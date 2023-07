Turbulencija moterų krepšinyje: pilietybės suteikimas merginoms ir ryškių veidų pasitraukimas

LKF vykdo išeivijos merginų atranką, po kurios pradedamas pilietybės suteikimo procesas. Federacija planuoja bendradarbiauti su „Kibirkšties“ komanda, kuri dėl savo aplaidumo nebepasikvies dalies rinktinės potencialo krepšininkių. Šią vasarą su Lietuvos krepšiniu atsisveikino ryškios asmenybės Gintarė Petronytė ir Rima Valentienė. Nuotr.: BNS, D.Lukšta, LKF | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas Nuotr. BNS, D.Lukšta, LKF | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas







Lietuvos krepšinio federacija (LKF) merginų talento stoką sprendžia ieškodama perspektyvių sportininkių išeivijos bendruomenėse. Akys krypsta į Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Australiją, Italiją ir kitas lietuvių šeimų emigracijos kryptis. Federacija numačiusi šį kelią kaip vieną iš išeičių praplėsti Lietuvos krepšininkių gretas. Išeivijoje užaugusioms jaunuolėms padedama įgyti lietuvišką pasą, kuris ateityje atvertų kelią į įvairaus amžiaus jaunimo rinktines. Šią vasarą Lietuva dalyvauja keturiuose tarptautiniuose merginų turnyruose – U16, U18, U19 ir U20 čempionatuose, o tokia varžybų gausa dar kartą itin ryškiai parodė sistemos skaudulį. „Bendro masiškumo kėlimas – didžiausia problema, – tinklalapiui BasketNews sakė LKF generalinis sekretorius Mindaugas Balčiūnas. – Įprastai turime problemų surinkti merginas trims rinktinėms, o šiemet jų yra keturios. Merginų išsibarstymas natūraliai lemia tokią situaciją, kad, pavyzdžiui, aštuoniolikmečių rinktinė Europos čempionate iškrito į B divizioną.“ Tuo metu vaikinų rinktinės šiemet varžosi trijuose čempionatuose – U16, U18 ir U20. Talentų paieškai užsienyje nuo federacijos paskirtas Aurimas Matulevičius, gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose. Pirmieji pilietybės suteikimo atvejai jau sėkmingai pasiekė oficialų finišą. Lietuvos pilietėmis tapo jaunosios Victorija Matulevičius, Patricija Tamašauskas (abi iš JAV), Saulė Alice Lo Bueno (Italija). Procedūros pradėtos dėl dar mažiausiai keturių merginų – Audra Pašakarnis (Australija), Sofia Flynn, Chloe Sakalas ir Stella Sakalas (visos trys iš JAV). „Svarbi sąlyga, kad mergina nebūtų žaidusi niekur kitoje rinktinėje, – pabrėžė Balčiūnas. – Kiekviena mergina mums – didelė vertybė. Kiekviena gavusi Lietuvos pilietybę, manau, garantuotai praeis į rinktines, kadangi jose konkurencija nepalyginimai mažesnė nei pas vaikinus.“ Lietuvoje masiškumo klausimą siekiama spręsti projektuojant keturis koncentruotus merginų krepšinio centrus Druskininkuose, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bei suaktyvinant grupes regionuose. Tuo pačiu LKF antrą vasarą paeiliui siekia realizuoti planą Vilniaus „Kibirkšties“ komandoje suburti moterų rinktinės gretas. Visgi aplaidumas sostinės klube lėmė, jog iš ekipos išvyko ilgametė rinktinės kapitonė Gintarė Petronytė, kuri viešai išreiškė didžiulį nusivylimą. Prie viso to, sprendimus dėl ateities jau yra priėmusios ir dalis ateinančios kartos žaidėjų. Pasibaigus sezonui moterų krepšinyje neliko dvejus metus Moterų lygos direktore dirbusios Rimos Valentienės. LKF nusprendė imtis permainų, o dėl tolimesnio darbo susitarta nebuvo. Apie tai, merginų masiškumo problemą, pilietybės merginoms suteikimo procedūras, centrų kūrimą, „Kibirkšties“ apsileidimą – pokalbis tinklalapyje BasketNews su LKF generaliniu sekretoriumi Mindaugu Balčiūnu. Nuotr. Teodoras Biliūnas/BNS – Koks pilietybės suteikimo kelias?

