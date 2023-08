Arti rekordų: Brazilija be gailesčio triuškino Iraną

Nuotr.: FIBA

Brazilijos rinktinė (1-0) pasaulio čempionatą pradėjo lengva pergale. Pietų Amerikos komanda Džakartoje 100:59 (33:12, 24:13, 25:21, 18:13) nepasigailėjo Irano (0-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 21 Bruno Caboclo Taškai 16 Taiklumas 7-11 Atkovoti kamuoliai 7 Rezultatyvūs perdavimai 0

G grupėje taip pat yra Ispanija ir Dramblio Kaulo Krantas. Pirmadienį iraniečiai susitiks su Dramblio Kaulo Krantu, o brazilai – su ispanais.

Šiose rungtynėse brazilai jau pirmoje pusėje įrodė savo pranašumą, o tai įvykdė rekordiniu tempu – jau po pirmosios pusės ekipas skyrė 32 taškai (57:25).

57 brazilų taškai per pirmą pusę yra antras geriausias jų rezultatas per pastaruosius 30 metų pasaulio čempionatuose. Daugiau jie buvo sumetę per 2 kėlinius tik į Egipto krepšį 2014 m. – 67 taškai.

Iranui 25 taškai per pirmą pusę yra antras blogiausias rezultatas pasaulio čempionatuose. Dar mažiau jie buvo įmetę 2014 metais, kai taip pat susitiko su Brazilija – 24. Be to, praleisti 57 taškai yra blogiausias iraniečių rezultatas pasaulio pirmenybėse.

Brazilija tapo trečiąja šio čempionato komanda, pelniusia 100 taškų. Tai padarė Latvija, įmesdama 109 taškus į Libano krepšį, bei Puerto Rikas, kuris Pietų Sudanui atriekė 101 tašką.

Be to, brazilų simbolis Marcelinho Huertasas tapo antru vyriausiu žaidėju per pasaulio čempionatų istoriją. 40 metų ir 93 dienų amžiaus Huertasas nusileidžia tik angoliečiui Eduardo Mingasui, kuriam prieš ketverius metus buvo 40 metų ir 216 dienų.

Taip pat Huertasas tapo vos trečiu pasaulio čempionatų žaidėju, perkopusiu 100 rezultatyvių perdavimų ribą. Tai yra padarę ir Ricky Rubio (130), Pablo Prigioni (106).

Huertasas per 18 minučių surinko 10 taškų (3/3 dvit., 0/1 trit., 4/4 baudų), 6 rezultatyvius perdavimus, 1 atkovotą kamuolį ir 14 naudingumo balų.

Rungtynės Brazilijai pasižymėjo ir karčiu įvykiu – trečiajame kėlinyje ant parketo paslydęs Raulis Neto paliko aikštelę ant neštuvų.

Brazilijos gretose labiausiai išsiskyrė Bruno Caboclo, kurio sąskaitoje per 20 minučių buvo 16 taškų (5/8 dvit., 2/3 trit.), 7 atkovoti kamuoliai bei 21 naudingumo balas.

Irano komandai Hamedas Haddadi per 16 minučių pelnė 10 taškų (1/3 dvit., 2/2 trit., 2/2 baudų), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus bei surinko 16 naudingumo balų.

Iranas: Matinas Aghajanpooras 11 (3/6 trit.), Hamedas Haddadi 10 (2/2 trit.), Behnamas Yakhchali 7 (1/5 trit., 4 kld.).

Brazilija: Bruno Caboclo 16 (5/8 dvit., 2/3 trit., 7 atk. kam.), Yago Mateusas dos Santosas 14 (3/5 trit., 6 rez. perd., 4 kld.), Timas Soaresas 13 (3/3 trit.), Vitoras Benite 12 (2/5 trit.), Marcelinho Huertasas 10 (6 rez. perd.), Leonardo Meindlis 9 (1/7 trit., 5 atk. kam.), Raulis Neto (4 rez. perd., 5 per. kam.) ir Lucasas Diasas (2/6 trit.) po 8.

Rungtynių apžvalga: