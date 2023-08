BasketNews PČ reitingas: Lietuva – už aštuoneto

Nuotr.: Federación Española de Baloncesto, BNS, Zuma Press – Scanpix | BasketNews Illustration

Pasaulio čempionatas startuoja jau penktadienį, o prieš jį BasketNews pristato rinktinių reitingą.

21 BasketNews darbuotajas sudarė savo atskirus pasaulio čempionato reitingus.

Apklaustieji turėjo sudėlioti komandas nuo 32-os iki 1-os pozicijos.

Po pateiktų apklaustųjų reitingų BasketNews žurnalistas Edvinas Jablonskis susumavo visus gautus rinktinių taškus.

Taškai: 70

70 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 22/32

22/32 Ryškiausia žvaigždė: Waelis Arakji

Libanas į pasaulio čempionatą sugrįžta pirmą kartą nuo 2010 metų. Deja, Libanas pateko į mirtininkų grupę kartu su Kanada, Latvija ir Serbija.

Kaip bebūtų, Libanas į pirmenybes atvyksta po sėkmingų Azijos pirmenybių, kur tik finale pralaimėjo Australijai.

Nepaisant pralaimėjimo finale, turnyro MVP tapo Waelis Arakji. Jis vidutiniškai rinko po 26 taškus, 4 rezultatyvius perdavimus ir 24,4 naudingumo balo.

Taškai: 78

78 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 23/32

23/32 Ryškiausia žvaigždė: Rondae Hollisas-Jeffersonas

Pirmą kartą šalies istorijoje Jordanija pateko į pasaulio čempionatą antrą kartą iš eilės. 2019-aisiais Jordanija pasiekė pirmą pergalę šalies istorijoje, kai nugalėjo Senegalą.

Bus nelengva pakartoti rezultatą, žinant, kad grupėje laukia kova su JAV, Graikija ir Naująja Zelandija.

Visgi Jordanija turės buvusį NBA krepšininką Rondae Hollisą-Jeffersoną, kuris rinktinės sirgaliams bus didžiausia viltis.

Taškai: 105

105 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 24/32

24/32 Ryškiausia žvaigždė: Hamedas Haddadi

Nors Iranas turi aukštą 22 vietą FIBA reitinge, sudėtinga tikėti didele jų sėkme pasaulio čempionate.

Tai bus Irano ketvirtas pasaulio čempionatas iš eilės ir ketvirtas apskritai istorijoje, o didžiausia sėkmė buvo 2010 metais, kai Azijos komanda finišavo 19-oje vietoje. Pridedant, pirmą kartą nuo 2011 metų Iranas pernai nepateko tarp prizininkų Azijos čempionate ir užėmė 5-ąją vietą.

Irano legenda Hamedas Haddadi dar sykį apsivilks rinktinės marškinėlius. 2019 m. planetos pirmenybėse jis fiksavo 16 taškų, 9,3 atkovotų kamuolių ir 16,7 naudingumo balo vidurkius.

Hamed Haddadi Nuotr. FIBA

Taškai: 112

112 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 24/32

24/32 Ryškiausia žvaigždė: Assemas Marei

Egiptas grįžta į pirmenybes po to, kai praleido 2019 metų čempionatą. Tuomet egiptiečiai nelaimėjo nė vienų rungtynių, o šiemet tai padaryti irgi nebus lengviau.

Egiptas susitiks su Lietuva, Juodkalnija ir Meksika, tad bent viena pergalė jau būtų laimėjimas.

Paskutinį didelį laimėjimą Egiptas pasiekė prieš dešimtmetį, 2010 metais. Tuomet Afrikos čempionate buvo iškovotas sidabras.

Taškai: 123

123 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 19/32

19/32 Ryškiausia žvaigždė: Solo Diabate

Dramblio Kaulo Krantas turėjo daug žadantį išplėstinį kandidatų sąrašą su Mo Bamba, Matthew Costello ir Alexu Poythressu. Visgi prieš čempionatą sąraše nebeliko nė vienos iš šių pavardžių.

