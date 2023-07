Songaila – apie rinktinės susitarimą, nustebinusį Marčiulionį ir laisvę Sirvydžiui

Nuotr.: BNS/Lukas Balandis

Darius Songaila atvedė Lietuvos rezervinę rinktinę į antrąją pergalę pasaulio čempionato pasiruošime, tačiau po rungtynių vyriausiasis treneris akcentavo trečiojo kėlinio broką ir bendrą susitarimą, kuris suteikia žaidėjams laisvę reikštis.

Darius Songaila Pozicija: PF Amžius: 45 Ūgis: 204 cm Svoris: 112 kg Gimimo vieta: Marijampolė, Lietuva

Į pagrindinę Lietuvos komandą siekiantys papulti pretendentai 93:75 dar kartą nepaliko vilčių Jordanijos rinktinei.

„Smagu, pergalė yra pergalė. Vyrai stengėsi, dėl to neturiu jokių priekaištų, – sakė Songaila. – Truputį buvo per daug broko, iš pradžių pataikėme metimus, o trečiajame kėlinyje pradėjome labai silpnai. Nesusimetėme, per daug klaidų gynyboje. Taip pat puolime neišpildėme o, ką reikėjo. Patys išsikasėme tą duobę sau. Vyrai sujudėjo, atsistatė persvara ir laimėjome rungtynes.“

– Treneri, šalia jūsų sėdintis Matas Jogėla šiandien pelnė 20 taškų. Kaip vertinate jo žaidimą įžaidinėjant kamuolį ir kaip apskritai atrodė Matas?

– Kaip ir sakai, sužaidė tikrai solidžias rungtynes. Kas liečia kamuolio išsivarymą, tai nuo pačios pirmos dienos vyrams pasakiau, kad mes turime įžaidėjus ir metikus, bet po pramesto metimo mes neturime to įžaidėjo, kuris turi ateiti pasiimti kamuolį. Aš norėjau duoti daugiau laisvės bėgti tam, kuris turi kamuolį. Tas ir užtraukė, jei žmogus yra priekyje, duodame perdavimą. Gal dėl to taip ir atrodė, kad kai kurie daugiau žaidė su kamuoliu. Tokia ir buvo mūsų idėja, kad norime žaisti greičiau.

– Praėjusiose rungtynėse Augustas Marčiulionis turėjo 6 rezultatyvius perdavimus, o šiandien atliko net 9 perdavimus. Kaip jis valdo komandą ir kokį paliko įspūdį?

– Šiandien buvo truputėlį sunkiau, nes jam sekėsi gerai valdyti komandą, bet mūsų pataikymas, derinių išpildymas... šiandien turėjome daug broko. Taip yra, nes prieš tą pačią komandą žaidi antrą kartą. Jie padarė kažkokius pakeitimus, mes kažkiek buvome atsipalaidavę. Bet neturiu jokių priekaištų, ko aš tikėjausi, tai jis viršijo tuos lūkesčius. Jis tikrai solidžiai sužaidė kaip nuo suolo kylantis antras įžaidėjas.

– Ar rinktinės žaidimo planas yra bent šiek orientuotas į tai, kas laukia pagrindinėje rinktinėje?

– Ne, tikrai nėra. Supraskite, kad išplėstinis rinktinės sąrašas turėjo du ciklus po tris treniruotes. Susirinko dvylika žaidėjų ir kažką padaryti per šešias dienas treniruočių ir tris rungtynes... kažką suklijuoti ir padaryti, kad kažkas būtų pagrindinės rinktinės (narys) yra nerealistiška. Toks ir buvo tikslas – duoti žaidėjams daugiau laisvo žaidimo, tobulėti individualiai. Nėra tikslo šlifuoti derinius, norime duoti daug laisvės, improvizacijos, pagerinti jų sportinę formą ir žaidimo IQ, kad išmoktų žaisti tam tikrose situacijose.

– Trejos rungtynės prieš tą patį varžovą. Kiek tai yra naudinga iš sportinės pusės?

– Aišku, kaip ir sakiau anksčiau, sunku, bet tada matai, kokius daryti pakeitimus. Gaunasi tarsi mini atkrintamųjų serija. Po pirmųjų rungtynių varžovai kažką pakeitė, mes galbūt atėjome kažkiek nepasiruošę tam. Jie padarė pakeitimus, o mums reikėjo prie to prisitaikyti. Tas pats bus ir kitose rungtynėse. Tu žaidimo eigoje matai jų pakeitimus, deriniai jau yra nuskautinti. Pirmą kartą žaidžiant viskas gavosi iš pirmos opcijos, o šiandien pirma opcija buvo atimama. Tai – žaidimo skaitymas.

Mes po pirmųjų rungtynių pakeitėme savo gynybą. Vis tiek pirmosiose rungtynėse leidome Duverioglu susimesti 27 taškus, todėl dabar sakėme: „Pabandykime kažką kitokio“. Norėjome paįvairinti – pirmąją rungtynių pusę pradėjome nuo vienos gynybos, antrąją – nuo kitos. Tie pakeitimai žaidimo eigoje yra naudingi ir man pačiam, nes reikia mokytis. Žaidėjams lygiai tas pats, jie turi prisitaikyti. Galbūt ne visai smagiai po trečiojo kėlinio, bet jie tuos visus pakeitimus padarė ir užbaigė rungtynes.

– Kaip pats jaučiatės būdamas vyr. treneriu, kai tiek daug fanų susirinko?

– Daugiau džiaugiuosi dėl komandos, nes tai nebuvo įprasta vyrų rinktinė, buvo prašoma jų atvažiuoti į rinktinę, kurioje visi žino, kad ne visiems yra tikimybė patekti toliau. Pabaigus sezoną, atvažiuoti vidurį vasaros, kai galėtum išvažiuoti atostogų, galbūt nėra pats įdomiausias dalykas, bet dėl vyrų tikrai smagu, nes atėjo palaikyti sirgalių. Atmosfera tikrai buvo gera. Tikiuosi, kad taip bus ir pirmadienį.

– Ar rinktinėje jaučiasi konkurencija?

– Manau pas visus krepšininkus natūraliai jaučiasi konkurencija. Tu gali kieme žaisti vienas prieš vieną su broliu ar draugu ir vis tiek jausi konkurenciją. Lygiai tas pats čia. Konkurencija yra sveika, konkurencija yra naudinga, nes tai iš mūsų iššaukia gerąją pusę. Visi žino atvažiuodami, kad 2-3 žaidėjai praeis toliau. Sąrašai yra tokie, kokie yra, ten jau pakankamai žaidėjų. Gabrielius Maldūnas jau išvažiavo, o nuo šios rinktinės nueis dar 2-3 žaidėjai.

– Ar dar kurie nors iš žaidėjų nustebino?

– Jeigu dabar šalia šios rinktinės pasidėčiau iš pradžių paduotos rinktinės sąrašą, tai ji visiškai atrodo kitokia. Labai mažai žmonių, kurie buvo originaliame sąraše. Tai man labai buvo malonu, kad tiems žaidėjams, kuriems buvo paskambinta labai vėlai, jie atvažiavo. Džiaugiuosi dėl jų atsinešto darbo, profesionalumo, komunikacijos su darbuotojais ir treneriais bei tarpusavyje. Mane visa tai nustebino. Gal paskutinėse rungtynėse nustebins dar labiau.

– Ar Deividas Sirvydis yra skatinamas kuo daugiau mesti?

– Jam yra duodama laisvė ir jam daromi deriniai. Šiandien gal Deividas pradėjo gerai ir po to šiek tiek perdegė. Norėjome, kad šiek tiek daugiau pajudintų iš eigos, bet susikūrė įtampėlė, kai žaidimas nesiklijavo. Galbūt šiek tiek pradėjo forsuoti, o laisvas neišsimetė, bet jie su Jogėla yra tie žmonės, kuriems daugiausiai daroma derinių. Jie gauna tą kamuolį daugiau.

