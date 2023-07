Užduokite klausimą legendai Antanui Sireikai

Netaktiskiausia ir idomiausia butu suzinoti, koks sudas nutiko is tikruju 2004-aisiais, kai auksiniai berniukai visi pabyrejo ir pralose italams. Visada vaiksciojo gandai apie ego susikirtimus ir pan., kur buvo paleista vienintele galimybe laimeti auksa. Praejo 20 metu, bet vis dar skauda. Atrodytu ir senatis jau turetu buti suejusi, bet tai viena didziausiu paslapciu. Butu idomu, kas nutiko be uzuolanku. ----------- Apskritai, Sireika mates turbut du abydniausius sio amziaus pralaimejimus, jau minetaji ir pralaimejima Macabiui, apie kuri pagalvoti iki dabar neimanoma. Buvo gandu, kad po maco Gusta reikejo gelbeti nuo Tanokos, nors jis ir pats ten prigrybavo per anksti ieidamas kovoti del kamuolio :) Gal nereikia uzduoti sito klausimo Antanui, bet siaip idomu, po kurio pralaimejimo rubine atrode baisiau ir po kurio pralaimejimo buvo sunkiau atsitiesti. Kaip fanui, abu pralaimejimai skauda iki siol ir turbut skaudes, kiek sirgsiu uz krepsini.