Matant, kad Dramblio Kaulo Krantas varžysis G grupėje su Ispanija, Brazilija ir Iranu, atrodo, kad jie kovos dėl vienos pergalės su iraniečiais.

Taškai: 138

138 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 17/32

17/32 Ryškiausia žvaigždė: Wenyenas Gabrielis

Pietų Sudanas debiutuos pasaulio čempionate, o tai buvo pati ryškiausia komanda Afrikos atrankoje, laimėjusi 11 iš 12 mačų antrame etape.

Buvęs Los Andželo „Lakers“ puolėjas Wenyenas Gabrielis yra ryškiausias komandos žaidėjas, o po jo seka buvęs NBA krepšininkas Maryalas Shayokas.

Tuo metu treneris Royalas Ivey irgi turi NBA patirties. Šiuo metu jis darbuojasi Hiustono „Rockets“ trenerių štabe.

Pietų Sudanas žais B grupėje prieš Kiniją, Puerto Riką ir Serbiją.

Taškai: 158

158 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 17/32

17/32 Ryškiausia žvaigždė: Bruno Fernando

Angola tapo reguliari pasaulio čempionatų dalyviai ir tai jai bus šeštas kartas paeiliui. Visgi Afrikos komanda niekaip neįveikia pirmojo etapo.

Šiemet nebus lengviau, esant grupėje su Italija, Dominikos Respublika ir šeimininkais Filipinais.

Kitas svarbus faktorius yra Angolos veteranų netektys po pastarojo pasaulio čempionato ir olimpinių žaidynių.

Praėjusiame pasaulio čempionate Angolai atstovavo penki 33 metų ir vyresni žaidėjai. Kaip patirtis bus pakeista?

Taškai: 158

158 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 17/32

17/32 Ryškiausia žvaigždė: Michaelis Carrera

Venesuela pateko į antrą pasaulio čempionatą paeiliui, sensacingai be jo palikdama Argentiną.

Michaelis Carrera buvo ryškiausias žaidėjas atrankoje su 11,6 taško, 6 atkovotų kamuolių ir 12,8 naudingumo balo vidurkiais.

Venesuela žais E grupėje su Slovėnija, Žaliojo Kyšulio salomis ir Sakartvelu.

Taškai: 198

198 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 17/29

17/29 Ryškiausia žvaigždė: Yuta Watanabe

Po Rui Hachimuros pranešimo apie nedalyvavimą čempionate Japonijos viltys žengti į antrą etapą stipriai sumenko, ypač matant, kad jų grupėje laukia akistatos su Vokietija, Suomija ir Australija.

Visgi Japonija turės Yuta Watanabe ir fanų palaikymą. Nėra abejonių, kad Japonija darys viską, kad apsunkintų gyvenimą favoritams.

Taškai: 198

198 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 18/31

18/31 Ryškiausia žvaigždė: Walteris Tavaresas

Dar vieni debiutantai, kurie sieks tiesioginio bilieto į Paryžiaus olimpines žaidynes. 561 tūkst. gyventojų turinti šalis yra mažiausia pasaulio čempionatų istorijoje.

Walteris Tavaresas padarė didelį darbą atvesdamas savo šalį į PČ. Jo vidurkiai atrankoje iki vietos užsitikrinimo PČ siekė 15 taškų, 12,8 atkovoto kamuolio ir 2,7 bloko.

Siekiant vietos olimpinėse žaidynėse Žaliasis Kyšulys turi aplenkti Dramblio Kaulo Krantą, Pietų Sudaną, Egiptą ir Angolą.

F grupėje jų laukia Slovėniją, Sakartvelas ir Venesuela. Neskamba lengvai, bet nieko nėra neįmanomo, kai turi Tavaresą.

Taškai: 215

215 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 13/30

13/30 Ryškiausia žvaigždė: Jordanas Clarksonas

Ažiotažas Filipinuose yra milžiniškas. Rinktinė žais trečiame pasaulio čempionate paeiliui, jis vyks namuose, o komandoje yra Jutos „Jazz“ snaiperis Jordanas Clarksonas.

Visgi džiaugtis nėra kada, kadangi Filipinai čempionatą atidarys kertinėmis rungtynėmis su Dominikos Respublika.

Šiose rungtynėse tikimasi, jog bus pagerintas pasaulio čempionato lankomumo rekordas, kuris yra 32616 fanų. Arena talpina 46 tūkst. žiūrovų.

Nėra abejonių dėl palaikymo tribūnose, bet savo vertę Filipinai turės įrodyti ant parketo.

Taškai: 231

231 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 18/30

18/30 Ryškiausia žvaigždė: Shea Ili

Naujoji Zelandija komfortiškai pasiekė pasaulio čempionatą, atrankoje užimdami pirmą vietą. Visgi grupėje susitikimas su JAV ir Graikija, atrodo, juos paliks be antro etapo.

Broliai Websteriai paliko komandą dėl asmeninių priežasčių, bet treneris Pero Cameronas tiki, kad tai yra geriausia surinkta komanda.

Taškai: 240

240 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 15/31

15/31 Ryškiausia žvaigždė: Kyle'as Andersonas

Kyle'as Andersonas kol kas yra Kinijos džiugiausia žinia šią vasarą. Minesotos „Timberwolves“ puolėjas priėmė Kinijos kvietimą atstovauti šaliai PČ.

Zhou Qi bus kitas kertinis Kinijos rinktinės narys, kuri B grupėje susitiks su Serbija, Pietų Sudanu ir Puerto Riku.

Galiausiai, Kinija priėmė kitą svarbų sprendimą – gruodį pasamdė trenerį Sašą Džordževičių. Nuo tada serbas atvedė Kiniją į dvi pergales Azijos atrankoje.

Kyle Anderson Nuotr. Sarah Stier/Getty Images via AFP - Scanpix

Taškai: 252

252 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 13/28

13/28 Ryškiausia žvaigždė: Francisco Cruzas

Didžioji daugumas Meksikos rinktinės žaidėjų rungtyniauja vietiniame čempionate, su keliomis išimtimis, įtraukiant lietuviams gerai pažįstamą Francisco Cruzą.

Meksika praleido 2019 m. čempionatą, o tai jai bus vos antras pasirodymas planetos pirmenybėse nuo 1974 metų.

Meksikiečiai D grupėje susitiks su Lietuva ir Juodkalnija, tad pasiekti antrą etapą bus sudėtinga. 2014 m. pirmenybėse Meksika užfiksavo 2-5 pergalių ir pralaimėjimų balansą bei užėmė 14 vietą.

Taškai: 275

275 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 12/26

12/26 Ryškiausia žvaigždė: Johnas Hollandas

Puerto Rikas patyrė didžiulį smūgį po žinios, kad Jose Alvarado praleis pasaulio čempionatą.

Puerto Rikas tikrai galvoja apie patekimą į antrą etapą, bet tuos šansus sumenkintų pralaimėjimas pirmajame mače su Pietų Sudanu.

Taškai: 354

354 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 13/21

13/21 Ryškiausia žvaigždė: Tornike Šengelija

Pirmoji sąrašo komanda iš Europos. Skirtingai nei pernai, šiemet Sakartvelas turės Tornike Šengelija. Šalia to bus ir Sandro Mamukelašvili bei Goga Bitazde, o tai reiškia, jog pavyko surinkti stipriausią įmanomą sudėtį.

Pasiekti antrą etapą, esant grupėje su Slovėnija, Žaliuoju Kyšuliu ir Venesuela, turėtų būti minimalus reikalavimas.

Tornike Shengelia Nuotr. FIBA

Taškai: 354

354 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 13/21

13/21 Ryškiausia žvaigždė: Davis Bertans

Pasiekėme reitingo pusiaukelę. Turime Latviją, kuri debiutuos PČ, bet, deja, be savo didžiausios žvaigždės Kristapo Porzingio.

