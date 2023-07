„Monaco“ centras siekia naujos pilietybės

Pas mus gerai kad is esmes tokie dalykai neimanomi del labai grieztos pilietybes skyrimo tvarkos. Daug kalbu buna apie tai ar verta tureti naturalizuota zaideja ar ne kai is esmes nepasakoma kad tai sunkiai imanoma nes lietuvisku saknu neturinciam zaidejui minimalus sansai gauti Lietuvos pilietybe. Vienas geras sezonas Zalgiryje ne is tolo nepriartina zaidejo prie realaus sanso gauti isimtininai Lietuvos pilietybe.