– Kelias yra nustatytas migracijos tarnybos. Jeigu procesas vyksta iki šešiolikos metų, sakyčiau, jog tas kelias dar yra įveikiamas, kol vaikas dar nepilnametis ir turimos aiškios sąsajos su Lietuva, Lietuvos išeiviais. Jeigu tai – trečia ar ketvirta karta, reikia traukti dokumentus netgi iš laikotarpio dar prieš pirmąjį pasaulinį karą, jog būtų galima įrodyti. Kelias sudėtingesnis, dokumentus reikia versti, notarizuoti ir yra daug formalių dalykų. Tikrai užtrunka, bet labai smagu matyti tėvų pasiryžimą šitam procesui. Tai – tėvų indėlis, o mes, kaip federacija, galime koordinuoti, nes mums niekas neduos personalinių dokumentų ar duomenų. Turime eilę pavyzdžių, kai nors tėvai net nešneka lietuviškai ar vaikų pavardės net ne lietuviškos, bet rodoma didžiulė energija pačiam procesui. – Kaip vykdoma išeivių atžalų paieška?

– Labai primityviai. Viena dalis – besikreipiančios šeimos, kai kreipiamės per viešą komunikaciją. Tada mes patikriname nuo statistikos iki vaizdinės medžiagos, įsivertiname patys sau, ar verta pradėti oficialius žingsnius. Kita dalis atrenkama einant per vidurinių mokyklų, per koledžų sąrašus, kuriuose pamačius lietuvišką pavardę pradedama domėtis, kokio tai lygio jaunimas, kokios yra perspektyvos. Susisiekiama su tėvais, paklausiama, ar būtų įdomu ir, jeigu išreiškiamas noras, pradedame dialogą, susiskambiname vaizdo skambučiais ir pristatome savo iniciatyvą. Dažniausiai būna labai smagus susijaudinimas iš kitos pusės ir pasiryžimas pradėti procesą. Jeigu atsisako, tai mes ir nebevystome tos temos. Aurimas Matulevičius sukontaktuoja pirmas, o iki mūsų jau ateina tos pavardės, kurios parodo norą. Būna, kad kiti jau nebežino tikrojo ryšio su Lietuva, nešneka lietuviškai ir neturi daugiau informacijos. – Šis pilietybės suteikimo procesas kol kas labiau vykdomos su merginomis?

– Taip, kadangi vaikinų tikrai turime, bet, aišku, tokie išskirtiniai talentai kaip Matas Buzelis ar Nojus Indrušaitis FIBA sistemoje yra registruoti prie Lietuvos. Daugiau tokių ryškių nematome, o vidutinio lygio nemažai turime ir Lietuvoje. Trenerių prioritetas – Lietuva, kadangi jiems yra žinomas pats žaidėjas, žinomos jo galimybės. Krepšinio ir žaidimo kultūrų skirtumai – nėra lengvi dalykai. – Buvo atvejis, kai atsiskraidinta mergina visgi nepaliko tokio įspūdžio ir neatitiko lūkesčio. Kaip dažnai pasitaiko šitaip?

– Šitas atvejis buvo beveik vienetinis. Jeigu patys tėvai nenori parizikuoti tam tikra prasme, mes iškart nepiešiame rožinių svajonių. Treneriai paskui sakė dėl tos mergaitės, kad jeigu susitvarkys pilietybę, bus sudėtinga, bet dabartinėje situacijoje gal būtų prisijungusi. Dėl šios vasaros kaip ir smagu, nes žaidžia keturios merginų rinktinės (U16, U18, U19 ir U20), bet sportuojančių kiekis tai likęs toks pat. Pavyzdžiui, turbūt visa U19 rinktinė galėtų žaisti Europos U20 čempionate ir turbūt laimėtų auksą, bet galiausiai išeina taip, kad į U19 rinktinę papuola ne tik dalis U20 merginų, tačiau ir iš U18 komandos. Mes juk turime ant kažko statyti ateitį ir Justės Jocytės karta – absoliutus prioritetas. Mūsų lūkestis – į tą kartą, dėl to turime kažką aukoti. U18 rinktinė, kuri šiemet iškrito į B divizioną, yra sudaryta iš tos pačios kartos, kuri pernai iškrito iš U16 čempionato A diviziono. Suprasdami realią situaciją, visa tai vertinome adekvačiai ir, sakykime, iškritimas mums nėra netikėtas dalykas. Tokių komandų papildymas mergaitėmis mums būtų vertingas. Pagrindinis dėmesys – į mergaites nuo 14-15 metų, kurias bandome koncentruoti tokiuose centruose kaip Druskininkuose, kur galėtų apsistoti, treniruotis ir ateityje sudaryti rinktinės pagrindą. – Kokia yra reali silpnų rinktinių problema?

– Turime po 5-6 merginas, kurios yra realiai žaidžiančios ir atitinka lygį. Pavyzdžiui, U18 rinktinės ryškesnė žaidėja Sintija Aukštikalnytė yra netgi metais jaunesnė (2006 m. gimimo) ir ją reikėjo kalbinti važiuoti į U19 rinktinę. Suprantama, kokia yra emocinė būklė (po iškritimo į B divizioną). Yra situacija, kurios mes nei gražiname, nei slepiame. Tai – mūsų visų problema, kurią, visų pirma, turime spręsti mes. Lietuvos aštuoniolikmečių merginų rinktinė Nuotr. FIBA – Kokie esminiai momentai bendrai privedė prie tokios situacijos?

– Nenoriu vienareikšmiškai nurašyti vienam dalykui. Tai – ir laikmečio, ir merginų socialinio statuso mūsų modernioje visuomenėje klausimas, ir galbūt galimybių pasirinkimo eiti lengvesniais keliais, ir daug daug kitų dalykų. Turime pergyventi šį laiką, bet labai tikiu, kad ateityje išryškės kitos vertybės. Pavyzdžiui, NCAA išgyvena ypatingus pokyčius ir girdime, kad merginoms taip pat bus ne tik šansas išsilavinti, bet ir užsidirbti pinigų. Žiūrint į situaciją Lietuvoje, mes nieko negalime pasiūlyti pereinamojo amžiaus merginoms (nuo 18 metų), kurios nori užsidirbti savo eurą ir planuotis karjerą. Keli talentai kaip Justė Jocytė (tobulėja Vilerbano ASVEL akademijoje Prancūzijoje) ar Rusnė Augustinaitė (mokosi ir sportuoja JAV) turi pasirinkimą, bet kitos merginos, kurių lygis – žemesnis, jų variantai – žaisti moterų lygoje už kelis šimtus eurų. Visiškai nepatrauklu. Galbūt NCAA gali duoti tą viltį, nes matome, kokie pinigai pradeda cirkuliuoti, ir tai ateis į merginų krepšinį. Tokiu atveju bus galima nupiešti perspektyvą ir finansiniu klausimu, ne tik edukaciniu. Lietuvoje tikrai tikiu, jog steigiami centrai duos platesnę kokybę. Jokiais būdais nesakau, kad treneriai blogai dirba. Esame dėkingi kiekvienam treneriui. Turbūt daugiausiai, kas patobulėjo per U18 čempionatą prie visų blogų dalykų, tai – treneris Gytis Krugelevičius, kuris įgavo tokią patirtį. Jis ilgą laiką buvo asistentas ir išgyveno dėl rezultato, bet dvejos rungtynės per vieną metimą lėmė, kad neišliko A divizione. Tačiau po tokio čempionato jis jau yra kitos kokybės treneris. Visa tai matome labai integraliai auginant ne tik žaidėjas, bet ir trenerius. Moterų lygos treneriai turi pereiti šitą kelią, patirti tai, nes kitaip jie netobulės. – Kokie yra numatyti žingsniai spręsti esamą padėtį?

– Vietinę situaciją sprendžiame sekančiais būdais: stiprindami koncentruotus centrus kaip Druskininkuose, keldami masiškumą – atsirado krepšinio grupė tokiuose miestuose kaip Kretinga, patvirtinta ir Šilutėje, trečias žingsnis – sportinių klasių įvedimas. Kai turėsime suformavę grupes, tuomet mėginsime įdiegti sportines klases, dėl kurių rengimo procesas tampa veiksmingesnis, nes treniruojamasi du kartus per dieną. Manau, kad tai turėtų duoti geresnį rezultatą per kelerius metus. – Kaip suprantu, pagal bendrą strategiją norisi turėti krepšinio centrus Druskininkuose, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose?

– Taip. Yra ir Panevėžyje, ir Šiauliuose, bet sąlygos yra toli gražu ne tokios, kurios viliotų merginas, pradedant nuo gyvenimo. Su sportiniu procesu viskas yra tvarkoje, bet visa kita yra tikrai ne taip, kaip mes galvojame, jog turėtų būti. Patys pažadėjome Šiauliams finansinę paramą iš savo pusės, jeigu jie tik randa resursų bent jau 4-5 kambariams. Žinau, kad ir Donatas Slanina dirba prie to. Suprantate, bendras standartas, į kurį turime orientuotis, yra Druskininkai. Panelės atvažiuoja ten ir nereikia įtikinėti jų, ten jau yra naujas laikmetis. Mes nebegalime galvoti, kad sovietinis bendrabutis, o dažniausiai jis ir būna tokio lygio, kad ir kažkiek paremontuotas, yra gerai, tai tikrai nevilioja merginų (atsidūsta), jau yra kiti laikai. Puikiai tą suprantame ne tik mes, bet ir mūsų kolegos Panevėžyje ir Šiauliuose. Tačiau mes (LKF – aut. past.) limituoti šituo klausimu ir negalime pastatyti naujo pastato ar įrengti jo. Tai jau yra lėtesnis kelias. – Tokiu atveju viskas gula ant miestuose veikiančių visuomenininkų pečių ar visgi federacija gali padėti surasti investuotojų?

– Mes nepriieškosime rėmėjų. Šiauliams pažadėjome finansinį prisidėjimą, kad ir minimalų – 5 tūkst. eurų, jog būtų paremontuoti keli kambarėliai, bet tai – valstybės turtas, čia jau nepriieškosi rėmėjų. Valstybė turi administruoti šitą turtą ir priimti sprendimus – ar tai savivaldybė, ar centralizuota valdžia. Suprantame, kad vėlgi visur yra limitai. Pavyzdžiui, Šiauliuose pastatė nuostabią sporto salę. Tai – pirmas žingsnis, ko reikia. Dabar žinau, jog tikrai dedamos maksimalios pastangos, jog per kelerius metus atsirastų ir naujas bendrabutis. Na, turime prakentėti. Ką mes dar darome Šiauliuose iš savo pusės, be skirtų kelių tūkstančių, tai sprendžiame studijų programos klausimą, nes merginoms reikia tokio pasirinkimo, kad būtų galima išlaikyti jas ten bent kol įgis diplomą, kai atvyksta po mokyklos baigimo. Tikrai kitais metais padarysime krepšinio treniravimo studijų programą, jog stiprėtų motyvas likti Šiauliuose. Alina Adomaitytė Nuotr. AIBA – Kokia situacija Klaipėdoje?

– Klaipėdoje kol kas veikiama LCC tarptautinio universiteto pagrindu, pasirašėme strateginę sutartį su savivaldybe, kuriai pasiūlėme krepšinio vystymo perspektyvą. Kad ir kaip LCC nori ir suteikia sportinę infrastruktūrą faktiškai nemokamai, bet jiems tikrai reikia prisidėjimo išlaikant merginas. LCC kol kas neturime veikiančio formato. Žinome, kiek tai kainuotų, diskutuojame su savivaldybe, kuri tikrai prisideda prie projektų – remia ir Europos U20 čempionatą, ir labai solidžiai abi moterų komandas (Klaipėdos „Neptūną“ ir LCC tarptautinio universiteto ekipą). Tačiau kol kas jie dar neturi resursų kažkiek prisidėti prie tokio centro. Bent 10 merginų išlaikymas šalia sportinės infrastruktūros per metus kainuoja apie 100 tūkst. eurų. Tikrai tikiu perspektyva tame mieste, daug šituo klausima dirba ir Alvydas Jocys, ypatingai Marius Tamolis. Tie keturi krepšinio centrai būtų tokie atraminiai krepšinio vystymui, o tada prijungiame kiekybiškai stipresnę periferiją. Turime suskaičiuoti kiekvieną sportuojančią merginą, kiekvieną grupę, kiekvieną trenerį ir su Moksleivių krepšinio lyga (MKL) bandysime, jog kiekviename rajone atsirastų krepšinio grupės. Masiškumo rodikliai turėtų tikrai pasitaisyti. Kai matysime, jog vystoma programa veikia tikrai gerai, bandysime įvesti sportines klases – sportuoti po du kartus per dieną. – Druskininkų centre, kuris taikomas kaip standarto pavyzdys, dabar yra 15 vietų merginoms?

– Penkiolika, bet dabar gavau prašymą ieškoti 40 tūkst. eurų, jog būtų galima paleisti antrą grupę. Ir neturėdamas pinigų pasakiau, kad ieškosiu ir padarysiu, nors nežinau, kaip padarysiu. Centro steigėja Alina Adomaitytė („Agrokoncerno grupės“ dukterinės įmonės „Agrokoncernas GDP“ direktorė) nupirko viešbutį, kurį užregistravo VŠĮ „Merginų krepšinio centrui“. Viešbutis buvo reikalingas, nes nebetelpame Druskininkų sporto centre. Investavo beveik 1,5 mln. eurų. Na, ir neįmanoma atsispirti tokioms iniciatyvoms, ir žinau, kad turėsiu rasti tuos 40 tūkst. eurų. Dar svarbu tai, kad nupirktas viešbutis ne sau, o ant VŠĮ. Ką tai reiškia, VŠĮ – ne pelno siekianti organizacija, iš kurios turto faktiškai jau nebeišsitrauksi. Tai yra visiškai nuoširdi ir tikra investicija į merginų krepšinį, dar tokia nematyta. Apgyvendinimo infrastruktūros klausimas iš tikrųjų yra pats opiausias. Pravažinėjome Druskininkus, Birštoną, Šilutę ir dar daug kur. Jeigu jau būtų apgyvendinimas, tai sporto salę būtų galima rasti realiai beveik visur. Apgyvendinimas vis tiek turi sutilpti į protingus kaštus. Mes negalime išpirkti viešbučių už tūkstantį eurų per mėnesį. Kaip bepažiūrėsi, vien maitinimas yra apie 30 eurų per dieną, mėnesiui – apie 900 eurų. Galiausiai atsiremi į kosmines sumas. – Kiek tokiame pozityviame scenarijuje per metus turėtų prasisukti merginų per keturis pagrindinius centrus?

– Maždaug tik 10 proc. merginų iš tikslinės atrankos ateina į elitą. Būkime optimistai, kad pavyktų pasiekti 20 proc. Jeigu prasisuktų 100 merginų iš tikslinės atrankos, o ne, kad šiaip, kas norėjo ir atėjo pagal skelbimą, tuomet turėtume 20 merginų, kurios galėtų pretenduoti į A diviziono komandas prie teisingo treniravimo. Bet nėra jokių paslapčių, skaičiuojama, kad tik 10 proc. ateina į elitą, ir tam yra įvairių priežasčių. O centruose norėtume, jog būtų po 15-20 merginų. Prie viso to, dar ateitų iš bendro kiekio ir atsirastų norinčių. Pavyzdžiui, Alvydas Jocys Sedoje pastebėjo 195 cm ūgio fiziškai stiprią merginą, užmotyvavo ir ji atvažiavo. Taip, kad dar galima pririnkti tokiais būdais. Visų pirma, mes ieškojome atletų, o techniką ir taktiką jau paskui bus galima įdiegti. – Koks yra jūsų lūkestis U19 merginų rinktinei?

– Neslėpsiu, viltys – didelės, nes tai – būsima ašis moterų rinktinei mažiausiai 10 metų. Dėl to neardome tų merginų, kurios turėtų atstovauti tai rinktinei, į kitas komandas. Tą patį Vilių Stanišauską matome kaip ateities trenerį ir lyderį. Žinote, su merginomis esame žymiai pakantesni. Jeigu yra vaikinai, tai visą laiką važiuoja laimėti medalių, o merginų atveju žiūrime plačiau – matome mažiausiai du olimpinius ciklus. Nuotr. FIBA – Vilniaus „Kibirkšties“ komanda antrą vasarą vėl projektuojama kaip platforma burti rinktinės pagrindą ir, kiek teko girdėti, susitarimas šiemet pasiektas, bet labai suvėluota su darbais kviestis pajėgias Lietuvos krepšininkes. Kaip jūs vertinate tokią situaciją?

– Mes, kaip federacija, nepadarysime klubinio krepšinio darbų už kitus. Vyrų krepšinyje yra geri pavyzdžiai, kai savarankiškai stiprūs klubai veikia decentralizuotai, kaip Kauno „Žalgiris“ ar Vilniaus „Rytas“, ir kiti, jie kartais turi skirtingą nuomonę nei federacija, bet mes tuo ir džiaugiamės kai kuriais klausimais. Moterų krepšinyje siekiame lygiai to paties. „Kibirkštis“ buvo mūsų pirma viltis, kad klubas sustiprės, bus atskiri vadovai, bet tai neįvyko. Dabar tikėkimės, kad iš antro karto pavyks sukonstruoti ilgalaikį projektą. – Kodėl iš pirmo karto nepavyko realizuoti norimos vizijos?

– Reikėtų klausti klubo vadovų. Nenoriu komentuoti. Buvo mūsų pasiūlymas dėl trenerio, kita pusė buvo kitos nuomonės. Mes nesikišome jokiais būdais. Taip norėjo, pasidarė ir taip gavosi. Galų gale, iš klaidų mokomasi. Kaip suprantu, dabar bendras sutarimas yra pasiektas su mūsų vizija kurti bazinę moterų rinktinės komandą. Tik gaila, kad ji nesirealizuos visa apimtimi pirmaisiais metais, nes tokia Gintarė Petronytė jau išvažiavo (žaisti į Turkiją). Gintarė – didžiulė moterų krepšinio vertybė, tikėkimės, kad galbūt po metų sugrįš. – Bet kaip apskritai galima prieiti prie tokios aplaidžios situacijos? Trūksta profesionalumo ar kur yra bėda?

– Nežinau, atsakingi žmonės galėtų atsakyti. Mums svarbiausia, kad Vilniaus savivaldybė skiria labai solidų finansavimą (apie 307 tūkst. eurų per metus), ir kartais reikia prakentėti kai kuriuos momentus, jog atsakingi žmonės suprastų, kad visgi pasiūlymai buvo racionalūs. Tikrai negalime ten kištis, yra atskiras juridinis vienetas, suskirstyti vadovai. Mums kištis nebūtų etiška. – Žvelgiant į tokią situaciją ir būsimą bendradarbystę nuo kito sezono, ar jus apskritai tenkina į kur einate?

– Mus tenkina ir džiaugiamės kiekvienu procesu, kas veda link geresnio rezultato. Pradžia buvo labai įkvepianti – ir Gintarė sugrįžo, ir patvirtintas biudžetas, bet, matyt, trūko patirties pačiam vadovaujančiam personalui. Manau, pokyčiai įvyks, ir jau dabar vyksta, kaip matome. – Jeigu jau taip yra vėluojama su sprendimais, ką iš rinktinės žaidėjų dar galima prisikviesti? Kiek jų turėtų būti pagal idealų scenarijų?

– Dabar net nepasakysiu, kokia rinktinė turėtų būti – iš dabartinių ar perspektyvių žaidėjų. Manau, kad jie su tuo biudžetu tikrai nepakonkuruos su Turkijos ar Prancūzijos komandomis. Gali būti, kad kaip tik bus jaunos žaidėjos. Čia jau trenerio prerogatyva, bet juk nekeliamas uždavinys žūtbūt laimėti medalius Europos taurėje ar mesti pinigus kaip turkai ar anksčiau darydavo kiti. Visa tai – proceso klausimas. Dabar nenoriu pasakyti, kad tai sugriuvo, bet aišku, jog pavėluota. Gintarės patirtis jaunoms žaidėjoms yra labai vertinga ir būtų labai gerai, kad tas vyktų, bet kitą kartą ne viską gali sukontroliuoti. Nuotr. FIBA – Pagal LKF ir „Kibirkšties“ susitarimą į klubo vyr. trenerio postą ateina Rimantas Grigas. Ar su šiuo treneriu siejate tokio projekto ateitį?

– Mes labai vertiname Grigą. Šiuo atveju dabartinis moterų rinktinės treneris, tikiuosi, ateis į klubą. Toks yra mūsų noras. Vis tiek suprantame, kad Grigas nebus 10 metų, ateina nauja karta ir bus pokyčiai, ir Rimantas puikiai supranta tai, bet mes mėginsime išlaikyti jį kiek galima ilgiau. Gal nebūtinai šitoje pozicijoje, bet savo patarimais ir patirtimi gali būti naudingas kitur. Viskas turėtų susidėlioti – ne iš pirmųjų metų, bet iš antrųjų realizuosime šitą dalyką. – Vilių Stanišauską įvardijote kaip ateities trenerį, bet kodėl nesvarstote jau dabar jam patikėti moterų rinktinę ir liekate prie Grigo?

– Visų pirma, Stanišauskas – U19 merginų rinktinės, o ne moterų rinktinės treneris. Jis turi užbaigti savo istoriją su šita karta. Labai norime, kad kiti metai būtų labai graži šios istorijos pabaiga jaunimo lygmenyje, o po to sėsime ir šnekėsime, kaip dėliosis ateitis. Natūralu, kad jis ateis į moterų rinktinę su Justės Jocytės karta. Tačiau Grigo patirtis yra tokia, jog jis dar ilgai ilgai galės patarinėti, dalyvauti ir mažiausiai dar kelerius metus vadovauti moterų rinktinei. Galų gale, neturime dešimties variantų (rinktis trenerį) ir labai tikiuosi, jog Stanišausko karjeroje nebus pokyčių. Nereikia užmiršti, kad jis dirba ir su berniukais. Mes labai vertiname kiekvieną merginų ir moterų trenerį ir stengiamės išlaikyti. – Šią vasarą Lietuvos moterų krepšinyje neliko ir kito simbolio Rimos Valentienės. Kas galiausiai nepavyko bandant susitarti?

– Sakyčiau, kad pradžioje mes susitarėme labai gražiai, bet Rima po to pasakė, jog turi daugiau pasiūlymų. Sakiau, jog Rimai bet kada durys atviros į šituos projektus. Gerbiame jos sprendimą. Žiūrime į kitus variantus ir bus paskirtas kitas žmogus, o Rima bet kada galės pasijungti. – Viešai matoma, kaip šiltai Rima buvo sutinkama moterų krepšinyje per pastaruosius dvejus darbo metus. Ar ne nuo tokių žmonių turėtų prasidėti moterų krepšinio atgimimo projektavimas?

Galvoju, kad vis tiek kiekvienas žmogus yra kažkur stiprus ir jį reikia išnaudoti ne ten, kur yra laisva vieta, o ten, kur jis geriausiai sugeba nuveikti kažką. Labai aiškiai viešai pasakėme, jog Rima dvejus metus darė tai, ko mes tikėjomės – stiprino moterų lygą, bet dabar lyga turi eiti į šiek tiek kitokį kokybinį lygį. Tai gali padaryti žmogus, kuris gerai išmano komerciją, marketingą ir kitus dalykus, kuriuose turi patirties. Rimos stiprioji pusė – sportiniai dalykai, tarp kurių – ir merginų motyvacija. Susėdę kartu mes labai gražiai ir vienodai supratome tai iš abiejų pusių. Įvardinsiu labai žemiškai. Ji pasakė, kad nenori važinėtis po Lietuvą ir truputį nori koncentruotis į Vilnių, o merginų atrankų ir masiškumo klausimai – aktualūs visoje Lietuvoje. Buvome sutarę dėl septynių dienų per mėnesį, sakyčiau, už labai adekvatų atlyginimą, ji pasvarstė ir pasakė, kad šiemet negali priimti to. Gerbiame sprendimą. Telefonu iš Vilniaus nesukoordinuosi to, iš tiesų, reikia sėsti į mašiną ir septynias dienas per mėnesį skirti tam dalykui. Labai mylime Rimą kaip buvusią krepšininkę ir norime matyti toliau ją moterų krepšinyje, bet darbas turi būti padarytas kitaip nei buvo pastaruosius dvejus metus. – Ką konkrečiau turite omenyje?