Grupėje, kurioje yra Prancūzija ir Kanada, tai praktiškai skamba kaip mirtinas variantas. Latviai turi Davį Bertanį ir Rolandą Šmitą, kuris į pirmenybes atvyks po solidaus sezono Eurolygoje. Visgi atrodo, kad turimų resursų nepakaks žengti toliau.

Taškai: 384

384 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 13/19

13/19 Ryškiausia žvaigždė: Nikola Vučevičius

Po debiutinio 2019 metų turnyro Juodkalnija grįžta čia antrą kartą paeiliui.

Juodkalniečiai gerai pasirodė Europos čempionate, kur pasiekė aštuntfinalį ir davė gerą kovą Vokietijai (79:85).

Taip pat šiemet į Juodkalnijos rinktinę sugrįžo Nikola Vučevičius, kuris sudarys galingą priekinę liniją kartu su Bojanu Dubljevičiumi ir Marko Simonovičiumi.

Juodkalnijai pasisekė su burtais, tad būtų staigmena jų nepamatyti antrame etape.

Taškai: 419

419 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 8/18

8/18 Ryškiausia žvaigždė: Karlas-Anthony Townsas

Dominikos Respublika išplėstiniame kandidatų sąraše turėjo Alą Horfordą, Chrisą Duartę ir Karlą-Anthony Townsą, bet jame liko tik pastarasis.

Nepaisant to, Dominikos krepšininkai vis tiek gali patriukšmauti ir galbūt net pasiekti atkrintamąsias. Kaip tai? Jų kelias link to neatrodo neįmanomas.

Grupėje jie susitiks su Angola, Filipinais ir Italija, o prasimušus į antrą etapą ten jie susitiktų su Serbija, Pietų Sudanu, Kinija arba Puerto Riku.

Kai turi tokio kalibro žaidėją kaip Karlas-Anthony Townsas, visko gali nutikti.

Taškai: 435

435 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 10/20

10/20 Ryškiausia žvaigždė: Marcelinho Huertas

Brazilija tęsia tradicijas ir toliau nepraleidžia pasaulio čempionatų. 2019 m. brazilai pasiekė antrą etapą, bet ten pralaimėjo JAV ir Čekijai.

Atrodo, kad istorija šiemet gali būti panaši. Brazilija turėtų įveikti G grupę, bet po to tikriausiai lauktų Kanada ir Prancūzija.

Nepaisant to, Brazilija turi įdomią ir konkurencingą komandą su Marcelinho Huertasu priešakyje, kuris dalyvavo kiekviename pasaulio čempionate nuo 2006 metų. Kiti žaidėjai sudėtyje turi pasaulio čempionatų ir olimpinių žaidynių patirties, pavyzdžiui Raulis Neto, Vitoras Benite ir Bruno Caboclo.

Taškai: 444

444 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 6/18

6/18 Ryškiausia žvaigždė: Lauri Markkanenas

Lauri Markkanenas ir Suomija turės velniškai sunkią užduotį čempionate, bet Markkanenas taip pat yra velniškas žaidėjas.

Deja, bet suomiai pateko į mirtininkų grupč su Vokietija, Australija ir Japonija. Išlikti gyviems yra iššūkis, bet suomiai pasistengs tai padaryti.

Taškai: 505

505 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 6/14

6/14 Ryškiausia žvaigždė: Simone Fontecchio

Stipraus veteranų ir jaunų talentų dėka, Italija PČ A grupę pasitinka būdami favoritais.

Luigi Datome, Nicolo Melli, Achille Polonara, Giampaolo Ricci ir Stefano Tonutas kartu žaidžia daug metų, o prie jų prisijungė Simone Fontecchio ir Marco Spissu, kurie tapo lyderiais.

Veteranų lyderystė apsunkins varžovams reikalus, o tuo metu Gabriele Procida ir Matteo Spagnolo atrodo kaip ateities rinktinės kertiniai žaidėjai.

Prie visko reikia pridėti, kad Italija laimėjo visas septynerias draugiškas rungtynes, įskaitant pergales prieš Serbiją, Graikiją ir Braziliją.

Simone Fontecchio Nuotr. FIBA

Taškai: 516

516 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 7/13

7/13 Ryškiausia žvaigždė: Jonas Valančiūnas

Lietuvos rinktinė vos pateko į dešimtuką. Mūsiškiams planetos pirmenybėse nepadės tokie žaidėjai kaip Domantas Sabonis, Edgaras Ulanovas, Arnas Butkevičius ir kiti.

Nors pirma grupė atrodo nesunki, didžiausias klausimas yra, ar Kazio Maksvyčio auklėtiniai gali įveikti antrąjį etapą. Tikimasi, jog kertiniu maču taps mūšis su Graikija.

Draugiškų rungtynių cikle mūsiškiams kilo kėblumų. Dukart nusileista prancūzams, sykį – suomiams, o Sakartvelo krepšininkai palaužti tik po Tomo Dimšos pergalingo kamuolio pamušimo.

Visgi paskutinis kontrolinis mačas su Latvija, kuriame lietuviai nupūtė kaimynus suteikė nemažai vilties.

Taškai: 528

528 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 4/31

4/31 Didžiausia žvaigždė: Luka Dončičius

Nuomonės dėl Slovėnijos smarkiai išsiskyrė. Vienas iš apklaustųjų šiai rinktinei skyrė 31-ąją vietą.

Luka Dončičius darys Luka Dončičiaus dalykus, o didžiausiu klausimu išlieka, ar pastarasis sulauks pakankamai pagalbos iš kitų. Mike'as Tobey, Klemenas Prepeličius, Jaka Blažičius, Zoranas Dragičius ir kiti turės gerokai pasitempti.

Jei nebus jokių staigmenų, slovėnai antrame etape sutiks Vokietiją ir Australiją. Tai reiškia, jog viena iš šių trijų ekipų nepateks į atkrintamąsias.

Taškai: 558

558 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 4/12

4/12 Didžiausia žvaigždė: Thomasas Walkupas

Giannio Antetokounmpo nebuvimas pasaulio čempionate smarkiai pakeitė požiūrį į Graikijos rinktinę, tačiau ji vis tiek turi solidų žaidėjų branduolį: Kostas Papanikolaou, Georgios Papagiannis, Dinos Mitoglou, Ioannis Papapetrou ir natūralizuotas Thomasas Walkupas.

Graikai pasiruošimą pradėjo galingai, dukart įveikdami Slovėnijos rinktinę, tačiau vėliau sekė keturios nesėkmės prieš Serbiją, Italiją, JAV ir Vokietiją.

Taškai: 561

561 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 4/11

4/11 Didžiausia žvaigždė: Willy Hernangomezas

It might sound surreal, but Spain will have only one NBA player in this year's World Cup. Regardless, Spain earned their respect in the last two international tournaments, winning both World Cup and EuroBasket.

Nors Ispanija turi nemažai netekčių ir pasaulio bei Europos čempionų sudėtis nebeatrodo taip grėsimingai, šios rinktines garbę vis dar gina tokie veteranai, kaip: Sergio Llullas, Rudy Fernandezas ir Victoras Claveras. Jų ir Sergio Scariolo patirtis vis dar gali nustebinti.

Spain Nuotr. FIBA

Taškai: 585

585 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 2/14

2/14 Didžiausia žvaigždė: Bogdanas Bogdanovičius

Serbai, kaip ir graikai, neturės ryškiausios savo žvaigždės: Nikola Jokičiaus. Tačiau jį pakeisti mėgins Bogdanas Bogdanovičius, o jam padės tokir krepšininkai kaip Nikola Jovičius, Nikola Milutinovas, Vanja Marinkovičius ir kiti.

Svetislavo Pešičiaus auklėtiniai yra aiškūs B grupės favoritai. Iš pažiūros serbai turi palankų kelią, kas leidžia tikėtis, jog jie nužygiuos bent iki pusfinalio.

Taškai: 617

617 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 2/10

2/10 Didžiausia žvaigždė: Dennisas Schroderis

Penketuką pradedame nuo Vokietijos rinktinės. Pastaruoju metu iškilę vokiečiai praėjusiais metais, po ilgos pertraukos, iškovojo medalį Europos čempionate, kai namuose liko treti.

Šiemet prie šios komandos prisijungė ir Danielis Theisas. Komanda galėjo būti ir dar stipresnė, tačiau dėl kilusio konflikto su Schroderiu komandai nepadės Maxi Kleberas.

Komandą į priekį ves Schroderis, Theisas ir broliai Wagneriai, o jiems padės solidūs Eurolygos žaidėjai Maodo Lo, Johannesas Voigtmannas, Andreasas Obstas ir kiti.

Vokiečiai pasiruošime kartą įveikė Kanadą, sykį prieš juos krito tik pratęsime, nukovė Graikiją ir kaip reikiant privertė papraikaituoti JAV, kai trečiajame kėlinyje pirmavo 16 taškų, tačiau galiausiai krito 91:99.

Taškai: 626

626 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 3/7

3/7 Didžiausia žvaigždė: Joshas Giddey

Prisimenant australų pasiekimus praėjusiuose čempionatuose ir šios rinktinės žaidėjų pajėgimų, ne nuostabu juos matyti taip aukštai.

Visgi buvusio žalgiriečio Jocko Landale'o praradimas Okeanijos atstovams buvo didelis smūgis, nes problemų po krepšiu jie turi.

Tačiau Patty Millso, Josho Giddey ir Dante Exumo sudaryta gynėjų linija atrodo labai patraukliai ir leidžia tikėtis dar vieno sėkmingo australų čempionato.

Taškai: 652

652 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 2/9

2/9 Didžiausia žvaigždė: Shai Gilgeous-Alexanderis

Atrodo, kad pagaliau atėjo laikas sužibėti Kanados rinktinei. Ji šiemet surinko beveik visus pajėgiausius šalies krepšininkus.

Tiesa, praradimų kanadiečiai vis tiek turi. Pirmiausia Filadelfijos „76ers“ klube darbą gavęs Nickas Nurse'as paliko rinktinės vairą, o jį pakeitė Jordi Fernandezas. Vėliau paaiškėjo, jog Šiaurės Amerikos atstovams nepadės ir NBA čempionas Jamalas Murray.

Nepaisant to, Kanada vis tiek atrodo labai galingai. Aišku, ji nėra tiek susižaidusi kiek Australija, Prancūziją, ar Vokietija, bet talentu abejoti šioje rinktinėje negalima.

Taškai: 672

672 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge: 1/5

1/5 Didžiausia žvaigždė: Rudy Gobertas

Prancūzams šiame čempionate dar nepadės vienu didžiausiu visų laikų talentu laikomas Victoras Wembanyama, bet tai yra bene vienintelis prancūzų praradimas šią vasarą.

Priekinėje linijoje ir be pirmojo NBA naujokų biržos šaukimo Vincentas Collet turi Rudy Gobertą, Guerschoną Yabusele, Mathiasą Lessortą ir Moustapha Fallą.

Gynėjų linijoje yra Evanas Fournier, Nando de Colo, Elie Okobo. Nesunku suprasti, kodėl ši rinktinė atsidūrė taip aukštai, jos pajėgumu savu kailiu galėjo įsitikinti ir lietuviai.

Vienintelį pralaimėjimą prancūzai pasirengimo cikle patyrė prieš Australiją.

Taškai: 698

698 Aukščiausia/žemiausia vieta reitinge : 1/3

1/3 Didžiausia žvaigždė: Anthony Edwardsas

Jokių siurprizų. Pirmąją vietą Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) rinktinei skyrė 17 BasketNews darbuotojų.

Palyginus su patirtu fiasko 2019-aisiais, kai buvo užimta septintoji vieta, šiemet JAV surinko jauną, alkaną, kylančią ir itin talentingą rinktinę. Ryškiausias jų – Anthony Edwardsas.

Apskritai visa sudėtis atrodo puikiai subalansuota ir sutverta FIBA krepšiniui, kas dažniausiai praeityje ir kišdavo koją amerikiečiams.

