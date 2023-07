Šarūnas Vasiliauskas nusprendė baigti karjerą

Nuotr.: FIBA

Buvęs Kauno „Žalgirio“ ir Lietuvos rinktinės gynėjas deda tašką – Šarūnas Vasiliauskas pranešė, jog baigia profesionalaus krepšininko karjerą.

Apie tai 34-erių kaunietis pranešė savo feisbuko paskyroje.

„Atėjo laikas, – pradėjo Vasiliauskas. – Ačiū visiems už tai, ką man suteikėte. Nuo meilės iki neapykantos – tik vienas žingsnis. Didžiausia padėka visiems mano kelyje: treneriams, komandų vadovams, medikams.

Labiausiai dėkoju savo tėvams už palaikymą gyvenime, kantrybę. Tikiuosi, kad buvau geras komandos draugas ir tiesiog draugas. Taip pat džiaugiuosi, jog karjerą baigiu Skarboro „Shooting Stars“ šeimoje.“

Vasiliausko įvardytas Kanados klubas tapo paskutine gynėjo karjeros stotele. Su Skarboro ekipa kontraktą jis pasirašė mažiau nei prieš savaitę. Be to, praėjusią vasarą jis taip pat rungtyniavo „Shooting Stars“ klube.

Įžaidėjas savo karjerą pradėjo Kauno „Žalgirio“ mokykloje, o pagrindinėje komandoje debiutavo 2007 metais. Daugkartiniams Lietuvos čempionams jis priklausė 2006-12 metais.

2014 m. Vasiliauskas išvažiavo su Lietuvos rinktine į pasaulio čempionatą Ispanijoje. Jis per vid. 9 minutes rinko po 2,3 taško ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo.

Tame čempionate kaunietis netikėtai tapo pagrindiniu įžaidėju, kadangi rinktinė neteko Manto Kalniečio. Nepaisant to, mūsiškiai pasiekė nusigavo iki pusfinalio ir užėmė 4 vietą. Be to, Vasiliauskas atstovavo Lietuvai ir atrankoje į 2022 m. Europos čempionatą.

Taip pat Vasiliauskas turėjo spalvingą legionieriaus karjerą – rungtyniavo Ispanijos, Turkijos, Rusijos, Lenkijos, Rumunijos ir Ukrainos klubuose.