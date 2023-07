Karjerą baigęs Vasiliauskas – apie Mačiulio patarimą, žalgirietį širdyje ir čempionatą su rinktine

Nuotr.: FIBA | BasketNews koliažas

Kartais krepšininkų karjeras užbaigia traumos, kartais nebesinori eiti į žemesnį lygį. Šarūno Vasiliausko atveju, viskas daug paprasčiau – buvęs Lietuvos rinktinės krepšininkas prarado meilę krepšiniui.

Šarūnas Vasiliauskas Pozicija: PG Amžius: 34 Ūgis: 188 cm Svoris: 78 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

Būdamas 34-erių tašką padėjusio Vasiliausko paskutine stotele tapo Kanada – antrą vasarą iš eilės atstovavo Skarboro „Shooting Stars“. 2021-22 m. gynėjas žaidė Voluntario CSO, kur pradėjo ir 2022-23 m. sezoną. 2022 m. lapkritį kaunietis persikėlė į Kyjivo „Budivelnyk“, o liepą išvyko į Kanadą.

Intensyvus laikotarpis privedė Vasiliauską prie pasirinkimo kryžkelės, kurioje jo žodis buvo pats svarbiausias – nebereikia kankinti savęs, jei nenori žaisti krepšinio.

„Atėjo tas momentas, kai kokybės per daug nesuteiki ir pats jauti, kad nelabai gali suteikti, – BasketNews pasakojo Vasiliauskas. – Pats irgi nejauti entuziazmo, motyvacijos. Tas pradeda stuksenti tau į galvą ir tu tiesiog pradedi mąstyti: nori ar nenori? Visas procesas profesionalaus krepšininko nėra lengvas. Nėra taip, kad nenoriu to krepšinio matyti ar žaisti. Galbūt aš labiau nenoriu to daryti profesionaliai.“

Karjerą baigę žaidėjai vėliau ima prisiminti, kas jiems teikė didžiausią malonumą. Vasiliauskas sutiko, jog rūbinės emocijas, pakilimus ir nuosmukius pakeisti bus sunku.

Tačiau į naują etapą krepšininkas žengia pasitaręs su Jonu Mačiuliu. Pastarasis tašką dėjo būdamas 36-erių, 2021 metais.

„Kelis kartus esu papietavęs, su Jonu Mačiuliu daug kalbėjęs, – pokalbį prisiminė Vasiliauskas.