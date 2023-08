„Neptūno“ gretose – solidžiai Lenkijoje žaidęs gynėjas

Nuotr.: bcneptunas.lt

Į Klaipėdos „Neptūną“ atvyksta 30-metis gynėjas Sterlingas Gibbsas. Su amerikiečiu sudaryta vienerių metų sutartis.

2022-2023 m. sezone legionierius rungtyniavo kaimyninės Lenkijos aukščiausioje lygoje. Per 25 žaistas rungtynes Gibbsas pelnydavo po 18,1 taško per rungtynes (3-ias rezultatas Lenkijos lygoje), atkovodavo po 2 kamuolius ir rinkdavo po 3,3 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes, o tritaškius realizuodavo 42,9 procentų tikslumu.

„Skirtingai nuo praėjusių metų, šiemet mes kaip komanda nuėjome šiek tiek kitu keliu, – apie naujoką kalbėjo „Neptūno“ vyr. treneris Mindaugas Brazys. – Norėjome kažkiek tai pasitikrinti žaidėjus, kurie pasirengimo cikle buvo nuo pirmosios dienos. Turime naujokų ir puolėjų, ir gynėjų grandyse. Norėjosi pasižiūrėti, pasitikrinti kaip žaidimas dėliojasi su esamais krepšininkais, kokios problemos kamuoja komandą aikštelėje.

Sužaidus dvejas kontrolines rungtynes pastebėjome, kad didesnė problema mums yra gynėjo pozicijoje, todėl nusprendėme pasikviesti Sterlingą į „Neptūną“. Šis žaidėjas yra kitoks nei Žygis. Nors ir nėra aukštas, bet pasižymi staigumu ir greičiu, gali atakuoti iš toli, gali sukurti progas tiek sau, tiek komandos draugams. Galvoju, kad būtent tokio žaidėjo mums šiuo metu ir trūko.“

Individualiai puolime stiprus žaidėjas praėjusiame Lenkijos pirmenybių sezone aikštę retai palikdavo nepelnęs dviženklio taškų skaičiaus: iš 25 žaistų susitikimų vos 3 kartus nepelnė daugiau nei 10 taškų.

Geriausias rungtynes 2022-2023 m. sezone Gibbsas sužaidė prieš Dabrovos Gurničos MKS komandą, kai pelnė 33 taškus, realizavo 5 tritaškius ir pridėjo 4 rezultatyvius perdavimus.