Legendų rezultatą pakartojęs Jokubaitis: „Antradienį pasimatys, ko esame verti“

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: FIBA

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Rokas Jokubaitis po triuškinamos pergalės su Meksika ant „Mall of Asia“ arenos parketo užtruko ilgiausiai. Po nepasisekusių pirmųjų rungtynių įžaidėjas reabilitavosi sužaidęs puikų pirmąjį kėlinį, kuris tapo pamatu gauti FIBA renkamo naudingiausio mačo krepšininko apdovanojimą.

Fotogalerija Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: FIBA Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS Nuotr.: Erikas Ovčarenko/BNS

Spindint pagrindiniam įžaidėjui, labai sėkmingai puolusi Lietuva 96:66 nepaliko vilčių Meksikai.

„Geresnės rungtynės nei pirmosios su Egiptu, visi tikrai išėjome su geresne energija, – komentavo Jokubaitis. – Aišku, pirmosios dvejos rungtynės nieko nepasako, nes trečiosios lems daug ką šiame čempionate. Reikia pamiršti pirmuosius du mačus ir eiti į lemiamą kovą.“

Lietuviai pirmajame kėlinyje pelnė 32 taškus, iš žaidimo pataikę 10 iš 12 metimų bei 3 iš 3 baudų, ir turėjo 15 taškų pranašumą (32:17).

„Mums su puolimu kaip ir nėra problemų, matėme tai draugiškose rungtynėse, – tęsė Jokubaitis. – Reikia dar pasitobulinti gynybą, meksikiečiai daug neišnaudojo progų, kurias turėjo iš po krepšio. Rezultate tas gal ir neatsispindi. Meksika tikrai turėjo progų, mes irgi darėme klaidų gynyboje. Turime parą-pusantros pasitaisyti, išanalizuoti, ką galime daryti geriau, nes Juodkalnija neatleis tokių klaidų gynyboje.“

Jokubaitis ant suolo sėdosi tik likus 16 sekundžių iki ketvirčio pabaigos, o iki tol spėjo surinkti 12 taškų, 4 rezultatyvius perdavimus ir 17 naudingumo balų.

„Barcelonos“ įžaidėjas finišavo su 15 taškų (2/6 dvit., 3/4 trit., 2/2 baud.), 7 rezultatyviais perdavimais, 3 atkovotais kamuoliais ir 18 naudingumo balų.

Jis tapo trečiuoju Lietuvos rinktinės žaidėju, per pasaulio čempionato rungtynes įmetusiu 12 ir daugiau taškų bei atlikusiu 6 ir daugiau rezultatyvių perdavimų.

Rungtynių žaidėjas EFF 23 Mindaugas Kuzminskas Taškai 14 Taiklumas 5-9 Atkovoti kamuoliai 8 Rezultatyvūs perdavimai 4

Prieš tai tokį rezultatą fiksavo Arvydas Macijauskas (2006 m. su Australija – 20 tšk., 7 rez. perd.) ir Mantas Kalnietis (2019 m. su Senegalu – 13 tšk., 8 rez. perd.).

– Kiek pačiam reikėjo tokių sėkmingesnių rungtynių, kai pirmąsias užbaigėte su 0 iš 6 metimų?

– Buvo sunku, nesmagus jausmas. Pradedi galvoti, kad gal nemoki žaisti to krepšinio. Gerai tai, kad nėra, kada galvoti, kas yra blogai. Rungtynės vyksta kas dvi dienas. Greitai pasidarai išvadas ir keliauji toliau. Šiandien sekėsi geriau, bet už dviejų dienų bus mačas su Juodkalnija. Ji – žymiai kibesnė gynyboje, nieko neduos lengvai. Reikia visiems pasitempti, nes tikrai bus sudėtingiau.

– Rungtynių pradžioje pats daug atakavote krepšį. Ar tai buvo susitarimas, jog išnaudotumėte savo ūgio pranašumą?

– Komandos draugai sakė būti atgresyvesniam, ko nebuvo mače su Egiptu. Pats pagalvojau, kad nėra, ko prarasti, pirmi metimai įkrito, o po to jau buvo lengviau visose rungtynėse tiek man pačiam, tiek komandai.

– Kazys Maksvytis per šį ciklą dažnai išskirdavo problemas gynyboje prieš varžovų greitą puolimą. Šį vakarą neatrodė, jog daug leidote Meksikai?

– Sunku sakyti, nes Meksika neišnaudojo daug progų, daug puolime prametė iš po krepšio. Tai gali nubraukti, kad jie nepadarė taškų iš greito puolimo. Manau, kad dėjome žingsnį į priekį, bet pirmosios dvejos rungtynės su Egiptu ir Meksika nebus taip pat, kaip su Juodkalnija. Nereikia užsiliūliuoti, reikia ruoštis kovai antradienį.

– Praėjusiais metais Europos čempionatą pradėjome trimis pralaimėjimais, dabar planetos pirmenybėse startuota dviem pergalėmis. Kaip galėtumėte palyginti psichologinę būseną tada ir dabar?

– Geresnis jausmas. Praeitais metais prieš Slovėniją ir šiemet prieš Egiptą man asmeniškai nepasisekė ir man buvo panašus jausmas, bet psichologiškai geresnis jausmas, kad kol kas laimime. Manau, komandinės pergalės – svarbiausias dalykas, nes tuomet psichologiškai yra lengviau suvirškinti viską ir pasiruošti kitoms rungtynėms. Kai laimi, viskas yra lengviau. Praeitais metais nebuvo to, todėl buvo ir panikos, ir visko. Kol kas viskas gerai, bet tik kol kas. Pamatysime viską antradienį, ten pasimatys, ko esame verti.

– Matėme dar vieną įspūdingą Tado Sedekerskio dėjimą. Jūs turbūt daug prisižiūrite to treniruotėse, kokio dar dėjimo galima tikėtis iš Tado per rungtynes?

– Reikės treneriui sakyti, kad padarytume alley-oopą ant Tado (šypsosi). Jis jaučiasi tikrai gerai, gerai atrodė per pirmąsias dvejas rungtynes. Gali kitose rungtynėse ir neįdėti į krepšį, bet jeigu toliau žais taip solidžiai, tai tikrai mums duos daug naudos čempionate.

Kazio Maksvyčio komentaras po rungtynių:

Donato Motiejūno komentaras po rungtynių:

Igno Brazdeikio komentaras po rungtynių:

Jono Valančiūno komentaras po rungtynių: