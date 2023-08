Ryškiausios žvaigždės, praleisiančios PČ: pasaulis prieš JAV

Nuotr.: FIBA

Pasaulio čempionatas startuos po kiek daugiau nei savaitės, tačiau dar prieš jo startą žinome, kokie ryškūs krepšininkai dėl įvairių priežasčių jame nedalyvaus.

Sąraše yra tokios žvaigždės kaip Nikola Jokičius, Giannis Antetokounmpo, Domantas Sabonis, Victoras Wembanyama, Benas Simmonsas, JAV ryškiausi žaidėjai, praėjusių pirmenybių MVP Ricky Rubio ir naujausios netektys Kristaps Porzingis ir Jamalas Murray.

Tarp PČ dalyvių bus tik du žaidėjai, kurie praėjusį sezoną pateko į NBA geriausių krepšininkų penketukus – slovėnas Luka Dončičius ir kanadietis Shai Gilgeousas-Alexanderis.

Negana to, amerikiečiai toli gražu nesurinko stipriausios savo sudėties. Visgi Steve'o Kerro treniruojama jauna komanda išlieka favorite laimėti pirmenybes.

Artėjant čempionatui BasketNews pristato ryškiausias čempionate nežaisiančias žvaigždes. Jas pateikdami mes sudėliojome pasaulio rinktinę prieš JAV.

Pasaulio rinktinė

Jose Alvarado | Puerto Rikas

Deja, bet Naujojo Orleano „Pelicans“ vijurko pasaulio čempionate neišvysime. Alvarado dėl traumos anksčiau laiko baigė savo NBA sezoną ir vis dar atlieka reabilitaciją.

Reikia pridėti, jog „Pelicans“ nepanoro išleisti savo gynėjo į Puerto Riko pasiruošimo stovyklą, o tai, kad žaidėjas iki galo nėra išsigydęs traumos, patvirtino rinktinės generalinis vadybininkas Carlosas Arroyo.

Nuotr. FIBA

Per praėjusį sezoną per sužaistą 61 mačą NBA Alvarado rinko 9 taškų ir 3 rezultatyvių perdavimų vidurkį per 22 minutes.

Jis padėjo Puerto Rikui patekti į pirmenybes, kai Amerikos atrankoje fiksavo 21 taško, 5 atkovotų kamuolių ir 5,5 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Ricky Rubio | Ispanija

Klivlando „Cavaliers“ ir Ispanijos rinktinės įžaidėjas prieš pirmenybes pranešė, jog atsitraukia nuo krepšinio, norėdamas susikoncentruoti ties savo psichologine sveikata.

Rubio tapo praėjusio pasaulio čempionato MVP, finale prieš Argentiną įmesdamas 20 taškų.

„Nusprendžiau sustabdyti karjerą, jog galėčiau pasirūpinti savo psichologine sveikata, – buvo cituojamas Rubio. – Noriu padėkoti Ispanijos federacijai už visą suteiktą paramą. Jie suprato mano sprendimą. Šiandien „LaFamilia“ – prasmingesnė nei bet kada. Ačiū.

Noriu paprašyti gerbti mano privatumą, jog galėčiau susitvarkyti su esama situacija. Pateiksiu daugiau informacijos, kai ateis tam laikas.“

12 sezonų patirtį NBA turintis Rubio taip pat žaidė dešimtyje didžiųjų FIBA turnyrų, kuriuose iškovojo septynis medalius, įskaitant tris aukso.

Pastaruosius du sezonus Rubio daugiau praleido šalia aikštės, kadangi gydėsi kryžminių kelio raiščių traumą.

Goranas Dragičius | Slovėnija

2017 m. Europos čempionate Dragičius buvo Slovėnijos Batmanas, o pernai – Luka Dončičiaus Robinas. Visgi 37-erių veteranas prieš šį čempionatą patikino, kad rinktinei per karjerą atidavė užtektinai.

„Per pasaulio pirmenybes būsiu namie, – „MozzartSport“ kalbėjo Dragičius. – Nežaisiu, užtenka. Rinktinėje žaidžiau 16 metų, šalia buvo NBA ir visa kita. Galbūt vyksiu į Japoniją palaikyti rinktinės, bet nežaisiu.“

Dragičius buvo atšaukęs karjeros pabaigą rinktinėje 2022 m., bet tuomet slovėnai sensacingai krito ketvirtfinalyje prieš Lenkiją.

Pirmenybėse gynėjas fiksavo 14,9 taško ir 3,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Su Slovėnijos rinktine Dragičius tapo 2017 m. Europos čempionato MVP bei žaidė devyniuose didžiuosiuose FIBA turnyruose.

Kostas Sloukas | Graikija

Tai bus pirma vasara, kuomet Sloukas ją neskirs rinktinei. Nuo 2006 m. gynėjas atstovavo jaunimo ir pagrindinėms rinktinėms be pertraukų.

33-ejų Sloukas jaučia, kad jo kūnas reikalauja poilsio prieš būsimą Eurolygos sezoną, kuris jam bus ypatingas po perėjimo į Atėnų „Panathinaikos“.

Graikijos rinktinės treneris Dimitris Itoudis atviravo, jog su Slouku buvo keli pokalbiai, bet pakeisti jo sprendimo nepavyko.

Praėjusiame Europos čempionate Sloukas fiksavo 10 taškų ir 2,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Vasilije Micičius | Serbija

Per šį tarpsezonį Micičius galiausiai persikėlė į Oklahomos „Thunder“, pasirašydamas trejų metų 23,5 mln. JAV dolerių vertės kontraktą.

Tai viena iš priežasčių, kodėl šią vasarą nematysime Micičiaus rinktinėje. Jis nori kuo geriau pasiruošti debiutui NBA.

Negana to, Micičius turi sveikatos problemų su pečiu, ką atskleidė Serbijos rinktinės treneris Svetislavas Pešičius.

Nuotr. FIBA

Micičius į Oklahomą atvyksta po nuostabios Eurolygos karjeros. Čia jis sykį tapo lygos MVP bei dukart laimėjo Eurolygą, abukart tapdamas finalo ketverto MVP.

Praėjusį sezoną Micičiaus rodikliai Eurolygoje siekė 16 taškų ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo.

Benas Simmonsas | Australija

Bruklino „Nets“ ir Simmonsas sutarė, jog nebūtų naudinga paskubinti nugaros nervo reabilitacijos ir klubas išlieka optimistiškas, jog krepšininkas atgaus pikinę sportinę formą prieš artėjantį NBA sezoną.

26-erių Simmonsas iki šiol australams FIBA vyrų turnyre atstovavo vienintelį kartą – 2013 m. Okeanijos čempionate.

Geriausiu NBA metų naujoku 2018 m. tapęs Simmonsas nuo to laiko triskart pateko į „Visų žvaigždžių“ rungtynes bei dusyk buvo renkamas į geriausiai besiginančių lygos krepšininkų komandą.

Australija nuo 2016 m. prieš kiekvieną didįjį FIBA turnyrą tikisi Simmonso pagalbos, bet dėl vis skirtingų priežasčių žaidėjas į rinktinę neatvyksta iki šiol.

Rui Hachimura | Japonija

Japonija yra viena iš trijų turnyro šeimininkių, bet, deja, turės verstis be didžiausios savo žvaigždės.

Los Andželo „Lakers“ puolėjas praleis pirmenybes, norėdamas susikoncentruoti karjerai NBA.

„Priėmiau sprendimą nedalyvauti pasaulio čempionate, – cituojamas Hachimura. – Buvo labai sunku priimti tokį sprendimą, tačiau po praėjusio sezono ir ilgų atkrintamųjų nusprendžiau teikti pirmenybę savo būsimai karjerai NBA, ruošdamasis pirmaj kartui laisvųjų agentų rinkoje.“

25-erių krepšininkas Tokijo olimpinėse žaidynėse fiksavo 22,3 taško ir 6,7 atkovoto kamuolio statistiką.

Giannis Antetokounmpo | Graikija

Viena reikšmingiausių čempionato netekčių. Giannis šią žinią pranešė praėjusią savaitę.

Milvokio „Bucks“ žvaigždė teigė, jog jis dar tiesiog nėra pasiruošęs žaisti krepšinio po vasarą atliktos kelio operacijos.

Antetokounmpo pernai praleido 19 NBA rungtynių, iš kurių 11 buvo dėl kelio skausmų.

Graikijos monstras dominavo praėjusių metų Europos čempionate. Čia jis rinko 29,3 taško, 8,8 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo vidurkius, bet graikai ketvirtfinalyje pralaimėjo Vokietijai.

Praėjusiame NBA sezone jis fiksavo 31,1 taško ir 11,8 atkovoto kamuolio statistiką.

Kristaps Porzingis | Latvija

Latvijos rinktinė debiutuos pasaulio čempionate, bet to paties padaryti geriausias šalies žaidėjas, deja, negalės.

Porzingis vis dar gydosi pėdos traumą ir išsamūs tyrimai parodė, jog jis negalės rinktinei padėti pasaulio pirmenybėse.

„Sunku, jaučiu didelę atsakomybę prieš save ir Latvijos rinktinės sirgalius, bet buvo priimtas sprendimas, kad pasaulio čempionate nežaisiu, – rašė Porzingis. – Po kelių savaičių atsigavimo ir pakartotinio magnetinio rezonanso tyrimo pėdos padikaulio fascitas vis dar neleidžia man būti aikštėje visiškai pasirengusiam.

Šį bendrą sprendimą priėmė tiek rinktinės medicinos personalas, tiek trenerių štabas. Taip pat ir „Celtics“ komanda, patarusi ir išreiškusi nuomone, kad dabar būtina tęsti sveikimo procesą.

Tokį sprendimą nėra lengva priimti, tačiau pažadu, kad būsiu šalia ir palaikysiu komandą, kiek galėsiu.“

Nuotr. FIBA

Ši situacija priminė visą Porzingio karjeros traumų istoriją. Latvis NBA per sezoną nesužaidė daugiau nei 66 rungtynių nuo debiutinio 2015-2016 m. sezono.

Praėjęs sezonas aukštaūgiui buvo geriausias karjeroje. NBA jis pelnė po 23,2 taško ir atkovojo po 8,4 kamuolio, iš toli atakuodamas 38,5 proc. tikslumu.

Po Porzingio netekties Latvijos rinktinėje liko vienintelis NBA žaidėjas – Davis Bertans.

Domantas Sabonis | Lietuva

27-erių lietuvis čempionatą praleis dėl komplikuoto tarpsezonio. Jis gydosi rankos nykščio traumą, taip pat vasarą sprendėsi jo kontrakto pratęsimo klausimas.

Krepšininkas nykščio traumą patyrė dar gruodį ir šešis mėnesius žaidė jausdamas skausmus.

Praėjusiame sezone Sabonis trečią kartą karjeroje pateko į NBA „Visų žvaigždžių“ rungtynes, lygoje geriausiai kovojo dėl kamuolių bei pateko į trečią geriausią NBA simbolinį penketą.

Nuotr. FIBA

Jo vidurkiai NBA siekė 18,9 taško, 12,2 atkovoto kamuolio ir 7 rezultatyvius perdavimus. Sabonis buvo esminė figūra, leidusi Sakramento klubui po 16 metų pertraukos sugrįžti į NBA atkrintamąsias.

Sabonio netektis yra didžiulis praradimas Lietuvai, bet jei pasakėme A, turime pasakyti ir B. Iki šiol jis vis dar neturėjo dominuojančio turnyro FIBA krepšinyje žaisdamas šalia Jono Valančiūno.

Victoras Wembanyama | Prancūzija

Wembanyama nusprendė praleisti pirmenybes, pasitaręs su medicinos specialistais, bet pridėjo, jog ateityje atstovavimas Prancūzijai yra jo planuose.

Megatalentas teigė, jog naujasis jo klubas San Antonijaus „Spurs“ neturėjo įtakos šios vasaros sprendimui ir būtų palaikęs bet kokiu atveju.

Wembanyama debiutavo Prancūzijos rinktinėje FIBA languose ir per ketverias rungtynes užfiksavo 19 taškų, 8,3 atkovoto kamuolio ir 22,5 naudingumo balo statistiką.

Wemby praėjusį sezoną dominavo Prancūzijos lygoje. Paryžiaus „Metropolitans 92“ klube 19-mečio statistika siekė 21,6 taško, 10,4 atkovoto kamuolio ir 3 blokus. Jis tapo lygos MVP.

Nikola Jokičius | Serbija

Neabejotinai didžiausia pasaulio čempionato netektis. NBA čempionas ir finalo MVP. Geriausias žaidėjas planetoje šiuo metu.

Finaluose Jokeris rinko 30,2 taško, 14 atkovotų kamuolių ir 7,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Jokičiui buvo suteikta papildomo laiko prieš rinktinės stovyklą, bet galiausiai aukštaūgis vis tiek nusprendė šią vasarą paskirti poilsiui po varginančio NBA sezono.

Jokičius pernai su Serbija netikėtai krito dar Europos čempionato aštuntfinalyje pralaimėjus Italijai. 2016 m. su rinktine centras iškovojo olimpinių žaidynių sidabrą.

Visi žaidėjai:

Žaidėjas Klubas NBA patirtis Jose Alvarado „Pelicans“ 2 metai Ricky Rubio „Cavaliers“ 12 metų Kostas Sloukas „Panathinaikos“ Nėra Goranas Dragičius Laisvasis agentas 15 metų Vasilije Micičius „Thunder“ Nėra Benas Simmonsas „Nets““ 5 metai Rui Hachimura „Lakers“ 4 metai Giannis Antetokounmpo „Bucks“ 10 metų Kristaps Porzingis „Celtics“ 7 metai Domantas Sabonis „Kings“ 7 metai Victoras Wembanyama „Spurs“ Nėra Nikola Jokičius „Nuggets“ 8 metai

* Kanadietis Jamalas Murray apie savo nežaidimą paskelbė jau sudarius žaidėjų sąrašą. NBA čempionas tikrai patektų į šį sąrašą.

Verti paminėjimo: Maxi Kleberas (Vokietija), Lorenzo Brownas (Ispanija), Nemanja Nedovičius, Aleksejus Pokuševski, Nemanja Bjelica, Bobanas Marjanovičius, Vladimiras Lučičius, Nikola Kaliničius (visi Serbija), Nickas Calathes (Graikija), Juanas Toscano-Andersonas (Meksika), Frankas Ntilikina, Killianas Hayesas (abu Prancūzija), Danilo Gallinari, Dariusas Thompsonas, Nico Mannionas (visi Italija), Trey Lylesas (Kanada), Vlatko Čančaras (Slovėnija), Marius Grigonis (Lietuva), Chrisas Duarte (Dominikos Respublika), Alas Horfordas (Dominikos Respublika).

JAV rinktinė

JAV rinktinėje šiemet nebus nė vieno žaidėjo, patekusio į NBA komandą, kurią sudaro trys simboliniai penketai.

Jaysonas Tatumas, Donovanas Mitchellas, Stephas Curry, Jimmy Butleris, Jaylenas Brownas, De'Aaronas Foxas, Damianas Lillardas, Juliusas Randle'as, LeBronas Jamesas. Visų jų nebus FIBA turnyre.

Šalia jų reikia pridėti, kad nebus ir tokių žvaigždžių kaip Kevinas Durantas, Draymondas Greenas, Kyrie Irvingas, Khrisas Middletonas, Bamas Adebayo, Anthony Davisas ar Devinas Bookeris.

Daugumos iš šių žaidėjų koncentracija išlieka kitų metų olimpinėms žaidynėms, kuriose JAV ruošiasi priminti apie savo dominavimą tarptautiniame krepšinyje.

Po nuviliančio praėjusio pasaulio čempionato, kuriame JAV finišavo septinti, buvo lūkesčių, kad amerikiečiai atsiveš žvaigždžių kupiną rinktinę.

Idealiame scenarijuje JAV rinktinė būtų surinkusi 12 NBA legendų sudėtį.

Pasirinkimas žaidėjų priklausytų nuo asmeninių simpatijų.

12 PČ nežaisiančių JAV žvaigždžių:

Žaidėjas Klubas NBA patirtis Stephenas Curry „Golden State Warriors“ 14 metų Damianas Lillardas „Trail Blazers“ 11 metų Jimmy Butleris „Heat“ 12 metų Donovanas Mitchellas „Cavaliers“ 6 metai Jaysonas Tatumas „Celtics“ 6 metai LeBronas Jamesas „Lakers“ 20 metų Jaylenas Brownas „Celtics“ 7 metai Kevinas Durantas „Suns“ 15 metų Zionas Williamsonas „Pelicans“ 3 metai Draymondas Greenas „Golden State Warriors“ 11 metų Anthony Davisas „Lakers“ 11 metų Bamas Adebayo „Heat“ 6 metai

Iš viršuje pateiktų 12-os žaidėjų 10 anksčiau yra atstovavę JAV rinktinei FIBA turnyre. Vieninteliai Jimmy Butleris ir Zionas Williamsonas tokios patirties neturi.

Kai yra tokios netektys, abejonių dėl JAV rinktinės prieš laukiantį turnyrą yra. Ar jie pakankamai geri, kad apgintų JAV rinktinės hierarchiją tarptautiniame krepšinyje? Ilgai neužtuks, kol tai sužinosime.

Verti paminėjimo: Juliusas Randle'as, DeMaras DeRozanas, Jrue Holiday, Bradley Bealas, Devinas Bookeris, Ja Morantas, De'Aaronas Foxas, Paulas George'as, Kawhi Leonardas, Jamesas Hardenas, Kyrie Irvingas, Khrisas Middletonas, Klay Thompsonas, Zachas LaVine'as, Trae Youngas, Fredas VanVleetas