Aistrų kupiname mače – vokiečio trauma ir šansų neturėjusi Graikija

Vokietija Abu Dabyje 84:71 nugalėjo Graikiją. Tai buvo paskutinės graikų draugiškos rungtynės prieš PČ. Per pasiruošimą Dimitrio Itoudžio auklėtiniai laimėjo prieš vienintelę Slovėniją.

Nuotr.:

Graikijos rinktinė sužaidė paskutines draugiškas rungtynes prieš pasaulio čempionatą ir dar kartą pralaimėjo. Abu Dabyje viešintys graikai šeštadienį 71:84 (14:20, 18:13, 23:31, 16:20) nusileido Vokietijai.

Per pasiruošimą PČ graikai nugalėjo vienintelę rinktinę – dukart laimėjo prieš Slovėniją. Vėliau Dimitrio Itoudžio auklėtiniai pralaimėjo Serbijai, Italijai, JAV ir Vokietijai.

Vokietija sekmadienį paskutines savo draugiškas rungtynes prieš PČ sužais su JAV.

Iniciatyvą vokiečiai perėmė po pertraukos, iškart po nemenko chaoso aikštėje. Viskas prasidėjo trečiojo kėlinio viduryje, kai Georgios Papagiannis buvo nubaustas dviem techninėmis pražangomis ir išvarytas iš aikštės.

Vėliau sekė Danielio Theiso rungtynių pabaiga dėl išnaudoto pražangų limito, o techninėmis dar buvo apdovanotas ir Dennisas Schroderis su Graikijos rinktinės atsarginių žaidėjų suoleliu. Visa ši pražangų virtinė įvyko per 30 žaidimo sekundžių.

Vokietijos pergalę rungtynėse apkartino Justuso Hollatzo trauma, kuris nesėkmingai nusileido ant Dinos Mitoglou kojos bei susižeidė čiurną. Aikštę jis paliko su gydytojų pagalba.

Nepaisant to, jog Theisas per dvi atakas užsidirbo tris pražangas ir anksti baigė rungtynes, jis kartu su Schroderiu buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose. Aukštaūgis per 18 minučių surinko 15 taškų (4/8 dvit., 1/2 trit., 4/5 baud.) ir 7 atkovotus kamuolius.

Schroderio sąskaitoje per 25 minutes buvo 15 taškų (3/5 dvit., 1/3 trit., 6/7 baud.) ir 6 rezultatyvūs perdavimai.

Graikijos rinktinės gretose ryškiausias buvo Mitoglou. Puolėjas aikštėje praleido 33 minutes ir per jas pasižymėjo 16 taškų (5/9 dvit., 1/4 trit., 3/6 baud.) ir 7 atkovotų kamuolių pasirodymu.

Graikija: Dinos Mitoglou 16, Nikos Rogkavopoulos 15, Thomasas Walkupas 12 (6 rez. perd.).

Vokietija: Dennisas Schroderis (6 rez. perd.) ir Danielis Theisas po 15, Franzas Wagneris 14, Moritzas Wagneris 13, Johannesas Voigtmannas 10.