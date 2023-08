Kartą Maniloje: Donatas Motiejūnas sugrįžo į beprotišką nuotykį Filipinuose

Nuotr.: FIBA

Donatas Motiejūnas išsišiepė „Mall of Asia“ arenos žurnalistų zonoje, kai savo telefone parodžiau jam seną nuotrauką.

„Oi, prisimenu labai gerai“, – šypsojosi 32-ejų lietuvis, paklaustas, ar ši fotografija jam kelia kokius nors prisiminimus.

Tai buvo nuotrauka, kurioje Motiejūnas dar vilkėdamas Hjustono „Rockets“ marškinėlius prieš antrąjį savo sezoną NBA Maniloje statė užtvarą Azijos krepšinio sensacijai Jeremy Linui.

Toje pačioje arenoje, kur lietuviai penktadienį pradės 2023-ųjų pasaulio čempionato misiją.

Prabėgus dešimtmečiui po pirmą kartą istorijoje Filipinuose surengtų NBA ikisezoninių rungtynių, Motiejūnas sugrįžo į dėl krepšinio pamišusią šalį.

Nuotykiai už aikštės ribų ir nesulyginama filipiniečių meilė krepšiniui Motiejūnui nustelbė net ir pačias „Mall of Asia“ arenoje surengtas „Rockets“ ir Indianos „Pacers“ rungtynes.

Prieš šį istorinį mačą, Motiejūnas su visa „Rockets“ komanda nuėjo į vietos prekybos centrą.

Netrukus internete paplito netikėto NBA krepšininkų vizito nuotrauka. Į prekybos centrą pradėjo plūsti žmonės. Jie norėjo iš arti pamatyti ir galbūt net tiesiogine to žodžio prasme pirmą kartą paliesti iki tol tik televizoriaus ekrane matytas įžymybes.

„Rockets“ komandoje tuo metu žaidė to meto žvaigždės Dwightas Howardas, Jamesas Hardenas ir „Linsanity“ NBA užkrėtęs Taivano šaknų turintis amerikietis Jeremy Linas.

„Žmonės pradėjo plūsti iš visų kampų. Jų buvo tiek, kad net turėjo uždaryti prekybos centrą“, – degančiomis akimis, lyg vėl regėtų tą fanų spūstį aplinkui, Maniloje BasketNews pasakojo Donatas Motiejūnas.

Donatas Motiejūnas Pozicija: C Amžius: 32 Ūgis: 213 cm Svoris: 120 kg Gimimo vieta: Kaunas, Lietuva

„Iškvietė policiją, kad mus išvestų iš prekybos centro, nes buvo tiesiog nebeįmanoma praeiti“, – prisiminė aukštaūgis.

„Pas mus žmonės irgi pamišę dėl krepšinio. Bet ne šitaip...“ – filipiniečių ir lietuvių meilę oranžinio kamuolio sportui lygino aukštaūgis.

2013-ųjų spalį surengtose draugiškose rungtynėse 12 tūkst. 885 žiūrovų akivaizdoje „Rockets“ pranoko „Pacers“ ekipą 116:96.

Starto penkete mačą pradėjęs Motiejūnas prie pergalės prisidėjo 16 taškų ir 3 atkovotais kamuoliais.

Linas surinko 14 taškų, 6 atkovotus kamuolius bei 5 rezultatyvius perdavimus, o rezultatyviausiai pasirodė Hardenas, kurio sąskaitoje buvo 21 taškas.

Beje, tose rungtynėse sublizgėjo karjerą jau baigusi Izraelio krepšinio žvaigždė Omri Casspi, į „Rockets“ sąskaitą įsirašęs 17 taškų ir 10 atkovotų kamuolių.

„Pacers“ ekipoje išsiskyrė Paulas George'as (17 tšk.) bei argentinietis Luisas Scola (10 tšk., 6 kam.).

Po rungtynių Filipinuose, „Rockets“ tęsė savo „NBA Global Games“ vizitą Azijoje ir persikėlė į Taivaną. Ten Motiejūno ir komandos draugų laukė dar vienas neišdildomas nuotykis.

„Atsimenu, atskridome į Taivaną 2 val. ryto ir buvo pilnas oro uostas žmonių. Buvo neįmanoma praeiti, todėl policija turėjo visus stumdyti. Nes juk atvyko Jeremy Linas, Dwightas Howardas, Jamesas Hardenas... Tada buvo vau. Kiek žmonių, kiek fanų…“ – prisiminimai apie šią kelionę iki dabar stebina Motiejūną.

„Tada man buvo sunku tai suvokti. Tai buvo pirmas mano žingsnis į Aziją. Tai, kiek čia NBA krepšinis yra žiūrimas ir kaip žmonės pamišę dėl krepšinio, mane labai smarkiai nustebino“, – neslėpė Motiejūnas.

2023-aisiais Motiejūnas grįžo į „Mall of Asia“ areną. Tik jau vilkėdamas nebe NBA komandos, o Lietuvos rinktinės marškinėlius.

Per tą dešimtmetį Manila smarkiai pasikeitė. Dabar Motiejūnas gali ramiai pasivaikščioti „Mall of Asia“ apylinkėse, kur per gatvę nuo arenos yra apsistojusi Lietuvos komanda ir kelios kitos čempionato dalyvės.

„Visų šitų prekybos centrų čia tada berods net nebuvo, – mintimis sugrįžęs į 2013-uosius, svarstė Motiejūnas. – Dabar čia galima pasivaikščioti. Tada mūsų net neišleisdavo į lauką.“

„Pamenu, nuvežė į gatvės turgų, kažkur glūdumoje, miesto pakraštyje. Buvo smagu pamatyti tą kultūrą, pasiderėti, nusipirkti menkniekių. Bet visur ėjome su apsauga, o vakare sakė niekur neiti, nes per daug pavojinga“, – pridūrė krepšininkas.

„Dabar – jokių problemų. Ėjau šiandien, vakar. Buvau prekybos centre, pavalgėme. Aišku, prieina vienas kitas fanas. Atpažįsta. Daugelis stebisi dėl ūgio. Aišku, jei į prekybos centrą užeitų amerikiečiai, galbūt vėl tektų jį uždaryti“, – kvatojo Motiejūnas.

Nors Filipinai ir pasikeitė, o šis kraštas lietuviams turėtų būti įdomus dėl krepšinio virusu užsikrėtusios tautos, Motiejūnas čia atvyko su kitomis užduotimis.

„Ko čia atvažiavome: paturistauti, ar bandyti kažką pasiekti? Aš į tai žiūriu labai rimtai ir stengiuosi atiduoti tam visą energiją“, – į lietuvių startą pasaulio čempionate susikoncentravęs Motiejūnas.