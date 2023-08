Perspektyviausių Lietuvos krepšininkų reitingas

Nuotr.: FIBA | BasketNews iliustracija/A.Zaikauskas

Tinklalapis BasketNews, apklausęs jaunimo rinktinių ir klubinio krepšinio trenerius, skautus ir profesionalius krepšininkus, sudarė perspektyviausių Lietuvos talentų, gimusių 2002-2004 m., dešimtuką.

Matas Buzelis Pozicija: SG, SF Amžius: 18 Ūgis: 211 cm Svoris: 89 kg Gimimo vieta: Ilinojus, JAV

Dešimt krepšinio specialistų buvo paprašyti sudaryti talentingiausių krepšininkų dešimtuką, atsižvelgiant ne į šios dienos pasiekimus, o į jaunuolių perspektyvą ateityje.

Reitingo taškai buvo skirstomi tokia sistema: 1 vt. – 25 tšk., 2 vt. – 18 tšk., 3 vt. – 15 tšk., 4 vt. – 12 tšk., 5 vt. – 10 tšk., 6 vt. – 8 tšk., 7 vt. – 6 tšk., 8 vt. – 4 tšk., 9 vt. – 2 tšk., 10 vt. – 1 tšk.

Šiose kartose išsiskiria septyni žaidėjai, kurie figūravo visų apklaustųjų sudarytuose reitinguose. Įdomu, kad pernai analogiškame reitinge tarp 2001-2003 m. gimimo jaunuolių reitingo lyderiu buvęs Ąžuolas Tubelis krito per kelias pozicijas, o neabejotinu lyderiu tapo Matas Buzelis.

Iš viso tarp apklaustųjų buvo paminėta 19 krepšininkų, o arčiausiai perspektyviausiųjų dešimtuko buvo iš Kauno „Žalgirio“ jaunimo sistemos į JAV žaisti išvykęs Kajus Kublickas.

Tinklalapis BasketNews devintus metus paeiliui apžvelgia perspektyviausius šalies žaidėjus ir kiek anksčiau skelbė 2005, 2006 ir 2007 m. gim. amžiaus grupių reitingus.

10. Mintautas Mockus Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2003-09-14 Panevėžys 201 Puolėjas -

Taškai: 10

Kartoje, kuriai priklauso ir Liutauras Lelevičius, Mockus dar prieš trejus metus buvo laikomas perspektyviausiu jos krepšininku. Vis dėlto metai prabėgo, o panevėžiečio kokybinio šuolio neišvydome.

Persikėlimas į LKL 19-mečiui galbūt buvo ir per ankstyvas. Antrajame savo sezone Prienuose Mockus turėjo nežymiai ryškesnį vaidmenį, bet kalnų vis tiek nenuvertė – 2,9 taško ir 3,1 naudingumo balo per 11 minučių.

Jaunimo amžiuje dėl fizinių savybių ir gebėjimo žaisti per visas tris perimetro linijos pozicijas vertintas Mockus tarp vyrų šio savo universalumo kol kas neišryškino ir daugiau buvo naudojamas tik kaip gynybinis žaidėjas.

BasketNews žiniomis, Mockaus karjera pakryps už Atlanto – lietuvis šiuo metu renkasi iš kelių NCAA žaidžiančių universitetų pasiūlymų.

Pernai šiame reitinge devintoje vietoje buvusiam Mockui, siekiant aukšto lygio profesionalo krepšininko karjeros, būtina pagerinti metimą iš distancijos.

Reikia tikėtis, kad būtent JAV taps ta vieta, kuri grąžins jauną lietuvį į tinkamus tobulėjimo bėgius ir Mockus po kelių metų primins, jog ne veltui buvo laikomas perspektyviausiu savo kartos žaidėju Lietuvoje.

9. Dovydas Butka Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2003-07-24 Panevėžys 203 Puolėjas Žalgiris-2

Taškai: 21

Pernai šeštoje vietoje šiame reitinge buvęs puolėjas pakrito keliomis pozicijomis žemyn, bet tai tiesiogiai susiję su į šią apklausą atėjusiais talentais iš 2004 m. gimimo kartos.

Kovingasis panevėžietis U20 Europos čempionate buvo trečias rezultatyviausias ir naudingiausias Lietuvos rinktinės žaidėjas po Lelevičiaus ir Motiejaus Krivo. Jo statistika pirmenybėse per 26 minutes siekė 7,9 taško, 6 atkovotus kamuolius ir 7,4 naudingumo balo.

