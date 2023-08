Įvertinimai lietuviams: mūsų Sloukas ir elitinis atsarginis

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate Maniloje iškovojo antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Šį kartą mūsiškiai nepaliko vilčių Meksikai – 96:66.

Vėl nuo pirmųjų minučių nebuvo abejonių, kas čia rungtynių šeimininkas, o ketvirtasis kėlinys vėl buvo tiesiog formalumas.

Naudingiausias mūsų komandoje buvo Mindaugas Kuzminskas. Puolėjas per 22 minutes įmetė 14 taškų, atkovojo 8 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 23 naudingumo balus.

Tinklalapio BasketNews žurnalistas Jonas Lekšas įvertino Lietuvos rinktinės žaidėjų individualų pasirodymą mače prieš Amerikos krepšinio atstovus.

Rokas Jokubaitis – 10 balų

20 min., 15 tšk. (2/6 dvit., 3/4 trit., 2/2 baud.), 3 atk. kam., 6 rez. perd., 3 kld., 17 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Buvo galima laukti Roko reakcijos po mačo su Egiptu ir šiandien ji buvo nuostabi. Jokubaitis nuo pirmųjų minučių parodė, kad yra tikras komandos lyderis. Jis per pirmą kėlinį surinko 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus ir 17 naudingumo balų, o su savo užtikrintu metimu po driblingo momentais priminė patį Kostą Slouką. Reikia tikėtis, jog čia buvo Jokubaičio atsipalaidavimo rungtynės ir atgal įžaidėjas nesižvalgys. Rimtose kovose su tokiu pagrindiniu įžaidėju tikrai galėtume kažką smagaus pasiekti.

Mindaugas Kuzminskas – 10 balų

22 min., 14 tšk. (2/5 dvit., 3/4 trit., 1/1 baud.), 8 atk. kam., 4 rez. perd., 23 naud. balai.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Senas geras Mindė. Kazio Maksvyčio rinktinėje tu visada žinai, ką iš jo gausi. Jis kyla nuo suolo ir įeina su milžiniška energija, o pridėjęs agresijos išnaudoja savo privalumus arčiau krepšio. Kai Kuzminskas dar stabiliai pataiko iš toli, jis tampa tiesiog elitinis puolėjas. Didelė prabanga ir malonumas turėti tokį nuo suolo kylantį krepšininką rinktinėje.

Jonas Valančiūnas – 9 balai

26 min., 15 tšk. (6/7 dvit., 3/4 baud.), 12 atk. kam., 4 kld., 22 naud. balai.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

JV pasaulio čempionate kol kas vis dar atrodo kaip dėdė smėlio dėžėje. Meksika dar labiau neturėjo ką pastatyti prieš mūsų bokštą nei Egiptas, o juos į neviltį turėjo varyti ir Jono metimai iš vidutinio nuotolio Dirko Nowitzki stiliumi. Jaučiasi, kaip užtikrintai perimetro krepšininkai veržiasi į baudos aikštelę, matydami, kad jų užnugarį saugo Valančiūnas. Klaidelių ir problemų gynyboje, kai JV pakildavo iš baudos aikštelės ribų, buvo, bet jas rimtai galėsime vertinti jau tik kitame mače. Nikola Vučevičiaus ir Bojano Dubljevičiaus draugijoje Jono laukia žymiai sunkesnis, bet ir gerokai įdomesnis darbas.

Donatas Motiejūnas – 8,5 balo

16 min., 10 tšk. (5/8 dvit.), 2 atk. kam., 2 per. kam., 11 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko

Donatas per pirmuosius mačus puikiai išpildė antro centro vaidmenį. Su jo išėjimu puolimas keičiasi ir su jo gebėjimais skirstyti kamuolius, pakylant virš baudos aikštelės ribų, atsiranda dar daugiau įvairovės. Smagu žiūrėti į jo atsipalaidavimą, o apie techniškumą ir vienodai gerą užsibaigimą abiem rankomis net nėra ką kalbėti. Apie tai jau seniai viską žinome.

Tadas Sedekerskis – 8 balai

15 min., 7 tšk. (3/4 dvit., 1/2 baud.), 3 atk. kam., 10 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Sedekerskis irgi puikiai įsipaišo su savo vaidmeniu šioje rinktinėje, kai dar pradžioje pasiruošimo buvo dėl to abejonių. Smagu matyti kartais sprogstančią jo agresiją puolime ir norisi tikėti, kad ji nedings prieš jau rimtus oponentus.

Ignas Brazdeikis – 7,5 balo

20 min., 10 tšk. (2/4 dvit., 2/3 trit.), 5 atk. kam., 1 kld., 12 naud. balų.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Brazdeikis davė toną rungtynėms užsibaigdamas iš pradžių prasiveržimą stipria ranka, o po to ir dešine. Šį kartą paplaukiojimų gynyboje buvo, bet komandoje jautėsi vidinis atsipalaidavimas ir tos klaidos iš čia ir atėjo. Igną matome čempionate visai kitokį nei pasiruošime, padarantį dalykus, kai to reikia, o tokie tritaškiai po stepbacko per rankas dar labiau turėtų pakelti psichologiškai.

Tomas Dimša – 7 balai

19 min., 7 tšk. (3/3 dvit., 0/2 trit., 1/1 baud.), 3 atk. kam., 2 rez. perd., 2 kld., 9 naud. balai.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Šį kartą Dimša į rungtynes kilo nuo suolo ir atsinešė labai gerą energiją. Prieš Tomo prasiveržimus varžovai tiesiog nespėjo. Vėliau buvo kvaila klaida, po kurios gynyboje gavome 2+1, bet nepaisant to kaunietis gavo minučių įžaidėjo pozicijoje ir su užduotimis čia susitvarkė.

Vaidas Kariniauskas – 6,5 balo

13 min., 6 tšk. (2/2 dvit., 0/2 trit., 2/2 baud.), 2 atk. kam., 1 rez. perd., 1 kld., 7 naud. balai.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Šiandien Kariniauskas buvo išnaudotas ant ūselio, apie ką Maksvytis kalbėjo dar prieš čempionatą. Klausimas, ar dar bus varžovas, kur tai galės suveikti, bet patinka Vaido drąsa ir agresyvumas, nepaisant visko. Tik su tokiu charakteriu gali kompensuoti talento trūkumą. O toks mačas buvo geras apšilimas prieš rimtus iššūkius.

Margiris Normantas – 6 balai

20 min., 0 tšk. (0/1 dvit., 0/1 baud.), 5 rez. perd., 2 kld., 4 naud. balai.

Nuotr. Erikas Ovčarenko/BNS

Praėjusių rungtynių mūsų puolimo lyderis šiandien užsitarnavo vietą startiniame penkete su specialia gynybine užduotimi prižiūrėti Pako Cruzą. Ir su šia užduotimi Margo gerai tvarkėsi. Puolime šiek tiek iš pradžių strigo perdavimų kokybė, o ir su kamuoliu dažnai Normantas nebuvo, bet vėliau ir jis pridalijo rezultatyvių perdavimų.

Eimantas Bendžius – 6 balai

20 min., 7 tšk. (2/2 dvit., 1/5 trit.), 2 atk. kam., 6 naud. balai.

Nuotr. FIBA

Bendžius šiandien iš pradžių darė šiek tiek sau neįprastus dalykus ir rinko taškus dvitaškiais po driblingo, o antro kėlinio pabaigoje kalė emociškai svarbų tritaškį. Daugiau tolimi metimai nesukrito ir reikia tikėtis, kad jie buvo pataupyti antradieniui.

Deividas Sirvydis su Gabrieliumi Maldūnu vėl turėjo labai panašų vaidmenį rungtynėse, kaip ir su Egiptu. Kai viskas gražu, tai visi gerai ir atrodo. Bus įdomu matyti, ar sulauks rimtų minučių šie vaikinai likusiuose čempionato mačuose.