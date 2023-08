Didžiųjų kovų laukiantis Maksvytis: „Dabar prasidės visas smagumas“

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Kazys Maksvytis liko patenkintas Lietuvos rinktinės startu dviem užtikrintomis pergalėmis, bet strategas triuškinamus laimėjimus stumia šalin.

Lietuviai sekmadienį Maniloje 96:66 sutriuškino Meksiką ir sulig antrąja pergale užsitikrino mažiausiai antrąją vietą D grupėje bei kelialapį į antrąjį etapą.

Tačiau rinktinės ambicijos siekia kur kas toliau.

„Geresnės ir kokybiškesnės rungtynės abiejose aikštelės pusėse, – po pergalės prieš Meksiką kalbėjo Maksvytis. – Geriau kontroliavome rungtynes, buvo mažiau bangavimų nei praeitą kartą. Gerai gavosi gynyba tiek dirbant be kamuolio, tiek pikenrolo situacijose, kuo varžovai išsiskiria. Vieną iš jų lyderių Paulą Stollą išvis palikome su nuliu taškų, kas yra labai geras rezultatas.

Pako Cruzas pelnė 10 taškų, todėl manau, kad irgi neblogas rezultatas, žinant, kokio lygio jis taškų rinkėjas. Geros rungtynės, išėjome į kitą etapą, bet tai nieko nereiškia. Dabar prasidės visas smagumas kitose rungtynėse. Kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžių. Bus sunkiau, bet manau, kad esame pasiruošę.“

Lietuva antradienį dėl pirmosios vietos grupėje susitiks su Juodkalnija, taip pat įveikusia Egiptą ir Meksiką.

Lietuvių D grupė kitame etape poruosis su C pogrupiu, kur pergalėmis startavo JAV ir Graikija. Į kitą etapą iš grupės žengia po dvi geriausias ekipas, jos persineša pirmose trejose rungtynėse iškovotus taškus.

– Gal net nesitikėjote, kad bus taip lengva? – žurnalistai paklausė Maksvyčio.

– Tikėjomės pergalės, o taškų skirtumas – nesvarbu. Tenkino kokybė, tenkino energija, kokią turėjome. Viską kontroliavome.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Mindaugas Kuzminskas Taškai 14 Taiklumas 5-9 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 4

– Matėme perdavimus per nugarą, per visą aikštę. Kiek leidžiate komandai mėgautis krepšiniu?

– Leidžiame, norime pelnyti pigius ir greitus taškus. Kažkiek iš to atsiranda klaidų, dėl ko yra nesmagu. Šiandien gerai gavosi perėjimas iš gynybos į puolimą, greitas puolimas, todėl nestabdėme ir leidome komandai žaisti.

– Matėme nemažai taškų tiesiogiai iš Roko Jokubaičio, iš nugara žaidusio Vaido Kariniausko. Ar buvo planas atakuoti žemesnę meksikiečių gynėjų liniją?

– Buvo. Jų įžaidėjas – greitas, bet žemas. Toks pasirinkimas buvo.

– Rokas Jokubaitis praeitose rungtynėse prametė visus metimus iš žaidimo, šiandien puikus pirmasis kėlinys. Kokį įspūdį paliko jo žaidimas?

– Šiandien smagu dėl žaidėjų, kurie įsiliejo į žaidimą. Rokas gal jautėsi nejaukiai po pirmųjų rungtynių, bet šitame mače pajuto laisvę ir pajuto savo žaidimą. Tikiuosi, kad jis žais taip ir toliau, nes mums yra labai svarbus.

– Ar Juodkalnija nustebino kažkuo per pirmuosius du savo žaistus mačus?

– Be abejo, kol kas akcentavomės į tuos varžovus, su kuriais žaidėme, bet Juodkalnija – labiau fiziška komanda. Nieko naujo nepasakysiu, labai pakeitė ją Nikola Vučevičius, NBA lygio žaidėjas. Juodkalnija – žymiai stipresnė komanda, bus kiti uždaviniai ir kitoks krepšinis.

Donato Motiejūno komentaras po rungtynių:

Roko Jokubaičio komentaras po rungtynių:

Igno Brazdeikio komentaras po rungtynių:

Jono Valančiūno komentaras po rungtynių: