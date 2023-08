Pajėgaus varžovo testas: kodėl pralaimėjimas rinktinei pravers?

Nuotr.: Ž.Vingelis/LTU Basketball

Pernai, kai Lietuvos rinktinė ruošėsi Europos čempionatui, Kazys Maksvytis sakė, jog būtų sveika ir pralaimėti bent vienas draugiškas rungtynes. Tuomet mūsiškiai laimėjo visus 7 kontrolinius mačus.

Po metų turime kitokią situaciją – lietuviai patyrė nesėkme jau trečiose kontrolinėse rungtynėse. Išvyka į antrą pagal dydį Suomijos miestą Tamperę baigėsi skaudžiu pralaimėjimu – 79:81.

Antradienį Kaune lietuviai džiūgavo, kai Tomas Dimša pataisė netaiklų Igno Brazdeikio metimą bei išplėšė pergalę prieš Sakartvelą (104:102). Dabar viskas apsisuko ratu – Lauri Markkanenas nepataikė metimo, bet laiku ir vietoje buvęs Mikaelis Jantunenas pradžiugino vietinę publiką pergale.

Nors pralaimėjimo skaudulys nedingsta ir po kontrolinių rungtynių, tačiau panikos ar drąsių teiginių apie prastą žaidimą dar reikėtų vengti. Ypač dėl to, kad penktadienį Lietuvos rinktinė sutiko tikrai pajėgų varžovą.

„Kas sako, kad Suomija ne krepšinio šalis? – turėdamas omenyje ir suomių sudėtį, ir gausų palaikymą, retoriškai po rungtynių klausė rinktinės vairininkas Maksvytis. – Pažiūrėkite, kiek žiūrovų susirinko – 13,5 tūkstančio. Lietuvoje tiek nepavyko surinkti į „Žalgirio“ areną. Buvo gerai žaisti priešiškoje atmosferoje, kad ir keli švilpukai buvo, bet tegul, tegul. Turime sureaguoti, turime užsiauginti storesnę odą, išlikti rungtynėse, prisitaikyti ir laimėti.“

Maksvyčio žodžiuose yra gana nemažai tiesos, kadangi per pastaruosius metus Suomijos krepšinis padarė gana didelę pažangą.

Nors suomiai praleido 2019 m. pasaulio čempionatą, tačiau apie augimą byloja pastarieji du Europos čempionatai. 2017 m. jie grupės etape užėmė antrąją vietą, įveikdami Prancūziją, Graikiją, Lenkiją ir Islandiją bei nusileisdami čempionei Slovėnijai.

Rungtynių žaidėjas EFF 28 Lauri Markkanen Taškai 24 Taiklumas 6-17 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 3

Nors prieš penkerius metus Europos pirmenybės suomiams baigėsi aštuntfinalyje, bet 2022 m. Vokietijoje jie pasiekė dar geresnį rezultatą – ketvirtfinalį, kuriame nusileido būsimiems čempionams ispanams.

Didžiausia suomių tobulėjimo priežastis yra ne kas kitas, o Lauri Markkanenas. Šią vasarą privalomąją karo tarnybą Suomijoje atlikęs Jutos „Jazz“ aukštaūgis davė gerų pamokų lietuviams, kaip reikėtų stabdyti aukščiausio lygio žaidėjus.

Markkanenas per 32 minutes pelnė 24 taškus, atkovojo 7 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, išprovokavo 9 pražangas ir surinko 28 naudingumo balus.

„Palyginus pirmą ir antrą pusę, antroje Markkaneną pristabdėme, – darbą su Suomijos rinktinės vedliu analizavo Rokas Jokubaitis. – Pirmoje jis nuo krepšio iki krepšio nieko nestabdomas, be jokių pagalbų, nusivarė ir įmetė du, ar tris kartus su pražanga, tas tikrai juos užvedė. Reikėjo tą iš jo atimti, ką ir padarėme antroje pusėje, tikrai neblogai su juo sudirbome. Aišku, jis aukšto lygio krepšininkas, sunkiai sustabdomas, bet kažkiek pristabdėme.“

„Kas keisčiausia, kad geriausiai su juo tvarkėsi Eimantas Bendžius, – šypsojosi Maksvytis, kalbėdamas apie auklėtinį, kuris per karjerą yra labiau žinomas dėl gero puolimo, o ne gynybos. – Gaila, kad tik Eimantas nesusimetė savo metimų, bet metimai buvo geri, logiški, tas pataikymas ateis. Markkanenui per daug davėme erdvės ir per daug palikdavome vienas prieš vieną, ypatingai tranzicijoje, kai jis prasiverždavo ir vienas pelnydavo taškus.“

Dar viena priežastis, kodėl šis pralaimėjimas yra naudingas – įtemptos mačo eigos ir sukurto ažiotažo mišinys.

Pernai ruošiantis Europos čempionatui, lietuviai taip pat turėjo įtemptų rungtynių, o labiausiai, ko gero, įsiminė mačas Vilniuje su ispanais, kai Brazdeikis lemiamu dvitaškiu išplėšė pergalę 78:76.

Tai, jog mūsiškiai į Vokietiją išvyko nenudegę, nepatyrę pralaimėjimo kartėlio, atėmė brangią patirtį.

„Prisiminus praeitą vasarą, laimėjome visus draugiškus mačus, po to buvo keistas jausmas čempionate viską pralaimėti, – į praeitį žvelgė Jokubaitis. – Nesakau, kad čia gerai tas pralaimėjimas, bet jis toks pamokantis, manau, kad tikrai pasidarysime išvadas.“

Kalbant apie taisytinus dalykus, Lietuvos rinktinės trenerių štabui daugiausiai galvos skausmo kels pirmoji mačo pusė, o ypač antrasis kėlinys.

Nors po pirmųjų 10 minučių lietuviai pirmavo 21:19, bet per likusį laiką iki pertraukos varžovai išryškino tas bėdas, kurias mūsiškių žaidime reikia skubiai eliminuoti.

Viena iš jų – statiškas puolimas. Kol suomiai neatsigręždami su kamuoliu lėkdavo į priekį, Maksvyčio auklėtiniai labiau buvo linkę ieškoti taškų iš pozicinio puolimo. Dažnu atveju tai nepasiteisindavo, ką ir atspindėjo per pirmą pusę padarytų 11 klaidų, iš kurių keturios – Jono Valančiūno.

„Nesuvesčiau to vien į Joną, – paklaustas, ar apsunkęs puolimas koreliuoja su Valančiūno klaidomis, atsakė Maksvytis. – Manau, kad buvome šiek tiek statiški. Pabandėme žaisti nugara į krepšį, lėtai pereidavome vidurį, kartais net po perimto kamuolio stabdydavome save, o kaip tik norisi lengvesnių, pigesnių taškų. Manau, kad žaidėme statiškai. Pradedant nugara į krepšį ir baigiant kitais deriniais.“

„Iki čempionato nėra labai daug laiko, bet dar tikrai yra, ką reikia išdirbti, – apie situacijas su Valančiūnu kalbėjo Jokubaitis. – Judame gera linkme, bet kol kas yra sudėtinga. Realiai pusė komandos dar nesame žaidę kartu.“

Kalbant apie atskirų žaidėjų pasirodymus, verta išskirti du – Margirį Normantą ir Jokubaitį.

Normantas antroje pusėje tapo svečių spurto iniciatoriumi, kai pats vienas sumetė 10 taškų iš eilės (2/2 dvit., 2/2 trit.), nubraukė dviženklį suomių pranašumą ir grąžino lietuvius į rungtynes (56:59).

Vilniaus „Ryto“ kapitonas šią vasarą į rinktinę atvyko, kai atsisakė daugelis kitų pajėgių gynėjų, tačiau Maksvytis pagyrė vilniečio indėlį rungtynėse.

Iš viso jis per 17 minučių pasižymėjo 12 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 2/2 baudų), 3 atkovotais kamuoliais ir 16 naudingumo balų.

„Reikia pagirti Margirį, jis davė tokį impulsą, pradedant nuo gynybos, baigiant puolimu, – sakė Maksvytis. – Nuo to ir prasidėjo visas mūsų spurtas, kai buvo -10. Kažkiek ir džiugina, kad grįžome išvykoje, priešiškoje atmosferoje. Margiris šiandien buvo vienas iš geresnių žaidėjų.“

Jokubaitis Tamperėje per 23 minutes pelnė 13 taškų (6/8 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išdalijo 7 rezultatyvius perdavimus ir surinko 17 naudingumo balų. Įžaidėjas buvo rezultatyviausias ir naudingiausias komandos krepšininkas.

Praėjusiame mače su Sakartvelu „Barcelonos“ gynėjas surinko 19 taškų ir 24 naudingumo balus bei nusileido tik 21 tašką pelniusiam ir 32 naudingumo balus prikaupusiam Valančiūnui.

Nors po rungtynių Jokubaitis labiau išgyveno dėl neatsitverto Jantuneno ir į savo statistiką nesižvalgė, tačiau jo gyvumas nuo pat pirmųjų stovyklos dienų suteikia pozityvo, žvelgiant į ateities kovas.

„Jis gal pradėjo ramiau, bet ypatingai antroje pusėje buvo gyvesnis, – apie Jokubaitį sakė Maksvytis. – Tiek puolime, tiek gynyboje ėmėsi iniciatyvos. Labai svarbu, kai gynėjai sužaidžia gerai.“

„Sunku po tokių rungtynių kalbėti apie asmeninius rezultatus, čia visgi yra komandinis sportas. Negaliu slėpti, visa tauta žino, kad paskutinis metimas buvo atliktas, nes neatsitvėriau, tad ta asmeninė statistika nublanksta, – pripažino Jokubaitis. – Geriau reikia žiūrėti ką daryti geriau, o ne ką darai gerai.“

Kitas Lietuvos rinktinės testas laukia rugpjūčio 9 dieną su Prancūzija išvykoje. Rugpjūčio 11 dieną ekipos darsyk susitiks Vilniuje.

Tai bus aukščiausio lygio varžovas per visą pasiruošimo ciklą, tad ir rinktinės paveikslas turėtų ryškėti dar labiau.

„Esame procese, dabar keliaujame namo, pažiūrime video, gerai pasportuojame ir lekiame į Prancūziją, kur bus dar stipresnis varžovas, topinė komanda. Turėsime parodyti geresnį žaidimą. Ką matome dabar, nežaidžiame gerai, bet komandos viduje viskas yra super“, – sakė Jokubaitis.

Maksvyčio komentaras:

Jokubaičio komentaras: