„Hornets“ klubo pardavimui uždegta žalia šviesa

Šarlotės „Hornets“ klubo pardavimui buvo uždegta žalia šviesa. NBA klubų taryba patvirtino komandos pardavimą Ricko Schnello ir Gabe'o Plotkino vadovaujamai grupei, praneša Adrianas Wojnarowski iš ESPN.

Wojnarowski prideda, jog už pardavimą pasisakė 29 tarybos nariai, o prieš – vienintelis Niujorko „Knicks“ savininkas Jamesas Dolanas.

Verslininkai „Hornets“ įsigijo už 3 mlrd. JAV dolerių. Palyginimui, Jordanas 2010-aisiais sumokėjo 275 mln. JAV dolerių už daugumą komandos akcijų.

Jordanas klubą parduoti sutiko dar birželio 16 d., tačiau pagal NBA nustatytą tvarką, pardavimą turėjo patvirtinti lygos klubų taryba.

Šarlotės ekipa per Jordano valdymo laikotarpį pasiekė 423 pergales ir patyrė 600 nesėkmių. Per šį laiko tarpą tai yra vos 26-as geriausias rezultatas lygoje. „Hornets“ per 13 metų nė sykio nelaimėjo atkrintamųjų serijos, o pastaruosius septynerius metus apskritai ten nežaidė.

