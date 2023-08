Į Aziją – pergalinga nata: lietuviai pasiekė revanšą prieš suomius

Krepšiniu duomiuosi jau daugiau nei 15+ metų. Ir tikrai nemeluoju dabar pirmą kartą išjungiau varžybas po Kariniausko 3 klaidų. Niekada nepeikiau Lietuvos krepšininkų, bet čia yra tikrai didelė problemasu Vaidu. Visi tie himnų giedojimai per varžybas spaudžia širdy, bet atėjus laikui išeit Kariniauskui iš aikštės aš palūžtų, vien turnoveriai, kamuolio nepersivarymai per aikštę, metimai pro šaly... Nežinau , kas ta klouną ima į rinktinę. LKF su treneriais tikrai negerbia mūsų fanų. Pakvietė čiūvą žaidusy Rumunijos lygoj? Are f*cking kidding me? Už tokį darbą vietoj Lekaviciaus atsisakymo paimt Kariniauską, mažu mažiausiai turi "kristi" Kazio galva. Jei Kazys geras strategas Kariniauską atkabins.