietuvos 18-mečiai: dominuojantis „Žalgirio“ jaunimas ir intriga iš JAV

Perspektyviausiu 2005 m. gimusių žaidėjų kartoje antrus metus iš eilės išrinktas „Žalgirio“ sistemoje tobulėjantis plungiškis Justas Stonkus. Nuotr.: L. Šeputis , FIBA | BasketNews Iliustracija/D.Rumša Nuotr. L. Šeputis , FIBA | BasketNews Iliustracija/D.Rumša







Tinklalapis BasketNews devintus metus paeiliui apžvelgia perspektyviausius šalies talentus, o šią savaitę pristatome talentingiausius Lietuvos aštuoniolikmečius (gim. 2005 m.). Aleksas Bieliauskas Pozicija: C Amžius: 17 Ūgis: 206 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva Praėjusiais metais ši Lietuvos talentų karta pateko tarp keturių stipriausių pasaulio rinktinių, o šiemet ruošiasi liepos paskutinę savaitę vyksiančioms Europos pirmenybėms Serbijoje. Perspektyviausių šalies jaunuolių reitingą BasketNews tradiciškai sudaro jaunimo trenerių ir skautų, iš arti susipažinusių su Lietuvos talentų galimybėmis, pateikti dešimtukai. Pažymėtina, jog reitingas sudarytas atsižvelgiant ne į šių dienų rezultatus, o į krepšininkų perspektyvą ateityje. Atsakymus sutiko pateikti septyni specialistai, o pagal jų išreitingavimą dešimtukuose žaidėjams buvo skiriami taškai pagal Formulės-1 skaičiavimo sistemą – 1 vt. 25 tšk., 2 vt. – 18 tšk., 3 vt. – 15 tšk., 4 vt. – 12 tšk., 5 vt. – 10 tšk., 6 vt. – 8 tšk., 7 vt. – 6 tšk., 8 vt. – 4 tšk., 9 vt. – 2 tšk., 10 vt. – 1 tšk. Iš viso buvo paminėta 15 krepšininkų. Arčiausiai dešimtuko buvo 15 taškų gavęs Sostinės KM narys Nojus Kulieša. Praėjusių metų šios kartos reitingą galite pamatyti čia

Per abi priekinės linijos pozicijas žaidžiantis vilnietis turi gerą dydį, ilgas galūnes, stabilų metimą iš distancijos bei pasižymi gerais gynybiniais įgūdžiais, ypatingai saugant lanką. 17-mečiui reikia didinti pasitikėjimą savo jėgomis ir psichologiją, taip pat dirbti ties judesių arsenalu žaidžiant nugara į krepšį. Nuotr. FIBA 9. Mantas Kočanas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-06-28 Kaunas 210 Centras Žalgiris-3 Taškai: 22 Kai buvo sudarinėjamas šios kartos U16 reitingas, Kočanas jame buvo pirmas. Visgi su Motiejumi Krivu lygintas kaunietis per porą metų to proveržio nepadarė, tad apklaustųjų tikėjimas juo vis labiau blėsta. Pernai aštuntoje reitingo pozicijoje buvęs centras reitinge pakrito žemyn, nepaisant, kad galiausiai sužaidė stiprų sezoną tarp bendraamžių. MKL čempionu tapęs Kočanas U18 grupėje rinko 13,8 taško, 9,7 atkovoto kamuolio ir 21,3 naudingumo balo statistiką. Kiek sėkmingiau 210 cm ūgio bokštas atrodė ir RKL, kur šiemet jau žaidė A divizione. „Žalgirio-3“ komandos narys tarp vyrų fiksavo 6,7 taško, 4,2 atkovoto kamuolio ir 8,3 naudingumo balo rodiklius per 15 minučių. 18-metis išsiskiria savo dydžiu, o prie jo turi ir minkštą metimą, tačiau jį išnaudoti maksimaliai trukdo pasitikėjimo stoka. Kočano lubos būtų žymiai aukštesnės, jei jis sustiprėtų fiziškai bei taptų bent šiek tiek atletiškesnis, bet šios problemos įvardijamos kaip kertinės jau ne pirmus metus. Taip pat pridedamas žaidimo nugara į krepšį trūkumas. Kitą sezoną Kočanas debiutuos NKL ir čia turėtų būti svarbus „Žalgirio“ dublerių rotacijos žaidėjas. Tai gali būti kertiniai metai prieš profesionalo karjerą. Nuotr. L. Šeputis 8. Kristupas Leščiauskas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-06-06 Klaipėda 191 Gynėjas Neptūnas-Akvaservis Taškai: 28 Kaip ir Kočanas, Leščiauskas kiekvienais metais sąraše smunka pozicijomis į apačią. Pirmais metais – trečias, pernai – septintas, šiemet – aštuntas. Klaipėdoje toliau tobulėjantis įžaidėjas šiemet jau trečią sezoną žaidė RKL B divizione, bet čia ant parketo išbėgo tik 12 kartų, nes derino žaidimą NKL. RKL jo skaičiai siekė 13,6 taško, 4,4 atkovoto kamuolio, 4,1 rezultatyvaus perdavimo ir 14,9 naudingumo balo. Debiutiniame NKL sezone Leščiauskas per 13 minučių rinko 4 taškų, 1,8 rezultatyvaus perdavimo ir 3,5 naudingumo balo vidurkius. Iki MKL finalo ketverto su V. Knašiaus KM nužygiavęs gynėjas tarp bendraamžių buvo ryški figūra – 19,1 taško, 6,9 atkovoto kamuolio, 6,1 rezultatyvaus perdavimo ir 23,6 naudingumo balo. Klaipėdietis tikrai turi duomenis, kad taptų solidžiu perimetro linijos krepšininku. Jis – labai fiziškas, kartu ir – atletiškas. Leščiauskas puikiai žaidžia 1 prieš 1, turi ir tvarkingą metimą iš distancijos. Ko trūksta, kad Leščiausko sėkme treneriai nesuabejotų? Pasitikėjimo savimi bei situacijų skaitymo. Tai yra combo gynėjas, bet vyrų krepšinyje atakuojančio gynėjo pozicijoje gali trūkti ūgio, o organizuojant žaidimą kol kas tikrai trūksta geresnių sprendimų. Nuotr. LKL.lt 7. Deividas Žukauskas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-03-01 Šiauliai 197 Gynėjas KA Saulė Taškai: 48 Europos čempiono Mindaugo Žukausko sūnus tiek pirmaisiais šios kartos reitingo metais, tiek pernai buvo penktas. Kas lėmė kritimą per dvi pozicijas? Būdamas tipiniu metiku, Žukauskas vis dar neturi gerų pataikymo procentų. Ir čia net nekalbant apie tritaškius, kurių pataikymas yra 31 procentas. Baudų metimus Žukauskas jau ne pirmus metus meta žemiau 60 procentų, kas yra sunkiai paaiškinama. Puikių atletinių duomenų šiauliečiui vis dar trūksta fiziškumo, tačiau šiemet jam jau užteko jėgos žaisti tarp vyrų RKL B divizione. 18-metis per 24 minutes pelnė po 11,4 taško, atliko po 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir rinko po 12,1 naudingumo balo. MKL pirmenybėse jis buvo tikra taškų mašina – 21 taško vidurkis, taip pat 6 atkovoti kamuoliai, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 19,3 naudingumo balo. Žukauskas turi krepšininko genus, tvirtą psichologiją ir žudiko instinktus, bet būtina pridėti stabilumo. Ypatingai atakuojant krepšį iš distancijos, nes metimo technika tikrai yra gera. Taip pat Žukauskui vis dar reikia pridėti raumenų masės, judesių arsenalą žaidžiant 1 prieš 1 bei įgūdžius gynyboje. Nuotr. Euroleaguebasketball.net 6. Nikas Stuknys Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-06-30 Panevėžys 194 Gynėjas Panevėžys Taškai: 49 Per pastaruosius metus stipriai į viršų šovęs panevėžietis pirmą kartą pateko tarp savo kartos perspektyviausių krepšininkų ir čia užima solidžią poziciją. Nuostabių fizinių duomenų gynėjas buvo nesustabdomas RKL B divizione. Čia jo statistika siekė 19,9 taško, 6,7 atkovoto kamuolio, 7,6 rezultatyvaus perdavimo ir 32,6 naudingumo balo. Šiemet panevėžietis sulaukė ir tarptautinio pripažinimo – Stuknys Eurolygos jaunimo turnyre atstovavo iš perspektyviausių Senojo žemyno talentų sudarytai komandai. Čia jo statistika siekė 7,4 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 10,1 naudingumo balo. Stuknio dydis yra nuostabus įžaidėjo pozicijai, o prie to jis prideda aukštą IQ ir puikų aikštės matymą. Tik 7 mačus tarp bendraamžių sužaidęs gynėjas MKL buvo arti trigubo dublio vidurkio – 25 taškai, 9 atkovoti kamuoliai, 10,4 rezultatyvaus perdavimo ir 37,9 naudingumo balo. 194 cm ūgio krepšininkas turi gerą prasiveržimą, yra kūrybingas bei solidžiai užbaigia atakas arčiau krepšio. Visgi tai atkartoti aukštame lygyje tarp vyrų dar gali būti sunku, nes trūksta fiziškumo. Gynėjas pastaraisiais metais pagerino metimą iš distancijos, tačiau tai vis dar išlieka jo Achilo kulnu. Stuknys kitą sezoną bus Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ narys. Panevėžiečiai stipriai prisidėjo prie Manto Rubštavičiaus iškilimo, o dabar atėjo eilė Stukniui, kurio potencialas irgi yra labai didelis. Prie fiziškumo įžaidėjui dar reikia pagerinti ir gynybos įgūdžius, kad galėtų tikėtis dažnesnių šansų LKL. Visgi, kad ir kiek tų šansų begaus, Stuknys bus neabejotinai vienas įdomesnių LKL jaunųjų krepšininkų. Nuotr. FIBA 5. Augustas Navickas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-09-15 Kaunas 201 Puolėjas Žalgiris-3 Taškai: 64 Navickas per metus reitinge pakrito pozicija žemyn, o tam įtakos turėjo kritę pataikymo procentai. Dar pernai apklaustieji puolėją matė, kaip turintį potencialo solidžiai plėsti aikštę, tačiau šiemet iš toli jo procentas MKL siekė 27,5 proc., RKL – vos 19,4 proc. Tai – susirūpinimą keliantys skaičiai. RKL A divizione šiemet debiutavęs 201 cm ūgio krepšininkas čia neišsiskyrė. Per 15 minučių jis rinko 3,5 taško, 4 atkovotų kamuolių ir 5 naudingumo balų statistiką. Tuo metu tarp bendraamžių šiemet Navicko komanda patyrė fiasko – pernai čempione tapusi ekipa nepateko į finalo ketvertą. Navickas MKL fiksavo 15,6 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 21,8 naudingumo balo vidurkius. 17-metis apklaustųjų yra vertinamas dėl savo universalumo žaisti per abi puolėjo pozicijas, įgūdžius tiek veidu, tiek nugara į krepšį, plastiškumo bei uoslės kovojant dėl kamuolių. Taip pat pridedamas jo charakteris bei lyderio savybės. Metimas yra pagrindinis dalykas, su kuriuo Navickas turi dirbti, bet taip pat jam dar reikia sutvirtėti fiziškai, kadangi be to jis sunkiai galės galvoti apie sėkmingą adaptaciją NKL. Nuotr. FIBA 4. Aleksas Bieliauskas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-12-03 Kaunas 206 Centras Žalgiris-2 Taškai: 100 Tik gruodį 18-ąjį gimtadienį švęsiantis centras šiuo metu turbūt yra labiausiai pasiruošęs žaisti tarp vyrų. Ne vienas apklaustasis šiemet savo sąraše jam skyrė pirmąją vietą, nors pernai reitinge jis rikiavosi tik šeštas. Šį sezoną Bieliauskas gavo rimtos patirties NKL, kur sužaidė 29 rungtynes. Čempionų, „Žalgirio“ dublerių, narys per 10 minučių fiksavo 3,5 taško, 3,1 atkovoto kamuolio ir 3,2 naudingumo balo vidurkius. Pernai puikiai pasaulio čempionate pasirodęs vidurio puolėjas buvo svarbi ir „Žalgirio“ komandos dalis Eurolygos jaunimo turnyre – 9,7 taško, 7,9 atkovoto kamuolio ir 12,1 naudingumo balo. Tarp bendraamžių pirmenybėse Bieliauskas buvo retas svečias, bet per sužaistas 13 rungtynių parodė, kad jam baudos aikštelėje sunku rasti lygių. MKL jis rinko 18,8 taško, 13,1 atkovoto kamuolio ir 27 naudingumo balo vidurkius. Vienas apklaustųjų mano, kad jau kitą sezoną Bieliauskas bus vienas geriausių NKL centrų. Kas leidžia taip manyti? Be brandos ir su ja atėjusiu aukštu IQ, Bieliauskas turėdamas tvirtą kūną puikiai kovoja dėl kamuolių, sudėtingais momentais išlaiko šaltą protą, o taip pat turi minkštą metimą atakuodamas iš toli. Taip pat jis palengvina žaidimą gynėjams statydamas kietas ir kokybiškas užtvaras. Norint žengti dar vieną žingsnį į priekį, Bieliauskas privalo pagerinti žaidimą nugara į krepšį, kur kol kas trūksta judesių. Nuotr. FIBA 3. Vytautas Žygas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-05-02 Kaunas 197 Puolėjas Žalgiris-3 Taškai: 106 U16 reitinge Žygo net nebuvo, bet antrus metus jis tarp savo bendraamžių yra vertinamas kaip TOP3 talentas. Puikiausias juodo darbo ir stipraus charakterio pavyzdys. Rinktinės lyderiu pernai pasaulio čempionate tapęs puolėjas pasirašė sutartį su agentu Miško Raznatovičiumi, o tai nemažai pasako apie talentą iš Lietuvos. Epizodiškai NKL kelias rungtynes sužaidęs Žygas RKL A divizione buvo vienas pagrindinių komandos žaidėjų. Tarp vyrų puolėjas per 26 minutes pelnė po 10,4 taško, atkovojo po 3,7 kamuolio ir rinko po 8 naudingumo balus. Tuo metu MKL 197 cm ūgio kovingasis krepšininkas tapo čempionu ir buvo vienas kertinių žaidėjų – 17,6 taško, 8,2 atkovoto kamuolio, 3,9 rezultatyvaus perdavimo ir 21,5 naudingumo balo. Žygas taip pat viename iš apklaustųjų sudarytų reitingų buvo atsidūręs pačioje viršūnėje, o tai parodo, kad skirtumai pagal talento vertinimą nuo 1 iki 4 vietos šioje kartoje yra labai nedideli. Jei jaunystėje buvo abejojama dėl Žygo būsimo dydžio, tai dabar jis vertinamas kaip labai geras 2-3 pozicijai, pridedant jo ilgas galūnes. Kaunietis yra itin universalus žaidėjas – žaidimas nugara į krepšį, perimetre, tolimi metimai, viena geriausių gynybų šioje kartoje. Žygas visa tai turi. Kairiarankiui krepšininkui dar reikia gerinti žaidimą silpna ranka bei pridėti fiziškumo. Visgi turėdamas nepriekaištingą darbo etiką Žygas visus trūkumus yra pajėgus ištaisyti. Sunku prognozuoti, kokios yra Žygo lubos, kadangi viską jis pasiekia per kovotojo charakterį bei sunkų darbą, bet vienas apklaustasis jį mato ateityje praveriantį pagrindinės Lietuvos rinktinės duris. Nuotr. FIBA 2. Petras Padegimas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-05-14 Kaunas 203 Puolėjas DME Academy Taškai: 118 Vienintelis iš perspektyviausių penketuko, nežaidžiantis „Žalgirio“ sistemoje, bet būtent iš jos puolėjas pernai išvyko į JAV. Padegimas trečius metus paeiliui reitinge užima 2-ąją vietą, o šiemet per plauką liko nuo pirmosios. Tam įtakos galėjo turėti būtent žaidimas JAV – apklaustieji tobulėjimą JAV vertina atsargiau, nes jo nematė iš arti, o kaunietis vėlavo atvykti ir į U18 stovyklą. Kaip bebūtų, kiek teko domėtis, Padegimas JAV padarė ryškią pažangą, dirbdamas su savo Achilo kulnu – metimu iš toli. Su buvusiu NBA snaiperiu Wesley Personu padirbėjęs lietuvis šiemet JAV vidurinių mokyklų krepšinyje tritaškių procentus pakėlė iki 40. Apie pažangą daug pasako tai, kad į NCAA Padegimą universitetai kvietė kaip aikštę plečiantį puolėją, galintį žaisti per abi pozicijas. 18-metis greitai pritapo prie specifinio JAV vidurinių mokyklų krepšinio ir buvo rezultatyviausias DME Academy žaidėjas. Kitą sezoną jis pravers NCAA duris su Deitono universiteto marškinėliais. Padegimas neabejotinai yra atletiškiausias šios kartos žaidėjas, šia savybe jau dabar galintis išsiskirti net tarp vyrų. Taip pat jis yra elitinis gynybos žaidėjas, gerai juda be kamuolio bei turi reikiamas lyderio savybes. Prieš išvykstant į JAV, be metimo Padegimui reikėjo gerinti žaidimą 1 prieš 1 tiek ant ūselio, tiek perimetre. Neabejotinai lietuvis šiuos įgūdžius tobulino už Atlanto, o tikrąjį lygį galėsime pamatyti U18 rinktinėje. Tai – viena didžiausių vasaros intrigų. Nuotr. zalgiris.lt 1. Justas Stonkus Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Komanda 2005-12-31 Plungė 192 Gynėjas Žalgiris-2 Taškai: 124 Jauniausias 2005 m. kartos žaidėjas per metus išlaikė lyderio poziciją, tačiau šį kartą ji jau nebuvo tokia tvirta, kaip pernai. Iš Plungės į „Žalgirio“ sistemą persikėlęs gynėjas jau pirmajame sezone Kaune tapo komandos lyderiu RKL A divizione. Čia jo rodikliai per 24 minutes siekė 14,8 taško, 2,5 rezultatyvaus perdavimo ir 11,4 naudingumo balo. Plungiškis taip pat debiutavo NKL, o Eurolygos jaunimo turnyre su 12,6 taško vidurkiu buvo rezultatyviausias žalgirietis. Stonkus yra tikras scoreris, su elitiniu žaidimu izoliacijoje, o šalia to turi lyderio savybes ir begalinį pasitikėjimą savo jėgomis. Apskritai, būdamas su kamuoliu Stonkus įvairiais būdais baudžia varžovus – turi stabilų metimą, geba kūrybingai užsibaigti atakas arčiau krepšio po prasiveržimo, o tai atlikti jam leidžia ir fiziškas kūnas bei šiemet pridėtas atletiškumas. 192 cm ūgio combo gynėjas dar turi gerinti sprendimų priėmimą nusimetant kamuolį komandos draugams, taip pat pikenrolų situacijų skaitymą bei gynybą. Galima neabejoti, jog U18 rinktinėje Stonkus bus vienas puolimo lyderių, o kitą sezoną atjaunėjusiose „Žalgirio“ dubleriuose gynėjui taip pat turėtų būti atrištos rankos NKL. Ačiū, kad mus skaitote! Mes jums turime dar daugiau turinio. 