PČ startas: Lietuva – Egiptas 70:53 (30 min.)

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį pradeda pasaulio čempionato kovas. Pirmasis varžovas – Egiptas.

Lietuvos rinktinės startinis penketas: Rokas Jokubaitis, Tomas Dimša, Ignas Brazdeikis, Tadas Sedekerskis, Jonas Valančiūnas.

0:0, 1 min.: Lietuviai laimi ginčo kamuolį.

2:0, 1 min.: Valančiūnas pelno taškus.

4:0, 1 min.: Valančiūno dėjimas.

4:2, 2 min.: Marei dvitaškis.

6:2, 2 min.: Valančiūnas pataiko 2 iš 3 baudų.

8:2, 3 min.: Brazdeikio prasiveržimas.

10:4, 4 min.: Marei įveikia Valančiūno gynybą, lietuvis revanšuojasi dėjimu.

13:4, 5 min.: Valančiūno tolimas metimas.

Jonas Valančiūnas siaučia dvikovos starte. Kapitonas dukart prie tritaškio linijos gąsdindamas varžovą jį apgavo, o tada nubėgęs po krepšiu abu sykius galingai įkrovė kamuolį į krepšį. Sykį JV išmetė tritaškį ir nors jis tikslo nepasiekė, varžovas lietė ranką. Rezultatas – dvi taiklios baudos iš trijų. Galiausiai egiptiečiai rizikavo ir nebekilo prie JV jam esant prie tritaškio. Rezultatas – pirmasis taiklus Jono tritaškis čempionate. JV per 5 minutes jau turi 11 taškų ir 5 sugriebtus kamuolius.

15:6, 5 min.: Marei ir Brazdeikio dvitaškiai.

15:7, 6 min.: Amino bauda.

18:7, 7 min.: Sedekerskio galingas dėjimas su varžovo pražanga.

18:9, 7 min.: Amino dvitaškis.

22:9, 8 min.: Brazdeikis ir Normantas didina lietuvių atotrūkį, Egipto pertraukėlė.

24:12, 9 min.: Zahrano tritaškis, Motiejūno dvitaškis.

26:12, 10 min.: Normanto taškai.

Lietuva: Jonas Valančiūnas 11, Ignas Brazdeikis 6.

Egiptas: Assemas Marei 6.

Įspūdingas lietuvių kėlinys, kuriam komandą uždegė kapitonas Valančiūnas. Dominavęs centras per 6 minutes surinko 11 taškų, kai visa varžovų komanda per ketvirtį įmetė 12 taškų. JV užfiksavo 15 naudingumo balų (visa komanda 34), o varžovai bendrai įsirašė 9 naudingumo balus. Puikus buvo ir Igno Brazdeikio startas – per 9 minutes surinkti 6 taškai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 10 naudingumo balų.