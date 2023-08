Pasitikrinimas Orleane: Prancūzija – Lietuva 18:19 (11 min.)

Trečiadienio vakarą Lietuvos rinktinė sužais ketvirtąsias draugiškas rungtynes ruošiantis pasaulio čempionatui. Kazio Maksvyčio auklėtinių varžovu išvykoje taps Prancūzijos nacionalinė komanda.

Dar valanda iki rungtynių, bet koridoriuose jau sunku prasilenkti su žmonėmis. Šiemet atidarytoje ir per 10 tūkst. žiūrovų talpinančioje CO'Met arenoje bus sausakimša, o prancūzai yra linkę užpildyti tribūnas gerokai anksčiau nei mačo pradžia. Pati arena labai moderni, o taip pat graži idėja prie įėjimo kiekvienam žiūrovui įteikti po Prancūzijos vėliavą. Taip pat milžiniškos eilės prie oficialios Prancūzijos rinktinės marškinėlių parduotuvės. Jaučiasi, kad daugiau nei 100 km nuo Paryžiaus nutolusiame mieste šiandien – didelė šventė.

Rungtynių eiga

2:3, 1 min.: Bendžius smeigia tritaškį, Gobertas kala kamuolį į krepšį.

2:5, 2 min.: Valančiūno taškai greitoje atakoje.

6:7, 4 min.: Kuzminskas įveikia Tarpey gynybą. Batumas pasižymi dvitaškiu, Gobertas antrą kartą kamuolį krauna į krepšį.

8:9, 5 min.: Kuzminskas neklysta mesdamas baudų metimus. De Colo taškai per Valančiūno rankas.

12:9, 6 min.: Goberto taiklios baudos Prancūziją išveda į priekį. Batumas perima kamuolį ir greitoje atakoje krauna į krepšį.

12:12, 7 min.: Dimša tritaškiu lygina rezultatą.



Įpusėjus ketvirčiui prancūzai perėjo prie zoninės gynybos ir lietuviai iškart suklydo, kas kainavo praleistą greitą ataką ir dėjimą. Po to chaotiškoje atakoje Donatas Motiejūnas turėjo gerą progą, bet prametė puskablį. Atrodė, kad ir trečia ataka prieš zoną baigsis be taškų, bet Tomas Dimša viską pasiėmė ant savęs ir smeigė tritaškį per rankas – 12:12.