Per abi puolėjo pozicijas rungtyniaujantis Butka vyrų krepšinyje daugiau matomas ketvirtoje pozicijoje, bet ir čia dar trūksta kai kurių savybių aukštam lygiui.

Atrodo, kad krepšininkas fiziškai jau yra subrendęs praverti LKL duris, bet sezonui dar tikriausiai liks „Žalgirio“ dublerių gretose. Čia jis bus vienas vyriausių, jei ne vyriausias komandos žaidėjas, tad labai įdomu bus pamatyti, kaip jam seksis tvarkytis su lyderio atsakomybėmis.

Per praėjusius metus Butka šiek tiek pagerino metimą iš distancijos, bet jis vis dar nėra pakankamai stabilus. Taip pat procentus pakelti padėtų ir vietomis geresni sprendimai aikštėje.

Kitas sezonas Butkai gali būti kertinis – jis parodys, kokiame lygyje ateityje bus galima projektuoti jo karjerą.

8. Kristupas Keinys Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2004-02-21 Klaipėda 202 Puolėjas Minesotos universitetas

Taškai: 22

Praėjusių metų U18 reitinge Keinys atsidūrė iš karto po 2004 m. gimimo Lietuvos talentų grandų nugarų – Krivo, Mato Buzelio ir Pauliaus Murausko. Ką šis klaipėdietis tokio išskirtinio turi?

Pirmiausia – kūnas ir sunkiai nusakoma galimybių rėmo pabaiga. Prie šio aspekto reikia pridėti turimą puolėjo atletiškumą, kuris išsiskiria Lietuvos jaunimo lygmenyje.

Taip pat Keinys su technišku metimu turi potencialo tapti aikštę plečiantis ketvirtas numeris, bet kol kas procentai yra dar labai žemi, o prie to prisideda ir ne pats geriausias situacijų skaitymas.

Praėjusį sezoną „Neptūno“ dubleriams atstovavęs Keinys sužaidė mini proveržio sezoną ir NKL fiksavo 8,6 taško, 5,2 atkovoto kamuolio ir 9,3 naudingumo balo vidurkius. Iš toli pataikymas siekė 24,4 proc.

Visgi jau norisi, kad Keinio perspektyva matytųsi ne tik ant popieriaus, bet ir rezultate, o tai gali padėti padaryti žaidėjo šios vasaros sprendimas – klaipėdietis išvyksta į Minesotos universitetą.

NCAA Keinys su savo kūnu ir atletiškumu tikrai nepražus, o amerikiečių dėmesys individualiam tobulėjimui gali pridėti trūkstamų žaidimo aspektų.

7. Augustas Marčiulionis Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2002-03-21 Vilnius 193 Gynėjas Saint Mary's

Taškai: 51

Nors visas septynetas pateko į visų apklaustųjų reitingus, Marčiulionis nuo likusio šešetuko atsiliko kiek ryškiau.

Žinoma, kad Marčiulionio akcijos tarp specialistų Lietuvoje gali būti pakritusios ir dėl ilgo nematymo iš arti bei neišsiskiriančios statistikos NCAA.

Visgi tos porą savaičių Lietuvos rezervinėje rinktinėje ir trejos draugiškos rungtynės nuteikė pozityviai. Augusto judėjimas aikštėje, kūno valdymas ir fiziškumas nepalieka abejingų dar Šarūną Marčiulionį aikštėje menančius gerbėjus. Panašumų tikrai yra. Ir nemažai.

21-erių krepšininkas atrodo yra dėjęs žingsnius į priekį žaidimo valdyme ir situacijų skaityme, o taip pat gyvenimas JAV gynėjui pridėjo brandos, kas itin pasijaučia bendraujant su Augustu.

Per tas kelias draugiškas rungtynes negavome pagrindinio atsakymo į klausimą, kuris yra aktualus, kalbant apie Marčiulionio perspektyvas. Ar matosi ryškus progresas ties metimu? Tai Lietuvoje buvo Augusto Achilo kulnas, kurio išspręstas klausimas jo karjerą galėtų pakelti į elitinį lygį.

NCAA praėjusį sezoną Marčiulionis per 16 minučių fiksavo 5,9 taško ir 1,5 rezultatyvaus perdavimo statistiką. Norisi tikėti, kad jau trečius metus Saint Mary's koledže žaisiančio lietuvio įtaka žaidimui artėjančiame sezone stipriai išaugs.

Kaip bebūtų, Marčiulionis jau yra tokio lygio talentas, kuriam galime kelti lūkesčius netolimoje ateityje žaisti pagrindinėje Lietuvos rinktinėje.

6. Paulius Murauskas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2004-02-14 Kaunas 204 Puolėjas Arizonos universitetas

Taškai: 93

Pernai trečias reitinge tarp savo kartos žaidėjų buvęs Murauskas šiemet karjeroje žengė dar vieną žingsnį į priekį – debiutavo Europos taurėje.

Universalumu išsiskiriantis puolėjas tarptautiniame turnyre apšilo kojas ir vaizdo tikrai negadino – per 14 minučių fiksavo 4,4 taško ir 4 naudingumo balų vidurkius.

LKL bronzinėje Panevėžio „7bet-Lietkabelio“ komandoje 19-metis buvo svarbia rotacijos figūra. LKL jo vidurkiai per 15 minučių siekė 6,6 taško, 3,2 atkovoto kamuolio ir 7,8 naudingumo balo.

„Buvo labai gera patirtis tiek Europos taurėje, tiek LKL ir džiaugiuosi, kad treneris suteikdavo galimybių pasireikšti, kartais ir avansu, – savo sezoną BasketNews vertino Murauskas. – Daug patirties pasisėmiau iš komandos draugų ir labai dėkingas esu treneriui Nenadui.

Jis – žaidėjų treneris, labai žmogiškas ir dėl to yra toks gerbiamas. Visada galiu su juo pasikalbėti ir prie visų jo gerų trenerio savybių, pirmiausia, jis tiesiog yra geras žmogus.“

Platų įgūdžių bagažą turintis kaunietis karjerą pasirinko tęsti NCAA, kur Arizonos universitete vėl suvienys jėgas su Motiejumi Krivu.

Į NCAA Murauskas išvyko su ambicija per artimiausius du sezonus atkreipti NBA klubų dėmesį, o jei nepavyks, žaidėjas neslepia ambicijų žaisti Eurolygoje.

Lyderio savybėmis jaunimo amžiuje išsiskyręs Murauskas tarp vyrų dar neturėjo tokios terpės, kur jas galėtų pademonstruoti. NCAA vėl turėtų būti ta vieta, kurioje Murauskas bus daug su kamuoliu ir galės būti ne pagalbiniu krepšininku, o vedančiu žaidėju.

Su savo dydžiu ir gebėjimu valdyti kamuolį universitetų krepšinyje Murauskas turėtų greitai surasti vietą ir naudotis savo pranašumais tiek trečioje, tiek ketvirtoje pozicijose.

204 cm ūgio puolėjas jau dabar yra sukaupęs geros patirties vyrų krepšinyje, o metai ar dveji NCAA turėtų dar labiau paįvairinti žaidėjo profilį.

Murauskas yra tas Lietuvos talentas, iš kurio normalu ateityje tikėtis mažiausiai Eurolygos solidaus rotacijos žaidėjo vaidmens.

5. Mantas Rubštavičius Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2002-05-06 Panevėžys 198 Gynėjas NZ Breakers

Taškai: 106

Dar vienas Panevėžyje praėjusį sezoną tobulėjęs Lietuvos talentas, kuris vasarą pasirinko netradicinę karjeros kryptį – Naująją Zelandiją.

Visgi tokia kryptis yra ganėtinai logiška – Australijos lygoje Rubštavičius rungtyniaus su ateities NBA žaidėjo potencialo statusu, o ten žaidžiamas fiziškas krepšinis gynėją turėtų dar labiau užgrūdinti tarp vyrų.

Būtent artėjantis sezonas Rubštavičiaus karjerai bus labai svarbus. Naujausiame ESPN sudarytame 2024 m. NBA naujokų biržos reitinge lietuviui prognozuojamas 49 šaukimas.

Savo kūno potencialu su šalia turimais įgūdžiais Rubštavičius būtent ir vilioja NBA skautus. Per artimiausius metus 198 cm ūgio krepšininkas toliau privalo kreipti didelį dėmesį kūno stiprinimui, kur per metus yra padarytas progresas, bet dar nepakankamas aukščiausiam lygiui.

21-erių panevėžietis sužaidė solidų pirmą pilną sezoną LKL. „7bet-Lietkabeliui“ jis rinko 7,1 taško ir 6,6 naudingumo balo vidurkius, o jo progresas ypatingai išryškėjo sezono pabaigoje.

Europos taurėje lietuvis taip pat gavo šansų ir per 14 minučių fiksavo 4,4 taško ir 4,5 naudingumo balo statistiką.

„Praeitais metais dar buvau NKL, o šiemet jau gavau daug minučių tiek LKL, tiek Europos taurėje. Vertinu sezoną labai gerai ir ačiū „Lietkabelio“ organizacijai, kad suteikė man tokį šansą“, – savo metus aukštesniame lygyje kalbėdamas su BasketNews vertino Rubštavičius.

Jauname amžiuje Rubštavičių lydėjo sveikatos problemos, kurios neleido taip greitai progresuoti. Dabar pamatėme, ką šis jaunuolis gali būdamas visus metus sveikas, tad belieka palinkėti to paties, o visa kita lietuvis yra pajėgus susikurti pats sau.

Per visas perimetro linijos pozicijas galinčiam žaisti lietuviui be papildomos raumenų masės dar reikia įgyti daugiau stabilumo atakuojant iš toli. Ir kas ten žino, galbūt per metus Rubštavičius dės dar vieną tokį didelį kokybės šuolį, kad po metų apie jį kalbėsime, kaip apie NBA žaidėją. Tik sveikatos!

4. Ąžuolas Tubelis Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2002-03-22 Vilnius 207 Puolėjas 76ers

Taškai: 126

Praėjusių metų reitingo lyderis šiemet krito per tris pozicijas žemyn, bet tam yra ne viena objektyvi priežastis.

Pirma, tai, kaip ir Marčiulionio atveju, Tubelis nebuvo dvejus metus matomas iš arti Lietuvos specialistų, kurie ir sudarinėjo šį reitingą. Antra, tarp pasirinkimų šiemet atsirado talentingasis 2004 m. gim. kartos trejetas.

Galiausiai, pernai visi matė gražius Tubelio skaičius NCAA, kurie šiemet buvo dar gražesni, bet tai vis tiek nesibaigė šaukimu NBA naujokų biržoje. Tai turėjo daryti įtaką daug Tubelio žaidimo gyvai nemačiusiems specialistams, kurie sudarinėjo šį reitingą.

Kaip bebūtų, Tubelis išlieka didele Lietuvos krepšinio viltimi. Dvišalį kontraktą su Filadelfijos „76ers pasirašęs aukštaūgis per G lygą bandys kabintis į NBA, kur turėtų sulaukti retų šansų.

Nepavykus rimčiau užsikabinti NBA, Tubelio visada lauks Europa. 21-erių krepšininkas dar turi laiko pasibandyti save už Atlanto, o sugrįžęs į Senąjį žemyną jo turimi klaustukai dėl vietos NBA nebūtų tokie ryškūs čia, o vietomis ir taptų privalumais.

BasketNews žiniomis, Tubelis Lietuvos rinktinės treneriams paliko gerą įspūdį pasiruošimo stovykloje – aukštaūgis sugrįžo dar labiau sutvirtėjęs, geriau vertinantis situacijas gynyboje ir puolime. Visgi ties metimu progresas nėra taip ženkliai matomas, kad jis galėtų žaisti ketvirtu numeriu.

„Ąžuolas mums visiems ir kolektyvui patiko, įsivažiavo galų gale, bet paprasčiausiai jam pritrūko laiko pažinti sistemą, pažinti mus, mums jį pažinti, – sprendimą atsisakyti Tubelio paslaugų rinktinėje aiškino Kazys Maksvytis. – Manau, kad kitais metais grįš dar stipresnis ir bus mums gera pagalba.“

Ir jei NBA be stabilaus metimo esantis Tubelis savo jėga negali išsiskrti, tai Europos kontekste jo fizinės savybės būtų labai vertinamos, kurios galėtų jam atverti vietą galbūt ir Eurolygoje.

NCAA pajėgiame Arizonos universitete 207 cm ūgio lietuvis tiesiog dominavo trečiaisiais savo metais – 19,8 taško ir 9,1 atkovoto kamuolio. Pripažinkime, nedaug turėjome per istoriją lietuvių, taip dominavusių elitiniame JAV universitete.

Per artėjančius metus galėsime geriau suprasti Tubelio galimybes, matant jį jau žaidžiantį tarp vyrų G lygoje.

Ąžuolas nėra tradicinis Lietuvos aukštaūgis. Jis – mobilus, gerai matantis aikštę ir atrodo trūksta tik metimo iki tos lietuviams norimos ketvirtosios pozicijos, bet jei to ir nepavyks padaryti, tikrai nebus tragedija. Juk Jonas Valančiūnas neina jaunyn, o centro pozicijoje Tubelis tikrai gali turėti solidžią karjerą Europoje.

3. Liutauras Lelevičius Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2003-05-28 Kaunas 201 Gynėjas Lietkabelis

Taškai: 143

Pernai šiame sąraše Lelevičius taip pat buvo trečias, bet skirtumas tas, kad per metus jis aplenkė tiek Tubelį, tiek Rubštavičių, o į priekį dabar praleido tik du talentus iš 2004 m. gimimo kartos.

Kai jau pernai atrodė, kad Lelevičius išaugo NKL marškinėlius, jis dar metams pasiliko „Žalgirio“ dubleriuose ir tikrai neprašovė. Jis ne tik laimėjo NKL ir ten dominavo, bet ir gavo pamokų iš pagrindinės komandos treniruočių.

NKL 20-metis per 29 minutes fiksavo 15 taškų, 3,7 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 16,2 naudingumo balo vidurkius.

Su 17,6 taško vidurkiu U20 Europos čempionate gynėjas irgi buvo Lietuvos lyderis. Per šiuos metus pamatėme, kad jis puikiai jaučiasi tokiame vaidmenyje skirtingose komandose.

Dabar Lelevičius eina Rubštavičiaus pėdomis – iš NKL tiesiai į LKL prizininkų gretas. Labai įdomu, kaip Liutauras susitvarkys su šiuo karjeros iššūkiu. Visgi varžovus NKL keis kovos Europos taurėje ir žaidėjai su Eurolygos patirtimi, o ir vaidmuo bus pakitęs nei pastaraisiais metais.

Visgi Lelevičius yra itin intelektualus krepšininkas ne tik aikštėje, bet ir šalia jos, tad norisi tikėti, jog šios savybės padės greičiau adaptuotis naujoje aplinkoje.

Pernai 201 cm ūgio lietuvis pakėlė savo tritaškio procentą iki 37,8 ir patvirtino apklaustųjų kalbas prieš metus, kad prastesni procentai pirmajame tikrame sezone NKL buvo susiję su adaptacija aukštesniame lygyje, o ne pačiu metimu.

Žiūrint bendrai, Lelevičius atrodo idealus ateities Eurolygos žaidėjas – dvimetrinis gynėjas su ilgomis galūnėmis, lyderio savybėmis, geru driblingu ir metimu, aukščiausiu krepšinio IQ bei patikima gynyba.

Lelevičiaus persikėlimas į Panevėžį automatiškai jį padaro vienu įdomiausių artėjančio LKL sezono žaidėju. Galbūt vieno sezono „7bet-Lietkabelyje“ neužteks, bet po dviejų jau tikrai norisi tikėti, kad jį matysime „Žalgirio“ Eurolygos rotacijoje.

2. Motiejus Krivas Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2004-12-01 Šiauliai 214 Centras Arizonos universitetas

Taškai: 149

Taip pat NKL čempionu tapęs Krivas pasirinko skirtingą karjeros kelią nei Lelevičius. Šiaulietis išvyksta į NCAA, kur vėl suvienys jėgas su Murausku.

Daug buvo diskutuojama, koks variantas Krivui yra geresnis, o ir pats centras ilgai mąstė, bet galiausiai sprendimą nusvėrė noras pamatyti kitokį krepšinį ir dar sykį išeiti iš komforto zonos.

NKL 214 cm ūgio bokštas tiesiog neturėjo sau lygių – 13,7 taško, 9,8 atkovoto kamuolio ir 22 naudingumo balai.

Slaptai buvo tikimasi, jog Krivas mes ir rimtą konkurenciją dėl minučių pagrindinėje komandoje Laurynui Biručiui. Visgi taip nenutiko ir vidurio puolėjas gavo tik retų šansų LKL.

Per tuos retus šansus 18-metis parodė, kad jau būtų pasiruošęs žaisti tokiame lygyje. LKL Krivas sužaidė 13 rungtynių ir per 11 minučių turėjo 6,3 taško ir 9,3 naudingumo balo vidurkį.

Tai, kad tarp bendraamžių Krivas yra neeilinis talentas, rodo jo pasiekimai jaunimo krepšinyje. Tarp metais vyresnių Europos U20 čempionate lietuvis turėjo beveik dvigubo dublio vidurkį (12,9 tšk., 9,7 atk. kam.), o prestižinėje stovykloje „NBA be sienų“ buvo vienas ryškesnių pasaulio talentų.

Iš LKL trenerių bei vadovų yra tekę girdėti, jog Krivas gali tapti ateities „Žalgirio“ Walteriu Tavaresu. Toks palyginimas nuskambėjo įdomiai ir išties galima būtų įžvelgti panašumų. Aišku, iki to dar reikia daug dirbti.

Norisi tikėti, kad įspūdingų fizinių duomenų lietuvis JAV taps dar labiau mobilesnis bei pagerins metimą iš distancijos. Būtent šie aspektai yra reikalingi, norint pasiekti elitinio šiuolaikinio centro lygį. O potencialo tokiu tapti Krivas tikrai turi.

Arizonos universitete Krivas pakeis Tubelį ir iškart turės svarbų vaidmenį. Lietuvoje jau ne vienus metus kalbama apie Krivo išskirtinumą pasauliniu lygiu, tad įdomu, kiek jis gali pakelti NBA skautų dėmesį, būdamas arčiau jų.

1. Matas Buzelis Gimimo data Gimimo vieta Ūgis Pozicija Klubas 2004-10-13 Čikaga 211 Gynėjas Ignite

Taškai: 250

Buzelis. Matas Buzelis. Šioje kartoje nuo U16 pradėjus sudarinėti reitingą pirmaisiais metais pats dar nežinojau daug apie šį išeivijos talentą. Antraisiais metais apie jį pasakojau apklausiamiems treneriams. Trečiaisiais metais ginčijausi su jais, aiškindamas, kad šiuo metu nėra didesnio Lietuvos talento. Ir štai, ketvirtieji metai ir jau visi 10 apklaustųjų Buzeliui skiria pirmąją vietą.

Dabar jau niekam aiškinti nereikia, kas tai per talentas. Čia potencialiai kalbame apie aukščiausią NBA naujokų biržos šaukimą Lietuvos istorijoje.

Šiuo metu ESPN 18-mečiui prognozuoja antrąjį šaukimą, o per metus G lygos „Ignite“ komandoje Buzelis pabandys užkopti iki pat viršūnės.

Buzelis turi neįtikėtinus fizinius duomenis ir šalia to individualius įgūdžius. Žiūrint jo žaidimo epizodus, net sunku patikėti, kad tokių žaidėjų būna. Bet taip, Buzelis yra vienas tų vienetinių atvejų pasaulyje.

Perimetro linijoje rungtyniaujantis žaidėjas gali atrodyti kaip NBA2K sukurtas žaidėjas – 210 cm+ gynėjas, su autoritetų nepaisančiu prasiveržimu, galingu užsibaigimu ir stabiliu metimu po driblingo.

Buzelis BasketNews patvirtino, jog nori atstovauti Lietuvos rinktinei, o tai yra didžioji mūsų krepšinio viltis – jo ir Domanto Sabonio tandemas pasauliniu lygiu galėtų būti didelė bėda varžovams.

Bus labai įdomu pamatyti, kaip lietuvis atrodys jau žaisdamas tarp vyrų, taip bus galima lengviau nusakyti, kokioje karjeros vietoje dabar yra Matas. Aišku, kad per sezoną prieš NBA Buzelis privalo paruošti savo kūną. Ir tai pavykus padaryti, reikia tikėtis, kad visa ta sprogstamoji jėga išliks.

Dėl Buzelio potencialo esu sujaudintas jau kelis pastaruosius metus. Dabar jis jau ryškesnis nei ryškus, tad lūkesčiai natūralus – ateities NBA žvaigždė, o šalia to – neblėstantis noras atstovauti Lietuvai.