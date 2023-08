Maksvyčio akivaizdoje – užtikrintas amerikiečių startas Maniloje

Nuotr.: FIBA

Pasaulio čempionatą pradėjusi JAV rinktinė (1-0) turėjo pavargti, bet pasiekė pergalę – Steve'o Kerro auklėtiniai Maniloje 99:72 (19:18, 26:18, 31:22, 23:14) nugalėjo Naująją Zelandiją (0-1).

Rungtynių žaidėjas EFF 25 Paolo Banchero Taškai 21 Taiklumas 8-10 Atkovoti kamuoliai 4 Rezultatyvūs perdavimai 1

Kitame C grupės mače šeštadienį Graikija 92:71 įveikė Jordaniją. Pirmadienį žais JAV su Graikija, Jordanija su Naująja Zelandija.

Šiose rungtynėse MOA arenoje apsilankė keli treneriai, rungtynes žaidžiantys ten pat.

Po vakarinės treniruotės amerikiečius iš arti stebėjo Lietuvos rinktinės trenerių štabas su vyriausiuoju treneriu Kaziu Maksvyčiu priešakyje.

Rungtynes stebėjo ir graikų vairininkas Dimitris Itoudis. Realu, kad šios trys komandos – JAV, Lietuva ir Graikija – susitiks antrajame etape, kadangi jame susiduria po dvi ekipas iš C ir D grupių.

Zelandai pirmosiomis minutėmis demonstravo, kad už dyką amerikiečiams pergalės neatiduos – įgijo dviženklį pranašumą (14:4). Pagąsdinta JAV rinktinė sustygavo gynybą ir po pirmojo kėlinio jau buvo priekyje (19:18).

Iki pertraukos amerikiečių žaidimą dar labiau išjudino Austino Reaveso ir Paolo Banchero duetas. Vis tik Naujoji Zelandija vis rasdavo atsakymų ir į pertrauką išėjo su panaikinamu deficitu (36:45).

Trečiajame kėlinyje zelandai kurį laiką kovojo, bet visas viltis kabintis į pergalę užgesino galinga JAV atkarpa, kurios metu buvo spurtas 8:0 (64:47). Likusią rungtynių dalį amerikiečiai sužaidė pakankamai ramiai ir pasiekė pergalę.

Prieš rungtynes Naujosios Zelandijos krepšininkai tradiciškai parodė haką – šokį, kuris simbolizuoja metamą iššūkį varžovui.

Nugalėtojų gretose labiausiai išsiskyrė praėjusių metų NBA naujokų biržos pirmasis šaukimas Banchero. Puolėjas per 19 minučių surinko 21 tašką (6/8 dvit., 2/2 trit., 3/5 baudų), 4 atkovotus kamuolius, 1 rezultatyvų perdavimą ir 25 naudingumo balus.

Svarbus buvo ir Reavesas, kurio sąskaitoje per 22 minutes buvo 12 taškų (2/4 dvit., 2/2 trit., 2/2 baudų), 6 rezultatyvūs perdavimai, 2 atkovoti kamuoliai ir 20 naudingumo balų.

Zelandams Shea Ili per 22 minutes surinko 12 taškų (3/7 dvit., 1/3 trit., 3/3 baudų), 4 atkovotus kamuolius, 5 rezultatyvius perdavimus ir 14 naudingumo balų.

JAV: Paolo Banchero 21 (6/8 dvit., 2/2 trit., 4 blok., 25 naud.), Anthony Edwardsas 14 (5/7 dvit., 7 atk. kam., 5 kld.), Jarenas Jacksonas (4/4 dvit.) ir Austinas Reavesas (2/2 trit., 6 rez. perd., 3 per. kam.) po 12, Jalenas Brunsonas (4 rez. perd.) ir Tyrese'as Haliburtonas (2/3 trit., 3 per. kam.) po 10, Mikalas Bridgesas 7.



Naujoji Zelandija: Reubenas Te Rangi 15 (3/8 dvit., 3/8 trit.), Finnas Delany (4/7 dvit., 5 atk. kam., 4 kld.) ir Shea Ili (3/7 dvit., 5 rez. perd.) po 12, Yannickas Wetzellis 10 (4/8 dvit.), Izayah Le'Afa 9 (3/8 trit., 3 per. kam.).