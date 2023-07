Simonas Lukošius – apie debiutą atstovaujant Vokietijai ir karjeros pokytį NCAA

Nuotr.: 2022 Getty Images-SCANPIX

Simonas Lukošius 2022-23 metų sezone buvo vienas pagrindinių lyderių Butlerio „Bulldogs“ komandoje, o šį sezoną jis debiutuos Sinsinačio universitete, kur sieks tobulinti savo krepšinio sugebėjimus.

Simonas Lukošius Pozicija: SG, SF Amžius: 20 Ūgis: 200 cm Svoris: 95 kg Gimimo vieta: Lietuva

Lukošius labai džiaugėsi, jog gali prisijungti prie konkurencingos komandos, kurioje lengvai prisitaikė prie naujos aplinkos ir organizacijos, siekiančios pasiekti NCAA viršūnę bei titulą.

„Manau, kad man puikiai sekasi prisitaikyti. Kadangi jau šešiolikos metų išvažiavau į Vokietiją, o aštuoniolikos į JAV, dėl to esu pripratęs prie naujų vietų ir iššūkių, – tinklalapiui BasketNews sakė 20-metis Lukošius. – Sinsinatyje esu puikioje organizacijoje – treneriai ir komandos draugai puikūs, atmosfera gera. Kadangi čia atvykau per universitetų perėjimo sistemą, treneriai rodė labai didelį dėmesį, kvietėsi apžiūrėti sąlygas Sinsinatyje, dėl to čia praleidau ilgą laiką ir nesijaudinu dėl artėjančio sezono bei jaučiuosi čia laukiamas.“

Gynėjas atskleidė, kad susidomėjimas iš kitų NCAA komandų buvo didelis, tačiau pasirinko organizaciją, kuri anksčiausiai parodė dėmesį ir pasiūlė geriausias sąlygas.

„Universitetų persikėlimo sistema yra labai chaotiška, – pabrėžė jis. – Įdėjus savo vardą į sistemą tau rašo daug mokyklų, skambinėja treneriai, kviečia pas save apžiūrėti sporto patalpas. Iš didelio komandų kiekio atsirinkti turi pats, su kuriomis nori tartis dėl tolimesnės ateities, su kuriomis ne. Be Sinsinačio lankiausi Oklahomos valstijos universitete ir BYU, nes šios organizacijos iš karto parodė dėmesį ir geras sąlygas, dėl to atrodė, kad tai geriausi pasirinkimai, o galų gale norėjau karjerą tęsti Sinsinatyje.“

Pats Simonas Lukošius NCAA lygoje žaidžia jau trečius metus – nuo 2021 iki 2023 metų jis atstovavo Butlerio „Bulldogs“ ekipą.

Praėjusį sezoną 201 cm ūgio Lukošius NCAA čempionate rungtyniavo po kiek daugiau nei 33 minutes, pelnė po 11,5 taško, atkovojo po 4 kamuolius ir atliko po 2,9 rezultatyvaus perdavimo.

Pagrindinė priežastis, dėl ko pasinaudojo galimybe keisti universitetą – komandos pajėgumas.

„Mano pirmieji dveji metai Butleryje buvo tikrai geri, galėjau likti ir sąlygos čia buvo puikios, bet šią vasarą nusprendžiau pakeisti savo aplinką ir pakilti į šiek tiek aukštesnį lygį, – pasakojo Lukošius. – Viena svarbiausių priežasčių keisti komandą buvo tai, kad su Butlerio komanda antrus metus iš eilės nepatekome į „Kovo beprotybę“, dėl to man kilo klausimas, ar šiais metais mes patobulėsime, ar vis dėl to liksime tokiame pačiame lygmenyje.

Pagrindinis dalykas, kuris mane laikė Butlerio „Bulldogs“ komandoje, tai komforto zona – ten aš savas, viską žinau, bet tai darė labai mažą įtaką tolimesniame sprendime. Įvertinęs pliusus ir minusus, nusprendžiau, kad mano pasirinkimas bus geriausias asmeniniam tobulėjimui, o su „Bearcats“ tikslai aukščiausi, esu labai ambicingas žaidėjas, kartais net gal iracionaliai ambicingas, dėl to noriu laimėti viską.“

Simonas Lukošius savo profesionalo karjerą pradėjo dar 2020 metais, kuomet žaidė Bonos dukterinėje komandoje „Dragons“ ir fiksavo 16,3 taško rezultatyvumą.

Jau antrąjį sezoną krepšininkas žengė į aukščiausią Vokietijos lygą ir atstovavo Bonos „Telekom Baskets“ komandai, sužaidė 14 rungtynių ir užfiksavo 2,9 taško bei 1 sugriebto kamuolio vidurkius.

Lietuvių kilmės krepšininkas pripažįsta, kad skirtumas tarp europietiško ir NCAA krepšinio yra labai didelis.

„Kuomet žaidžiau Vokietijoje, ten žaidė profesionalai, suaugę vyrai kurie tai daro visą savo gyvenimą, dėl to profesionalumas yra tikrai ryškus, – sakė Lukošiuas. – Bet talentu NCAA tikriausiai galbūt ir lenkia vietines lygas, o to didelis įrodymas, kad kiekvienais metais iš čia žaidėjai keliasi į NBA. Bet didžiausias skirtumas turbūt ir yra patirtis ir krepšinio supratimas, nes čia, NCAA, jauni žaidėjai gali žaisti labai chaotiškai, jiems gali trūkti savikontrolės, kuomet Vokietijoje visi buvo subrendę ir stiprūs žaidėjai.“

Kalbėdamas apie ateities planus, gynėjas pripažįsta, kad po šio sezono arba po universiteto baigimo, norėtų išbandyti save NBA naujokų biržoje, bet tai, pasak krepšininko, yra tolimas etapas.

Tam reikia įdėti dar labai daug darbo, bet būtent tam ir išvyko už Atlanto ir tiki, kad tai yra reali galimybė.

2021 metų liepos 1-ąją dieną krepšininkus pasiekė naujiena, kad lyga leidžia studentams užsidirbti iš jų pačių vardo, tačiau pasak Lukošiaus, šiai sistemai dar reikia laiko.

„Taip, manau, kad N.I.L. sistema yra labai gera, nes jeigu jie to nebūtų padarę, daug žaidėjų rinktųsi NBA dublerių lygą ar užsienio rinką, kaip Australija, dėl to manau, kad ši naujiena galimai išgelbėjo NCAA lygą, – pridėjo jis. – N.I.L. sistema yra labai jauna, o su jos pagalba žaidėjas gali priimti pasiūlymus iš įmonių ir taip užsidirbti, bet komandos pradėjo tuo naudotis, sukuria platformas, kuriose gautus pinigus atiduoda žaidėjams kaip algas. Lygoje dabar daug neaiškumo, komandos gali visiems skambinti, siūlyti užsidirbti ir taip atiminėti žaidėjus iš komandų. Į šį pasikeitimą dar reikia įdėti daug darbo ir laiko, tačiau tai yra labai geras dalykas jauniems žaidėjams.“

Pats Simonas teigė, kad pinigai nebuvo priežastis tam, kad žaistų NCAA lygoje.

Gynėjas, turintis ir Lietuvos ir Vokietijos pilietybes, 2022 metais apsisprendė, jog gins Vokietijos garbę, o šią vasarą jam teko garbė save išsibandyti U23 Vokietijos rinktinėje GLOBL JAM turnyre.

„Viskas buvo labai gerai, tai buvo mano pirmoji patirtis žaidžiant rinktinėje, dėl to jaučiau didelę garbę, jaudinausi ir buvo labai įdomu dalyvauti tokiame turnyre, – teigė Lukošius. – Treneris Gordonas Herbertas birželio mėnesį paskambino, pranešė apie U23 turnyrą, o kadangi esu 3 metais jaunesnis nei visi žaidėjai, jaučiau didelį norą žaisti ir apsidžiaugiau, kad buvau pastebėtas. Buvo įdomu ir vėl grįžti prie europietiško krepšinio. Nors ir neturėjau didelių lūkesčių žaisti, nes treneriui kiti žaidėjai buvo geriau pažįstami, bet dalyvauti turnyre, treniruotėse ir išnaudoti gautas minutes buvo labai įdomi patirtis, atnešusi man, kaip žaidėjui, tikrai labai daug.“

„BasketNews.lt podkastas“: