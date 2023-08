Sireika – apie Šaro ir auklėtinių kritiką, Eidsono tapimą įžaidėju ir nebaigtą karjerą

Nuotr.: LKL

„Netaktiškai“ laidoje apsilankęs Antanas Sireika prabilo apie Šarūno Jasikevičiaus ir kitų auklėtinių kritiką jo atžvilgiu bei skaudžiausius karjeros pralaimėjimus.

Sireika kartu su Jasikevičiumi 2003 m. kaldino istorinį medalį Lietuvai – po 64 metų pertraukos pavyko susigrąžinti Europos čempionų titulą.

Vis tik jau po metų lietuviai taikėsi į rezultatą, kurio nebuvo pavykę pasiekti nė vienai nepriklausomos Lietuvos kartai – olimpinį auksą. 2004 m. žaidynės Atėnuose baigėsi itin skaudžiai, kai pusfinalyje buvo pralaimėta italams, nors jau prieš mačą buvo žinoma, kad finale lauktų ne JAV, o Argentinos rinktinė.

Savo autobiografinėje knygoje Jasikevičius pažėrė kritikos Sireikai už būtent tas rungtynes. Pasak legendinio Lietuvos krepšininko, Sireika nevaldė situacijos aikštėje.

„Atsakymas yra labai paprastas: reikia pradėti nuo savęs, – Jasikevičiui atsikirto Sireika. – Jis sužaidė vienas blogiausių rungtynių. Gianmarco Pozzecco iki tol buvo įmetęs tris tritaškius, į jį žiūrėjome atsainiai, sakėme, kad galime jį palikti laisvesnį, jis įmetė tris tritaškius.

Kai pradėjo visi varžovai mesti tritaškius, kaip tik leidau tą nežinomą penketuką su Žukausku, Lavrinovičiumi, Songaila, kurie gali pasidengti toliau vienas nuo kito. Kiekvienam tiesiog reikėjo atlikti savo darbą, o ne priekaištauti. Tai buvo penketukas, kurio reikalavo situacija. Šiškauskas iki tol žaidė gerai, o tada pelnė 0 taškų, buvo blogai. Iš kur tą penketuką padarysi kitokį? Taip ir gaunasi, kad ieškai žmonių, kurie gali apsidengti. Gal kažkiek nukenčia puolimas, nebeatidirba tie deriniai, nes leidi visai kitus žmones.

Žiūrėjau rungtynes, kai žaidė „Barcelona“ čia, Kaune. Gavosi labai blogai, pas juos neliko centrų, pradėjo dengtis kitaip. Sakau, va, žmogus gyvenime patyrė, reikia žaisti nestandartiniu penketu, nes taip verčia situacija. Gyveni ir mokaisi, matyt knygą parašė dar neturėdamas tiek patirties.“

Sireikos karjeroje pasitaikė ir dar vienas Lietuvos krepšinio bendruomenėje gerai žinomas skaudulys – 2004 m. įvykęs košmaras Tel Avive.

Kauno „Žalgiriui“ tuo metu vadovavęs Sireika buvo per plauką nuo to, kad kartu su Arvydu Saboniu žengtų į Eurolygos ketveriukę, tačiau viską sumaišė Giedriaus Gusto pramestos baudos, Tanoka Beardo įžengimas į baudos aikštelę per anksti bei pratęsimą išplėšęs Derricko Sharpo tritaškis.

Praėjus daug metų, Sireika vis dar nenori prisiminti tų įvykių, o labiau ragina galvoti apie pozityvius dalykus.

„Galėjome 2003-aisiais Stokholme pralaimėti prancūzams, buvo superinė komanda. Ramūno (Šiškausko) perimtas kamuolys irgi kažkoks stebuklas. Kodėl nesidžiaugiame tuo? Kodėl reikia prisiminti skaudžius dalykus? Iš draugų man kažkas pasakė: pasakyk, kad tavo gyvenimas nesusiklostė, iškart gausi per ausį. Kiekvienas norėtų pabūti tavo vietoje, tą, ką tu nugyvenai, pasakyti, kad aš esu laimingiausias žmogus. Tiek pasiekei, treniravai Sabonį, „Žalgirį“.

Pagalvokime apie gerus dalykus, o ne kalbėkime apie tai, kad galėjome laimėti Tel Avive, ar Atėnuose. Džiaukis tuo, ką padarei, arba užmiršk, nes nieko nebepakeisi. Be vieno nebūtų kito“, – kalbėjo Sireika.

Per savo karjerą Sireikai yra tekę treniruoti ir kitą Lietuvos grandą – Vilniaus „Lietuvos rytą“. Sostinėje jis pradėjo 2008-09 m. sezoną, bet gruodžio mėnesį buvo atleistas.

„Ryte“ buvo tokios tradicijos, – apie atleidimą užsiminė Sireika. – Užteko įžeidimo, kad pralaimėjome „Žalgiriui“ Vilniuje. Ryte gavau skambutį, kad reikia susitikti su Jonu Vainausku.“

Kaip vėliau išaiškėjo, tai buvo bene geriausia visų laikų „Lietuvos ryto“ komanda, nuskynusi visus penkis trofėjus: Europos taurę, LKL, BBL, Prezidento ir LKL taures.

Tos komandos neabejotinu lyderiu buvo amerikietis Chuckas Eidsonas, kuris po etapo Vilniuje išvyko į Tel Avivo „Maccabi“ ir „Barceloną“. Tiesa, „Lietuvos ryte“ jis patapo įžaidėju, nors iki tol visą karjerą rungtyniaudavo lengvuoju kraštu.

„Kas Chucką Eidsoną padarė įžaidėju? – nuopelną sau prisiėmė Sireika. – Buvo toks serbas Branko Milisavljevičius, jis greičio neturėjo, nebuvo išsiskiriantis. Taip pat buvo Marius Prekevičius. Vis tiek mes laimėjome ir prieš „Žalgirį“, ir prieš VEF Prezidento taurę.

Ne aš pakviečiau Eidsoną, o tik pakeičiau poziciją. Jis buvo trečias numeris, o man trūko įžaidėjo. Prekevičius yra daugiau organizatorius, o Milisavljevičiaus kozirio nežinau. Aš Eidsono paklausiau, ar jis žaidė kada nors įžaidėju. Atsakė, kad būnant studentu yra tekę žaisti. Man nereikėjo, kad jis būtų kaip Jasikevičius, o tiesiog reikėjo padaryti tvarką bei sužaisti vienas prieš vieną.

Man patiko, kad jis paprašo užtvaros, muša į kitą pusę, ateina kažkas padėti, iškyla ir dairosi viršuje. Perduoda kamuolį Lukauskiui ir jis meta tritaškį.“

Prieš kelerius metus žiniasklaidoje buvo pasirodžiusi auklėtinių kritika Sireikai. Buvo teigiama, kad šiauliečio darbo metodai yra pasenę.

Vienas iš krepšininkų, kritikavusių Sireiką, buvo Aurimas Urbonas. Jis „Šiaulių“ klube rungtyniavo 2019-21 metais.

„Nesuprantu, trenerio griežtesnis pasakymas, ar agresyvi kalba jau yra blogas treneris? Kada turime įsivesti tvarką? Pagal žaidėją, kuris daro daugiausiai klaidų? Visi baisiausiai pyko dėl to, kaip jis tada žaidė, kalbu apie Aurimą Urboną. Jis pakalbėjo ir išėjo tas straipsnis, jis papasakojo, kad čia taip ir taip dirba, šaukia ant žaidėjų. Palauk, tai tu daryk taip, kaip reikia. Jis darė daugiausiai klaidų, jau nuo suoliuko visi šaukė „varyk tu jį lauk“. Gaunasi blogas Sireika, jei šaukia“, – sakė specialistas.

„Seniau buvo didesnė pagarba treneriams, – pridėjo strategas. – Ką pasakė treneris, tas turi būti vykdoma. Man teko dirbti su Saboniu, Arvydas yra pasakęs gerą frazę: „Man nesvarbu, ką treneris pasakė, aš nesprendžiu geras ar blogas čia sprendimas. Aš išgirdau ir žinau, ką reikia daryti aikštelėje“. O tie žaidėjai, kaip vadiname myžniai, yra kaip NBA žaidėjai. Yra toks treneris Davidas Blattas, labai jį gerbiu. Jis nuvažiavo į NBA, į Klivlando „Cavaliers“ ir greitai buvo atleistas, nes pabandė kažką ten padiktuoti, kažką pasakyti. Europoje vienas geriausių, bet ten netiko. Kuris treneris sodins gerą žaidėją ant suolelio? Kažkokios priežastys tai yra.“

Šią vasarą Sireiką prie „Šiaulių“ vairo pakeitė specialistas iš Latvijos Nikolajs Mazurs, su kuriuo pasirašytas trejų metų kontraktas.

Nors buvo manoma, kad 67-erių Sireikai tai reiškia karjeros pabaigą, bet pats treneris ragina dar neskubinti įvykių.

„Kol esi gyvas – vaikštai, mąstai, kalbi, esi veiksmingas žmogus. Nesakau, kad aš siekiu, ar ieškau komandos, dabar yra toks nelengvas laikotarpis. Sunku 45 metus pradirbus vieną darbą viską nutraukti. Nežinau, gal pailsės smegenys, širdis pasiilgs ir negalėsiu nedirbti, ieškosiu pats bet kokio krepšinio“, – sakė Sireika.

