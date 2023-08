Collet reakcija į triumfą prieš Lietuvą: „Esu nustebęs dėl skirtumo“

Nuotr.: LTU Basketball

Nuotr.: LTU Basketball

Nuotr.: LTU Basketball

Nuotr.: LTU Basketball

Nuotr.: LTU Basketball

Prancūzijos rinktinė antroje rungtynių pusėje nuolat turėjo dviženklę persvarą, neretai ji siekė 20 taškų ribą, o tokia mačo su Lietuva eiga nustebino prancūzų vyriausiąjį trenerį Vincentą Collet.

Fotogalerija Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball Nuotr.: LTU Basketball

Jo auklėtiniai trečiadienio vakarą sausakimšoje Orleano arenoje 90:72 užtikrintai įveikė Lietuvos krepšininkus ir pasiruošimo pasaulio čempionatui etape iškovojo ketvirtąją pergalę iš tiek pat galimų.

„Žaidėme gana gerai, išskyrus rungtynių pradžią, kai prastai startavome, bet po to žaidimas pagerėjo, – po mačo žurnalistams sakė Collet. – Nuosekliai žaidėme gynyboje, tik šiek tiek per daug varžovams leidome pirmajame kėlinyje atkovoti kamuolių puolime (9). Puolime labai gerai dalijomės kamuoliu, atlikdavome papildomus perdavimus, pavyko rasti spragų varžovų gynyboje. Aš net šiek tiek nustebęs dėl skirtumo. Bet tai sukels mūsų varžovų reakciją. Galbūt penktadienį patirsime savo pirmąją audrą. Labai gerbiu Lietuvą, žinau, kad jie sugeba žaisti geriau.“

Prancūzijos komandoje puikiai sužaidė 34-erių puolėjas Nicolas Batumas, kuris per 28 minutes pelnė 10 taškų (2/2 dvit., 2/5 trit.), atkovojo 6 ir perėmė 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 1 metimą ir surinko 20 naudingumo balų.

Tuo metu 36-erių Nando De Colo per 24 minutes pridėjo 13 taškų ir 8 rezultatyvius perdavimus.

„Šiandien buvo kapitonų rungtynės. Pamačiau žaidėją (Nicolą Batumą), kurį anksčiau gerai pažinojau. Per ilgąją pertrauką paklausiau, kiek jam metų. Nando De Colo antrojo kėlinio pabaigoje taip pat buvo puikus, taikliai atakavo, atliko 2-3 šaltakraujiškus metimus“, – apie savo labiausiai patyrusius krepšininkus kalbėjo Collet.

Rungtynių žaidėjas EFF 22 Rudy Gobert Taškai 14 Taiklumas 4-4 Atkovoti kamuoliai 6 Rezultatyvūs perdavimai 1

Pats Batumas atskleidė, kad ankstesnėse draugiškose rungtynėse nesiėmė daug iniciatyvos, nes norėjo, kad įsižaistų kiti komandos draugai.

„Pelnėme 90 taškų be savo pagrindinio ginklo – Evano Fournier, – pažymėjo Batumas. – Šiandien gerai sužaidėme aš ir Nando. Atlikome 23 rezultatyvius perdavimus, gerai judinome kamuolį. Bet jie per daug atkovojo kamuolių puolime. Antrojo kėlinio pabaigoje ir trečiojo kėlinio pradžioje to nebebuvo, todėl susikrovėme persvarą. Turime tiek daug gerų vaikinų, tad jeigu atliksime darbą gynyboje, nebus problemų ir puolime. Šiandien aš labiau ėmiausi iniciatyvos nei pirmose rungtynėse, kai norėjau į geras situacijas įvesti Rudy Gobertą, taip pat atgaivinti Fournier pasitikėjimą.“

Jau šį penktadienį 19.30 val. Vilniuje, ASG arenoje, Lietuva ir Prancūzija vėl susitiks draugiškose rungtynėse. Collet teigia, kad pasiruošimo cikle dar panaudos kitokią gynybą.

„Gynyboje mes vis geriau jaučiamės naudodami zonos sistemą. Ir dar įdiegsime naują gynybą, bet su ja galėsite susipažinti vėliau per pasiruošimo etapą“ – žadėjo treneris.

Mindaugo Kuzminsko komentaras:

Rungtynių apžvalga: